Những đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới

Dù xu hướng giảm phụ thuộc vào USD được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây, phần lớn dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn được nắm giữ bằng các tài sản định giá bằng USD. Euro tiếp tục là lựa chọn thay thế lớn nhất, trong khi tỷ trọng của nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm so với mức đỉnh gần đây.

Dựa trên dữ liệu Cơ cấu đồng tiền trong dự trữ ngoại hối chính thức (COFER) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây cho thấy tỷ trọng của từng đồng tiền trong dự trữ ngoại hối toàn cầu vào quý 4/2025.

Số liệu cho thấy bất chấp những nỗ lực giảm phụ thuộc vào USD, đồng tiền này vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trong dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Tính đến cuối năm 2025, các ngân hàng trung ương trên thế giới nắm giữ 7,46 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối bằng USD. Con số này tương đương 56,8% tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu, cho thấy USD vẫn chiếm vị thế áp đảo. Vị thế này được hỗ trợ bởi quy mô lớn của nền kinh tế Mỹ, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ có thanh khoản cao và vai trò trung tâm của USD trong thương mại cũng như tài chính toàn cầu.

Nhiều loại hàng hóa quan trọng, trong đó có dầu mỏ, vẫn được định giá và thanh toán bằng USD. Điều này khiến nhu cầu nắm giữ USD trên toàn cầu tiếp tục ở mức cao.

Tỷ trọng của USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm dần, từ mức khoảng 65% cách đây một thập kỷ xuống còn 56,8% vào cuối năm 2025. Dù vậy, chưa có đồng tiền nào nổi lên đủ mạnh để thay thế vai trò trung tâm của USD.

Euro là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới. Các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ 2,66 nghìn tỷ USD dự trữ bằng euro, tương đương 20,2% tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu. Dù còn kém xa USD, euro vẫn là lựa chọn thay thế quan trọng nhất đối với các ngân hàng trung ương muốn đa dạng hóa dự trữ.

Vai trò của euro được hỗ trợ bởi quy mô kinh tế của khu vực đồng euro và tính thanh khoản của thị trường trái phiếu chính phủ châu Âu.

Tính chung, USD và euro chiếm hơn 3/4 tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu. Ngoài hai đồng tiền này, yên Nhật và bảng Anh lần lượt chiếm 5,8% và 4,4%.

Một điểm đáng chú ý là nhân dân tệ Trung Quốc vẫn giữ vai trò khá nhỏ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu. Trong quý 4/2025, các ngân hàng trung ương nắm giữ khoảng 257 tỷ USD dự trữ bằng nhân dân tệ, tương đương 2% tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Tỷ trọng của nhân dân tệ đã giảm so với mức đỉnh 2,9% ghi nhận năm 2022. Diễn biến này trái với kỳ vọng rằng căng thẳng địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương nắm giữ nhân dân tệ nhiều hơn.

Thay vì tập trung vào nhân dân tệ, xu hướng đa dạng hóa dự trữ đang được phân bổ sang nhiều đồng tiền khác, như đôla Canada, đôla Australia, franc Thụy Sỹ và một số đồng tiền dự trữ nhỏ hơn.