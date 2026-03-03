Tranh thủ giá khí đốt tăng mạnh do xung đột Iran, Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu LNG
Bình Minh
03/03/2026, 19:36
Các nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đang tận dụng cơ hội từ sự leo thang của giá khí đốt tại châu Âu và châu Á để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường này...
Chiến sự căng thẳng tại Iran đã khiến giá khí đốt tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày 2/3 tại thị trường châu Âu.
Các cuộc tấn công của Iran khiến Qatar, nước xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, ngày 2/3 tuyên bố phải tạm dừng hoạt động sản xuất LNG. Cùng ngày, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, làm gián đoạn hoạt động vận tải năng lượng từ Vùng Vịnh, đồng nghĩa sức ép tăng giá dầu thô và khí đốt trên thị trường toàn cầu càng lớn hơn.
Theo tin từ tờ báo Financial Times, trong bối cảnh này, Venture Global và Cheniere Energy - hai trong số những nhà sản xuất LNG lớn nhất của Mỹ - đang nỗ lực tăng sản lượng từ các cơ sở đặt tại Texas và Louisiana, đồng thời tăng công suất hoạt động để đáp ứng nhu cầu của các nước tiêu thụ LNG lớn như Anh và Nhật Bản.
Các nhà giao dịch và khách hàng khác mua LNG của Mỹ cũng đang chuyển hướng các lô hàng để tận dụng mức giá tăng nhanh khi các khách mua giành giật nguồn cung.
“Với công suất LNG có thể bổ sung lớn nhất thế giới, Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong thời kỳ gián đoạn lịch sử này”, ông Mike Sabel - CEO của công ty Venture Global - nói với các nhà đầu tư cổ phiếu công ty vào ngày 2/3.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự mất mát nguồn cung LNG từ Qatar có thể gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng mới nghiêm trọng, chỉ 4 năm sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn đã đẩy giá cả tại châu Âu lên cao và làm suy yếu nền kinh tế của lục địa này cho đến khi các nước châu Âu chuyển sang dùng khí đốt nhập khẩu từ Mỹ.
Cổ phiếu của Venture Global đã tăng gần 20% trong phiên ngày 2/3 và cổ phiếu Cheniere tăng 5,6%, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng hai nhà xuất khẩu LNG khổng lồ này sẽ hưởng lợi từ sự leo thang của giá LNG giao ngay.
Center for LNG, một nhóm vận động hành lang trong ngành, cho biết các nhà cung cấp LNG Mỹ ký hợp đồng theo cơ chế "free-on-board" (FOB), cho phép các nhà giao dịch có thể chuyển hướng các lô hàng sau khi mua để mang lại sự linh hoạt lớn hơn trong thời kỳ khủng hoảng.
CEO Charlie Riedl của Center for LNG nói: "Sự linh hoạt về điểm đến của LNG Mỹ cho phép các nhà xuất khẩu và khách hàng của họ điều chỉnh lại các lô hàng khi căng thẳng địa chính trị xảy ra. Tuy nhiên, không một nhà cung cấp nào có thể ngay lập tức thay thế cho một nhà cung cấp khác ở quy mô lớn”.
Cuộc khủng hoảng giá khí đốt nổi lên sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran buộc nhà máy LNG Ras Laffan của công ty QatarEnergy phải đóng cửa. Nhà máy này chiếm khoảng 1/5 nguồn cung LNG toàn cầu. Công ty chưa cung cấp thông tin cập nhật về thiệt hại đối với cơ sở này hoặc khi nào có thể tiếp tục sản xuất. LNG xuất khẩu từ Qatar và UAE ra thị trường toàn cầu đều đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển huyết mạch mà Iran đã đóng cửa để trả đũa Mỹ và Israel.
Phiên ngày 2/3, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu tăng 39% và giá khí đốt tại Anh tăng 45%, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ chỉ tăng 3,5%.
Mỹ đã vượt qua Qatar và Australia để trở thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2023 và năm ngoái, Mỹ đã xuất khẩu hơn 100 triệu tấn LNG. Một số nhà máy mới đang được xây dựng ở Mỹ nhưng sẽ phải mất thời gian nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động.
