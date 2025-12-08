Nhiều công ty khốn đốn vì mua bitcoin

Theo hãng tin Bloomberg, chiến lược này được khởi xướng bởi Michael Saylor - người đã biến công ty mà ông sáng lập là Strategy Inc. - từ một nhà phát triển phần mềm thành một công ty tập trung vào hoạt động đầu tư tiền số. Trong nửa đầu năm 2025, hơn 100 công ty đại chúng khác ở Mỹ đã theo chân ông Saylor, tạo ra một làn sóng mới trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ. Giá cổ phiếu công ty này thường tăng mại mỗi khi doanh nghiệp công bố một động thái mua vào tiền ảo.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không kéo dài lâu. Khi giá tiền ảo không còn tăng mạnh như trước, giá cổ phiếu của các công ty này bắt đầu giảm.

Một ví dụ điển hình là SharpLink Gaming Inc., công ty đã từng có giá cổ phiếu tăng hơn 2.600% chỉ trong vài ngày khi tuyên bố sẽ chuyển hướng từ ngành game sang mua tiền ảo ethereum. Sau đó, giá cổ phiếu của SharpLink đã giảm 86% từ đỉnh cao, khiến giá trị của công ty thấp hơn cả giá trị số tiền ảo mà họ sở hữu. Tình trạng này không chỉ xảy ra với SharpLink mà còn với nhiều công ty khác, như Greenlane Holdings, công ty có giá cổ phiếu đã giảm hơn 99% trong năm nay dù sở hữu một lượng lớn token BERA.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, tính bình quân, giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Mỹ và Canada có chiến lược nắm giữ tài sản số (DATs) như Strategy, đã giảm 43% trong năm nay. Trong khi đó, giá bitcoin chỉ giảm khoảng 6% kể từ đầu năm. Điều này cho thấy việc đầu tư vào cổ phiếu các công ty nắm giữ tài sản kỹ thuật số không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, đặc biệt là đối với những công ty chọn đầu tư vào các token nhỏ và có mức độ biến động mạnh hơn.

So sánh mức tăng/giảm giá cổ phiếu các công ty nắm giữ tài sản số (DAT) so với giá một số tiền ảo lớn và các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm đến nay.

Một phần nguyên nhân của sự biến động giá cổ phiếu của các DAT là do các công ty này đã vay mượn một lượng lớn tiền để mua các token kỹ thuật số. Chẳng hạn, Strategy Inc. đã phát hành một loạt trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi để tài trợ cho việc mua bitcoin, với giá trị bitcoin mà công ty nắm giữ có thời điểm đạt hơn 70 tỷ USD. Tuy nhiên, khi giá tiền ảo giảm, các công ty này phải đối mặt với áp lực trả lãi và cổ tức từ các khoản nợ đó, trong khi các tài sản kỹ thuật số không tạo ra dòng tiền.

Để duy trì hoạt động, Strategy Inc. đã cố gắng huy động thêm vốn bằng cách bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tại châu Âu với giá chiết khấu, sau khi việc bán cổ phiếu ưu đãi tại Mỹ không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu ưu đãi bằng euro đã giảm dưới giá chào bán. Trong bối cảnh này, các công ty nhỏ hơn không có tên tuổi nổi bật càng khó khăn hơn trong việc huy động vốn khi giá tiền điện tử giảm và sự nhiệt tình của nhà đầu tư suy giảm theo.

Một giải pháp mà Strategy Inc. đang xem xét là bán một phần tài sản kỹ thuật số của mình để thanh toán các khoản nợ. CEO Phong Le của Strategy đã cho biết công ty có thể bán bitcoin nếu cần để có tiền trả cổ tức. Tuyên bố này đã gây lo ngại vì ông Saylor trước đó đã nhiều lần khẳng định sẽ không bán bitcoin và sẽ mua thêm khi giá giảm.

Khi các DAT đối mặt với nguy cơ phải bán tài sản kỹ thuật số, giá các các đồng tiền số có thể giảm xuống thấp hơn, tạo ra một vòng xoáy giảm giá. Nếu có tin tức rằng Strategy Inc. đã bán bitcoin, dù chỉ là một lượng nhỏ, nhà đầu tư có thể nghi ngờ về toàn bộ chiến lược đầu tư vào bitcoin.

Mặc dù Strategy Inc. đã lập một quỹ dự trữ 1,4 tỷ USD để trang trải các khoản thanh toán cổ tức trong ngắn hạn, giá cổ phiếu của công ty vẫn giảm 38% trong năm nay. Sự sụp đổ của cổ phiếu các công ty DAT có thể lan rộng ra thị trường nếu các nhà giao dịch sử dụng tiền vay để mua các cổ phiếu này. Khi giá cổ phiếu sụt mạnh, nhà đầu tư phải bán các tài sản khác để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ. Hiện tại, mối lo ngại này đã làm nhụt chí các công ty có ý định đi theo chiến lược này, đồng thời mức độ sôi động của thị trường vốn mà chiến lược này tạo ra cũng giảm theo.

Tuy nhiên, đã có dấu hiệu cho thấy một số các DAT có giá trị cao hơn mua lại các DAT có giá trị vốn nhỏ hơn có giá trị thấp hơn tài sản của họ. Strive Inc., công ty được đồng sáng lập bởi cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy, đã đồng ý mua lại Semler Scientific Inc. trong một thương vụ thanh toán toàn bộ cổ phiếu vào tháng 9, hợp nhất hai công ty nắm giữ bitcoin. Semler là một trong những DAT đầu tiên và đã giảm 65% giá trị vốn hóa trong năm nay.

Ông Ross Carmel, một đối tác tại công ty Sichenzia Ross Ference Carmel, dự báo rằng hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực DAT sẽ gia tăng vào đầu năm 2026, và thử thách sẽ nằm ở việc những công ty nào có thể bám trụ lâu hơn.