Những đồng tiền tăng, giảm mạnh nhất so với USD

Dữ liệu của ngân hàng Deutsche Bank cho thấy thị trường tiền tệ thế giới phân hóa rõ rệt, khi Mỹ Latin nằm ở cả hai đầu bảng xếp hạng, còn nhiều đồng tiền châu Á chịu sức ép giảm giá.
Deutsche Bank đã so sánh biến động của 36 đồng tiền lớn trong giai đoạn một năm kết thúc vào ngày 30/6/2026. Kết quả cho thấy mức tăng, giảm của một số đồng tiền là gần 20%, phản ánh sự khác biệt đáng kể về điều kiện kinh tế, lãi suất và khả năng tự chủ năng lượng giữa các quốc gia.
Dẫn đầu bảng xếp hạng là peso Colombia, tăng 19,2% so với USD. Mức tăng này cao hơn 6 điểm phần trăm so với shekel Israel, đồng tiền đứng thứ hai với mức tăng 13,2%.
Forint Hungary, rand Nam Phi và peso Mexico lần lượt giữ ba vị trí tiếp theo, hoàn tất nhóm năm đồng tiền tăng giá mạnh nhất. Nhìn chung, lãi suất cao có thể khiến một đồng tiền trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm lợi suất. Nhu cầu đầu tư tăng lên sau đó có thể hỗ trợ giá trị của đồng nội tệ.
Mỹ Latin có cả đồng tiền tăng mạnh nhất và giảm sâu nhất trong bảng xếp hạng. Trái ngược với mức tăng 19,2% của peso Colombia, peso Argentina giảm tới 18,9% so với USD. Như vậy, khoảng cách giữa hai đồng tiền lên tới 38,1 điểm phần trăm.
Trong khi nhiều đồng tiền Mỹ Latin nằm ở nhóm tăng giá, châu Á lại chiếm phần lớn những vị trí cuối bảng. Có tới 6 trong số 8 đồng tiền giảm mạnh nhất thuộc khu vực này.
Đồng won Hàn Quốc giảm 12,6% so với USD, còn yên Nhật mất 11,3%. Các đồng tiền châu Á khác cũng chịu sức ép do nhiều nền kinh tế trong khu vực phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.
Khi giá năng lượng tăng, đặc biệt do chiến tranh Iran, các quốc gia này phải chi nhiều tiền hơn để nhập dầu khí, kéo theo nhu cầu mua USD để thanh toán. Điều này làm tăng sức ép giảm giá đối với đồng nội tệ tại những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Mức độ phụ thuộc của Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt lớn. Nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng lần lượt khoảng 13% và 19% nhu cầu năng lượng của hai quốc gia này.
Cũng ở châu Á, đôla Hồng Kông, dirham UAE, riyal Qatar và riyal Saudi Arabia gần như không thay đổi so với USD, với mức biến động chưa đến 0,2%. Sự ổn định này không phải ngẫu nhiên. Cả 4 đồng tiền đều được neo giá hoặc gắn chặt với USD, nhờ đó hạn chế biến động tỷ giá.
Cơ chế neo vào USD cũng đặc biệt quan trọng đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, bởi dầu mỏ, mặt hàng xuất khẩu chủ lực và nguồn thu quan trọng nhất của họ, chủ yếu được định giá bằng đồng tiền Mỹ.
Vốn hóa của CXMT hiện đạt hơn một nửa so với vốn hóa của đối thủ Mỹ Micron, đặt ra lo ngại về rủi ro bong bóng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/8), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi nhà đầu tư lạc quan với cú giảm khá mạnh của giá dầu và số liệu lạm phát bán buôn yếu hơn dự báo...
4.450 USD/oz là một ngưỡng kháng cự mạnh đối với giá vàng và các nhà giao dịch đã trở nên thận trọng hơn khi giá vàng tiếp cận mốc này...
Mùa hè khắc nghiệt năm nay đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế châu Âu...
Trước nguy cơ gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz, các nước vùng Vịnh đang chi hàng tỷ USD mở rộng hệ thống đường ống và kho dự trữ dầu tại châu Á...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...