Những đồng tiền tăng, giảm mạnh nhất so với USD

Trong một năm tính đến ngày 30/6/2026, đồng peso Colombia tăng 19,2% so với USD, trong khi peso Argentina mất 18,9%...

Dữ liệu của ngân hàng Deutsche Bank cho thấy thị trường tiền tệ thế giới phân hóa rõ rệt, khi Mỹ Latin nằm ở cả hai đầu bảng xếp hạng, còn nhiều đồng tiền châu Á chịu sức ép giảm giá.

Deutsche Bank đã so sánh biến động của 36 đồng tiền lớn trong giai đoạn một năm kết thúc vào ngày 30/6/2026. Kết quả cho thấy mức tăng, giảm của một số đồng tiền là gần 20%, phản ánh sự khác biệt đáng kể về điều kiện kinh tế, lãi suất và khả năng tự chủ năng lượng giữa các quốc gia.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là peso Colombia, tăng 19,2% so với USD. Mức tăng này cao hơn 6 điểm phần trăm so với shekel Israel, đồng tiền đứng thứ hai với mức tăng 13,2%.

Forint Hungary, rand Nam Phi và peso Mexico lần lượt giữ ba vị trí tiếp theo, hoàn tất nhóm năm đồng tiền tăng giá mạnh nhất. Nhìn chung, lãi suất cao có thể khiến một đồng tiền trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm lợi suất. Nhu cầu đầu tư tăng lên sau đó có thể hỗ trợ giá trị của đồng nội tệ.

Mỹ Latin có cả đồng tiền tăng mạnh nhất và giảm sâu nhất trong bảng xếp hạng. Trái ngược với mức tăng 19,2% của peso Colombia, peso Argentina giảm tới 18,9% so với USD. Như vậy, khoảng cách giữa hai đồng tiền lên tới 38,1 điểm phần trăm.

Trong khi nhiều đồng tiền Mỹ Latin nằm ở nhóm tăng giá, châu Á lại chiếm phần lớn những vị trí cuối bảng. Có tới 6 trong số 8 đồng tiền giảm mạnh nhất thuộc khu vực này.

Đồng won Hàn Quốc giảm 12,6% so với USD, còn yên Nhật mất 11,3%. Các đồng tiền châu Á khác cũng chịu sức ép do nhiều nền kinh tế trong khu vực phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.

Khi giá năng lượng tăng, đặc biệt do chiến tranh Iran, các quốc gia này phải chi nhiều tiền hơn để nhập dầu khí, kéo theo nhu cầu mua USD để thanh toán. Điều này làm tăng sức ép giảm giá đối với đồng nội tệ tại những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Mức độ phụ thuộc của Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt lớn. Nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng lần lượt khoảng 13% và 19% nhu cầu năng lượng của hai quốc gia này.

Cũng ở châu Á, đôla Hồng Kông, dirham UAE, riyal Qatar và riyal Saudi Arabia gần như không thay đổi so với USD, với mức biến động chưa đến 0,2%. Sự ổn định này không phải ngẫu nhiên. Cả 4 đồng tiền đều được neo giá hoặc gắn chặt với USD, nhờ đó hạn chế biến động tỷ giá.

Cơ chế neo vào USD cũng đặc biệt quan trọng đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, bởi dầu mỏ, mặt hàng xuất khẩu chủ lực và nguồn thu quan trọng nhất của họ, chủ yếu được định giá bằng đồng tiền Mỹ.