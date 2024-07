Những kỳ Thế vận hội có chi phí tổ chức đắt đỏ nhất

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện chi phí tổ chức ước tính của các kỳ Thế vận hội (mùa hè và mùa đông) từ Thế vận hội mùa hè Atlanta năm 1996 đến nay, tính theo giá USD năm 2021.

Số liệu từ nhiều nguồn do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations - CFR), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở New York, Mỹ tổng hợp.

Theo đó, chi phí tổ chức các kỳ thế vận hội có sự khác biệt lớn những năm gần đây, từ 59,7 tỷ USD của Thế vận hội Sochi năm 2014 cho tới 2,9 tỷ USD của Thế vận hội Salt Lake City năm 2002 (đã điều chỉnh theo giá USD năm 2021).

Một trong những hạng mục lớn nhất trong chi phí tổ chức thế vận hội là cơ sở hạ tầng. Đây là các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu như nhà thi đấu hay nhà ở, giao thông. Thế vận hội thường được tổ chức vào mùa hè nhiều hơn, thu hút hàng trăm nghìn du khách.

Hội đồng Thế vận hội Quốc tế yêu cầu các thành phố phải có ít nhất 40.000 phòng khách sạn dành cho cổ động viên và một Làng Thế vận hội có sức chứa dành cho 15.000 vận động viên và những người liên quan.

Theo đó, dù giúp tạo ra hàng tỷ USD từ du khách và các hoạt động kinh doanh liên quan, các Thế vận hội thường để lại dấu ấn tiêu cực cho thành phố tổ chức nếu không được quy hoạch hay thực thi cẩn thận.

Theo một báo cáo của Đại học Birmingham, Thế vận hội Sochi năm 2014 tại Nga đã để lại các khu nghỉ dưỡng hầu như không được khai thác sau sự kiện. Báo cáo ước tính nhà chức trách Nga cần phải bỏ khoảng 1 tỷ USD để bảo trì các cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội Sochi ít được sử dụng, bao gồm mạng lưới đường giao thông, nhà thi đấu thể thao và khách sạn.