Golden Pass, một cơ sở mới khổng lồ trên bờ biển Vịnh Texas, do ExxonMobil và QatarEnergy đầu tư, được dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất LNG trong vài tuần tới. Tuy nhiên, sẽ mất vài tháng để nhà máy này đạt được công suất tối đa.
Các nhà phân tích cho biết các nhà sản xuất Mỹ sẽ không thể bù đắp cho sự thiếu hụt dài hạn về nguồn cung LNG từ Trung Đông. Ông Saul Kavonic, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại ngân hàng đầu tư MST Marquee nhận định: "Không gì có thể bù đắp cho sự mất mát nguồn cung LNG từ Qatar. Nếu việc đóng cửa kéo dài, hoặc tệ hơn là cơ sở hạ tầng LNG bị hư hại, điều đó báo hiệu một cú sốc thị trường khí đốt lớn hơn so với năm 2022 khi Nga ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống tới châu Âu. Giá khí đốt có thể thử lại mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 2022”.
Ông Scott Shelton, chuyên gia năng lượng tại công ty môi giới TP ICAP, cho biết Mỹ không có đủ công suất dự phòng để kiềm chế sự leo thang của giá khí đốt. "Bất cứ thứ gì chúng tôi có thể xuất khẩu, chúng tôi sẽ xuất khẩu. Nhưng ngay cả khi giá có tăng 100% từ đây, khả năng chúng tôi vẫn bị giới hạn”, ông nói.
Venture Global bán hơn 30% các lô hàng LNG của công ty theo giá giao ngay, so với tỷ lệ chưa đến 10% của Cheniere, và đây chính là nguyên nhân phía sau việc cổ phiếu của Venture Global tăng giá mạnh hơn so với cổ phiếu Cheniere trong phiên ngày 2/3.
Các nhà giao dịch có trong tay các lô hàng LNG "free-on-board" mà họ có thể bán ra thị trường cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn - theo các nhà phân tích.
Ông Alex Munton, một nhà phân tích tại công ty Rapidan Energy Group, phát biểu: "Các nhà giao dịch hàng hóa với nguồn cung LNG từ Mỹ, các nhánh giao dịch của Cheniere và Venture Global và bất kỳ ai đã mua LNG của Mỹ và có thể giao dịch các lô hàng đó trên thị trường quốc tế đều sẽ hưởng lợi nhuận lớn. Họ có thể bán các lô hàng đó với giá cao hơn 50% so với giá mua”.
Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông
15:25, 03/03/2026
Giá khí đốt ở châu Âu tăng sốc vì Iran tấn công Qatar
13:36, 03/03/2026
Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?
Xung đột ở Trung Đông gây áp lực bán đồng yên Nhật và euro
“Châu Âu và Nhật Bản đang nổi bật trong số các nền kinh tế lớn, xét ở việc họ có nhu cầu nhập khẩu năng lượng lớn. Lịch sử cho thấy trong bối cảnh như thế này, những đồng tiền như yên Nhật và euro sẽ gặp khó khăn”...
Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ
Nằm giữa Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương, eo biển Hormuz là cửa ngõ đưa dầu mỏ từ các nước xuất khẩu lớn ở vùng Vịnh ra thị trường thế giới...
Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông
Trong lúc chiến sự diễn ra căng thẳng tại Iran, giới đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tìm kiếm sự trú ẩn ở vàng và đồng USD, thay vì lựa chọn một “hầm trú ẩn” truyền thống khác là trái phiếu chính phủ...
Vị thế thiên đường an toàn của Dubai bị thử thách giữa xung đột ở Trung Đông
Các đòn trả đũa của Iran trên khắp vùng Vịnh nhằm vào nhiều hạ tầng quan trọng của Dubai đã làm lung lay niềm tin về một địa điểm đáng tin cậy hàng đầu thế giới để kinh doanh, giữa một khu vực vốn nhiều bất ổn...
Giá khí đốt ở châu Âu tăng sốc vì Iran tấn công Qatar
Chiến sự ở Trung Đông đẩy giá khí đốt ở châu Âu tăng tới 45% trong một phiên giao dịch, đúng vào thời điểm dự trữ khí đốt của khu vực giảm xuống mức thấp hơn bình thường...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: