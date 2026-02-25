Những công ty nắm giữ nhiều tiền mặt nhất thế giới

Lượng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe tài chính, đồng thời phản ánh năng lực chi trả và duy trì hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Sử dụng dữ liệu từ nền tảng dữ liệu thị trường TradingView, đồ thị thông tin dưới đây gồm 50 công ty nắm giữ lượng tiền mặt lớn nhất thế giới.

Tiền mặt ở đây gồm các tài sản có tính thanh khoản cao nhất mà doanh nghiệp nắm giữ như tiền mặt và tài sản đầu tư ngắn hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn - thường đáo hạn trong vòng 1 năm.

Theo đó, tập đoàn Berkshire Hathaway đứng đầu với 382 tỷ USD. Xếp sau là tập đoàn tài chính CITIC của Trung Quốc và Daiwa Securities Group, một trong những công ty môi giới chứng khoán lớn của Nhật Bản.

Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) chiếm các vị trí còn lại trong nhóm 5 công ty dẫn đầu, trong đó tập đoàn Alphabet nắm giữ 127 tỷ USD và tập đoàn Amazon nắm giữ 126 tỷ USD.

Xét theo ngành, nhóm doanh nghiệp tài chính nắm giữ lượng tiền mặt lớn nhất trong top 50, với tổng cộng 1,2 nghìn tỷ USD. Một phần nguyên nhân là quy định về vốn buộc các ngân hàng phải duy trì lượng tài sản thanh khoản lớn.

Tuy nhiên, trường hợp tập đoàn Berkshire Hathaway khác với các ngân hàng hay công ty tài chính, bởi việc nắm giữ lượng tiền mặt lớn chủ yếu là lựa chọn chiến lược của tập đoàn này, chứ không phải do yêu cầu pháp lý.

Sau 12 quý liên tiếp bán ròng cổ phiếu tính tới cuối năm 2025, tỷ phú Warren Buffett - khi đó giữ cương vị Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway, trước khi nghỉ hưu - và đội ngũ của mình duy trì phân bổ phần lớn nguồn lực vào tiền mặt và trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn. Theo các nhà phân tích, xu hướng này cho thấy Berkshire có thể đang đánh giá định giá của nhiều cổ phiếu hiện ở mức quá cao.

Tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền trên tổng tài sản của Berkshire hiện lên khoảng 31% - mức cao nhất từ trước tới nay. Trước đây, tỷ lệ này thường tăng mạnh khi ông Buffett chờ đợi những nhịp xáo trộn lớn của nền kinh tế hoặc thị trường để mua vào cổ phiếu hoặc doanh nghiệp với mức giá hấp dẫn hơn. Nói cách khác, tập đoàn này đang tích lũy tiền mặt để sẵn sàng đầu tư khi cơ hội xuất hiện.

Trong khi đó, nhóm 7 doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn nhất tại Mỹ (Magnificent Seven) - gồm Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia và Tesla - hiện nắm giữ tổng cộng 597 tỷ USD tiền mặt và tài sản đầu tư ngắn hạn. Con số này mức đủ lớn để mua lại phần lớn các công ty trong chỉ số S&P 500.

Các Big Tech thường tạo ra dòng tiền lớn nhờ biên lợi nhuận gộp cao và cấu trúc chi phí linh hoạt, giúp phần doanh thu tăng thêm có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt.