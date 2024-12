Những con phố mua sắm có giá cho thuê mặt bằng đắt nhất thế giới

Theo một phân tích từ công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield, con phố Via Monte Napoleone tại thành phố Milan (Italy) đã vượt qua phố Upper 5th Avenue của thành phố New York (Mỹ) trở thành phố mua sắm có giá cho thuê mặt bằng đắt đỏ nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 34 năm trở lại đây một thành phố của châu Âu dẫn đầu danh sách này.

Via Monte Napoleone là dãy phố mua sắm nổi tiếng tại Milan với nhiều cửa hàng bán lẻ xa xỉ như Channel và Gucci. Tại đây, giá thuê mặt bằng năm 2024 là khoảng 20.000 euro (21.000 USD) một m2 mỗi năm. Trên thực tế, chiều dài tương đối ngắn, chỉ khoảng 350m, là một lý do giúp Via Monte Napoleone vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiều dài của Via Monte Napoleone chỉ bằng 1/5 so với phố Avenue des Champs-Élysées ở Paris (Pháp).