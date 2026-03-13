Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Dữ liệu cho thấy khoảng 20% lượng LNG được vận chuyển trên toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trong năm 2024, chủ yếu từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). EIA cũng ước tính 83% lượng LNG đi qua tuyến này được chuyển tới châu Á, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là ba điểm đến lớn nhất.

Nhìn rộng hơn, hơn một nửa dòng chảy LNG toàn cầu phải đi qua các điểm nghẽn chiến lược như Hormuz, Malacca, kênh đào Suez, eo biển Đan Mạch, eo biển Thổ Nhĩ Kỳ và Mũi Hảo Vọng. Điều này cho thấy thị trường LNG phụ thuộc rất lớn vào một số tuyến hàng hải hẹp. Chỉ cần một điểm nghẽn bị gián đoạn, tác động có thể lan nhanh ra toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trong số đó, eo biển Hormuz là điểm nhạy cảm nhất. Khác với dầu mỏ - vốn còn có một số tuyến đường ống thay thế ở Trung Đông - LNG gần như phụ thuộc trực tiếp vào vận tải biển để tiếp cận thị trường. Vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào tại Hormuz cũng có thể nhanh chóng đẩy giá khí tăng mạnh, nhất là ở châu Á, khu vực phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Qatar.

Rủi ro đó đang hiện hữu rõ hơn bao giờ hết trong bối cảnh xung đột hiện tại. Theo hãng tin Reuters, sau khi xung đột Iran bùng phát từ cuối tháng 2, hoạt động xuất khẩu LNG qua Hormuz đã bị đình trệ nghiêm trọng. Hệ quả là các quốc gia châu Á đang phải ráo riết tìm nguồn thay thế, khiến nhiều chuyến hàng từ châu Âu chuyển hướng sang châu Á.

Nói cách khác, Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải quan trọng. Trong giai đoạn xung đột leo thang, đây là điểm nghẽn có thể quyết định mức độ căng thẳng của toàn bộ thị trường LNG thế giới.