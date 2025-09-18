VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua

Đức Anh

18/09/2025, 13:12

Kể từ tháng 1/2024, tất cả các nước G7 trừ Nhật Bản đều bắt đầu hạ lãi suất từ các mức cao hậu đại dịch Covid-19. Riêng Nhật tăng lãi suất để chống lạm phát, các nền kinh tế khác đều nới lỏng chính sách nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Ngày 17/9, lần đầu tiên sau 9 tháng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Từ đầu năm ngoái đến nay, Fed duy trì tốc độ giảm lãi suất chậm hơn so với Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), gồm 20 thành viên trong đố có Đức Pháp và Italy.

VnEconomy

Tại Mỹ, tính từ đầu năm 2024 tới 17/9/2025, Fed hạ lãi suất 4 lần, tổng cộng 1,25 điểm phần trăm. Lần hạ lãi suất mới nhất được đưa ra trong bối cảnh báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm 22.000 việc làm mới trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích là 76.500 việc làm mới.

Cũng trong ngày 17/9, BoC thông báo hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm do nền kinh tế suy yếu và rủi ro lạm phát đã giảm bớt so với đầu năm nay.

Tính từ đầu năm ngoái, BoC đã hạ lãi suất tổng cộng 2,5 điểm phần trăm. Đây cũng là mức hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - cơ quan điều hành lãi suất của Eurozone - kể từ đầu năm 2024. Trong khi đó, Nhật Bản đã tăng lãi suất tổng cộng 0,6 điểm phần trăm.

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

08:16, 18/09/2025

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Giá vàng lập kỷ lục mới rồi lao dốc, đồng USD hồi phục mạnh sau cuộc họp Fed

07:05, 18/09/2025

Giá vàng lập kỷ lục mới rồi lao dốc, đồng USD hồi phục mạnh sau cuộc họp Fed

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm

07:04, 18/09/2025

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm

Từ khóa:

fed G7 lãi suất ngân hàng trung ương ngân hàng trung ương G7
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy