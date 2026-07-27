Goldman Sachs liệt kê những đồng tiền châu Á hưởng lợi từ cơn sốt AI

Thị trường tiền tệ ở khu vực châu Á đang ngày càng chịu sự chi phối của cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) - Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia.

Theo ngân hàng Mỹ này, thời gian gần đây, các đồng tiền như won Hàn Quốc, đôla Đài Loan, đôla Singapore và ringgit Malaysia đã vượt trội so với các đồng tiền khác trong khu vực, đặc biệt là những đồng tiền chịu ảnh hưởng từ chi phí năng lượng tăng cao như baht Thái Lan, peso Philippines, rupiah Indonesia và rupee Ấn Độ.

Năm nay, đồng USD đã mạnh lên đáng kể nhờ giá dầu tăng cao, chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự ổn định của đồng nhân dân tệ và căng thẳng tại Trung Đông. Tính từ đầu năm, chỉ số USD Index đã tăng gần 3%. Tuy nhiên, Goldman Sachs dự báo sự phân hóa của các đồng tiền ở khu vực châu Á sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào làn sóng đầu tư vào AI vẫn được duy trì.

Hai yếu tố tác động chính đến thị trường vĩ mô châu Á trong năm nay là cú sốc cung năng lượng và sự bùng nổ đầu tư liên quan đến AI.

Hàn Quốc là một trong những thị trường được Goldman Sachs đánh giá cao nhất. Ngân hàng này cho rằng xuất khẩu bán dẫn do AI thúc đẩy của Hàn Quốc đã đưa thặng dư tài khoản vãng lai của nước này lên mức kỷ lục, với dự báo sẽ gần như tăng gấp đôi lên gần 300 tỷ USD trong năm nay, tương đương 13,9% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Đợt bán tháo cổ phiếu Hàn Quốc hồi đầu năm đã gây áp lực lên tỷ giá đồng won, nhưng Goldman Sachs cho biết dòng vốn chảy khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã chậm lại, cho phép các yếu tố căn bản mạnh mẽ đến từ bên ngoài của đồng tiền này được khẳng định lại.

Đài Loan cũng là một thị trường được ưa chuộng. Goldman Sachs kỳ vọng đồng đôla Đài Loan sẽ tiếp tục vượt trội khi xuất khẩu bán dẫn bùng nổ giúp vùng lãnh thổ này đạt được mức thặng dư thương mại thuộc hàng lớn nhất châu Á.

Nhà băng này dự báo thặng dư tài khoản vãng lai của Đài Loan sẽ đạt 25% GDP trong năm nay, khi xuất khẩu đã tăng trưởng với tốc độ kỷ lục từ 40% đến 70% trong phần lớn thời gian từ đầu năm. Theo dự báo, Đài Loan sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng Goldman Sachs cho rằng xuất khẩu công nghệ mạnh mẽ và lượng tiền gửi USD lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đôla Đài Loan.

Trung Quốc cũng nổi bật trong bối cảnh này. Mặc dù đồng USD mạnh lên trên diện rộng, đồng nhân dân tệ là đồng tiền duy nhất ở châu Á tăng giá so với đồng bạc xanh trong năm nay. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và các ngành liên quan, dù hoạt động trên toàn nền kinh tế vẫn còn trầm lắng.

Goldman Sachs duy trì dự báo tỷ giá nhân dân tệ 12 tháng tới ở mức 6,5 nhân dân tệ đổi 1 USD, cho rằng đồng tiền này vẫn bị định giá thấp hơn giá trị thực. Theo các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ này, xuất khẩu mạnh và nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng nhân dân tệ sẽ hỗ trợ cho đồng nội tệ của Trung Quốc tiếp tục tăng giá.

Không phải tất cả các đồng tiền liên quan đến công nghệ đều được kỳ vọng sẽ đều mang lại hiệu suất vượt trội.

Goldman Sachs giữ quan điểm trung lập đối với đồng đôla Singapore, cho rằng tăng trưởng do AI dẫn dắt và lạm phát được kiểm soát đang hỗ trợ nền kinh tế của đảo quốc sư tử, nhưng để lại ít dư địa cho sự tăng giá của đồng tiền này vì Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã giữ nguyên chính sách. Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, MAS đã có động thái thắt chặt chính sách tiền tệ vào ngày 27/7.

MAS tuyên bố sẽ nâng tốc độ tăng của biên độ tỷ giá danh nghĩa chính thức của đồng đôla Singapore “rất nhẹ”, với mức điều chỉnh ít hơn so với đợt điều chỉnh hồi tháng 4. Theo đó, biên độ tỷ giá và mức tỷ giá trung tâm không có sự thay đổi.

Không giống như hầu hết các ngân hàng trung ương khác, thay vì thiết lập lãi suất, MAS điều hành chính sách tiền tệ bằng cách quản lý tỷ giá hối đoái đồng đôla Singapore so với một rổ tiền tệ trên cơ sở trọng số thương mại trong một biên độ không được công bố.

Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm tiêu cực đối với đồng baht Thái Lan và đồng rupiah Indonesia.

Ngân hàng này cho biết Thái Lan đang phải đương đầu với thách thức từ giá vàng giảm và lãi suất thực thấp hơn, trong khi Indonesia tiếp tục đối mặt với những lo ngại về bất định trong chính sách và quản trị dù Chính phủ nước này đã có các biện pháp nhằm thu hút vốn nước ngoài.

Ngoài ra, Goldman Sachs cũng dự báo peso Philippines sẽ vẫn nhạy cảm với giá dầu cao do nước này phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Tổng thể, Goldman Sachs duy trì quan điểm lạc quan trong ba tháng tới đối với đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đồng won Hàn Quốc, đồng đôla Đài Loan, đồng rupee Ấn Độ và đồng ringgit Malaysia, trong khi vẫn giữ quan điểm tiêu cực đối với đồng baht Thái Lan và đồng rupiah Indonesia.

Mặc dù đồng rupee Ấn Độ đã chịu áp lực áp lực trong năm nay và không hưởng lợi từ cơn sốt AI, Goldman Sachs nhận định các biện pháp gần đây của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) nhằm thu hút vốn nước ngoài và giá dầu hạ nhiệt sẽ giúp nâng đỡ đồng tiền này.

Về đồng ringgit Malaysia, Goldman Sachs cho rằng tăng trưởng do AI dẫn dắt, xuất khẩu mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào liên tục sẽ hỗ trợ tỷ giá.