Một công ty Trung Quốc kiếm 500 triệu USD nhờ biến động giá bạc

Tính đến ngày 2/2, Zhongcai đã xây dựng một vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai bạc trên sàn SHFE tương đương khoảng 484 tấn bạc...

Công ty giao dịch Zhongcai Futures của Trung Quốc đã chớp được cơ hội kiếm lời trong đợt biến động giá bạc gần đây, bỏ túi hơn nửa tỷ USD tiền lãi nhờ đặt cược đúng thời điểm vào cú giảm lịch sử của giá kim loại quý này.

Theo ước tính của tờ báo Financial Times dựa trên các báo cáo từ Sở Giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE), Zhongcai đã đạt lợi nhuận hơn 3,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 519 triệu USD) kể từ sáng ngày 30/1 sau khi xây dựng các vị thế bán khống bạc vào cuối tháng 1.

Được thành lập cách đây 3 thập kỷ bởi ông Bian Ximing, ban đầu là một nhà sản xuất ống nhựa PVC trước khi mở rộng sang giao dịch hợp đồng tương lai, Zhongcai nổi bật như một trong số ít những đơn vị ở Trung Quốc đại lục dự báo giá bạc sẽ giảm, ngay cả khi giá bạc tăng dồn dập trong suốt tháng 1.

Tính đến ngày 2/2, Zhongcai đã xây dựng một vị thế bán khống trong hợp đồng tương lai bạc trên sàn SHFE tương đương khoảng 484 tấn bạc, trị giá hơn 1,5 tỷ USD tại giá tại thời điểm đó.

Làn sóng tăng giá kim loại quý, bao gồm vàng và bạc, lên mức cao kỷ lục vào đầu năm 2026 được thúc đẩy bởi mối lo ngại về sự suy yếu của đồng USD và một phong trào đầu cơ bạc rầm rộ của các nhà đầu tư cá nhân. Giá bạc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mức 100 USD/oz vào ngày 26/1 và bứt tốc lên đỉnh cao mọi thời đại gần 122 USD/oz trước khi giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Lợi nhuận của Zhongcai phản ánh sự biến động dữ dội gần đây của giá kim loại quý, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi các cơ quan quản lý đang nỗ lực kiềm chế hoạt động đầu cơ. Điều này cũng cho thấy trọng tâm của giao dịch vàng và bạc đang dần chuyển sang châu Á, nơi các nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào cơn sốt kim loại quý, trở thành một lực lượng chính thúc đẩy đợt tăng giá lịch sử trong tháng 1.

Zhongcai đã thua lỗ từ việc bán khống bạc trong tháng 11 năm ngoái, nhưng đã xây dựng lại các vị thế bán khống trong tháng 1. Từ đầu năm đến nay, công ty đã tạo ra khoảng 2,3 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận ròng từ giao dịch hợp đồng tương lai bạc trên sàn SHFE - theo dữ liệu từ sàn giao dịch.

Zhongcai lần đầu tiên nổi danh trong giao dịch kim loại quý vào năm 2024, với các khoản đầu cơ giá lên vào vàng của công ty này mang lại lợi nhuận lớn khi giá đạt mức cao kỷ lục lúc bấy giờ là 2.400 USD/oz.

Ông Bian, người nổi tiếng trong giới giao dịch với các bài viết blog “tự suy ngẫm” thường xuyên, cũng là một nhà đầu tư với cổ phần thiểu số trong Damai Entertainment - tập đoàn truyền thông Trung Quốc đứng sau các bộ phim nổi tiếng như Green Book, 1917, và một số phần gần đây của phim Nhiệm vụ bất khả thi.

“Có rủi ro và cơ hội ở khắp mọi nơi - cơ hội trong rủi ro, và rủi ro trong cơ hội. Đầu tư về cơ bản là một trò chơi sinh tồn”, ông Bian viết trong một bài đăng trên blog năm ngoái.

Trong những năm gần đây, Bian và đội ngũ giao dịch của ông ngày càng tập trung vào hợp đồng tương lai kim loại. Ngoài vàng và bạc, Zhongcai đã xây dựng các vị thế mua lớn trong hợp đồng tương lai kim loại đồng vào giữa năm 2025, theo dữ liệu từ sàn giao dịch.

Sự đặt cược vào đồng dường như phản ánh niềm tin của ông Bian rằng quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch, việc Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao, và biến động gia tăng trong quan hệ Mỹ - Trung sẽ thúc đẩy nhu cầu đồng.

“Đầu tư là về kỳ vọng, không phải dự đoán. Đồng không chỉ là huyết mạch của thời đại điện hóa, mà còn là đòn bẩy của quyền lực địa chính trị”, ông Bian viết.