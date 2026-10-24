Những đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong thanh toán toàn cầu

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các đồng tiền theo tỷ trọng trong tổng giá trị thanh toán được ghi nhận qua SWIFT trong tháng 8/2026. Dữ liệu được trích từ báo cáo Theo dõi tiền tệ toàn cầu (Global Currency Tracker) tháng 9/2026 của SWIFT.

Theo báo cáo, riêng USD và euro chiếm gần 3/4 tổng giá trị thanh toán qua mạng lưới này. Các đồng tiền còn lại có tỷ trọng thấp hơn đáng kể. Bảng Anh, yên Nhật và nhân dân tệ đều chiếm chưa đến 10%, cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đồng tiền dẫn đầu và phần còn lại.

Vị thế của USD phản ánh vai trò trung tâm của đồng tiền này trong thương mại toàn cầu, thị trường tài chính và hoạt động ngân hàng quốc tế. Thị trường vốn Mỹ có quy mô lớn và chiều sâu, cùng việc USD được sử dụng rộng rãi để định giá giao dịch, tiếp tục củng cố sức ảnh hưởng của đồng bạc xanh.

Vai trò lâu năm của USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu cũng góp phần duy trì thanh khoản dồi dào và hỗ trợ việc sử dụng đồng tiền này trong thanh toán quốc tế.

SWIFT là mạng lưới truyền tin tài chính bảo mật, kết nối hơn 11.500 tổ chức tài chính trên thế giới. Mạng lưới này không trực tiếp chuyển tiền mà truyền các thông điệp chứa lệnh thanh toán giữa các tổ chức.

Có trụ sở tại Bỉ, SWIFT hoạt động theo mô hình hợp tác xã thuộc sở hữu của các tổ chức tài chính thành viên, không thuộc sở hữu riêng của quốc gia nào. Hệ thống thông điệp chuẩn hóa và mạng lưới kết nối rộng khắp giúp SWIFT được sử dụng phổ biến trong hoạt động ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, việc tham gia mạng lưới vẫn chịu sự chi phối của các quy định pháp lý và lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, các hệ thống thanh toán thay thế, như Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS) của Trung Quốc, đang mở rộng khi nhiều quốc gia tìm cách đa dạng hóa phương thức giao dịch xuyên biên giới.

Tỷ trọng còn nhỏ của nhân dân tệ trong giá trị thanh toán qua SWIFT cho thấy mức độ sử dụng đồng tiền này trên mạng lưới chưa tương xứng với tầm ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu SWIFT không bao quát các giao dịch được thực hiện hoàn toàn qua những hệ thống khác.

Các số liệu trong bảng xếp hạng cũng phản ánh giá trị thanh toán, thay vì số lượng giao dịch. Vì vậy, đây là một góc nhìn quan trọng về mức độ sử dụng các đồng tiền trong thanh toán quốc tế, nhưng chưa thể hiện đầy đủ tỷ trọng của USD trên phạm vi toàn cầu. Riêng dữ liệu của một tháng cũng chưa đủ để xác định liệu các mạng lưới thay thế có đang từng bước giành thêm thị phần hay không.