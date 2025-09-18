Kể từ tháng 1/2024, tất cả các nước G7 trừ Nhật Bản đều bắt đầu hạ lãi suất từ các mức cao hậu đại dịch Covid-19. Riêng Nhật tăng lãi suất để chống lạm phát, các nền kinh tế khác đều nới lỏng chính sách nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Ngày 17/9, lần đầu tiên sau 9 tháng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Từ đầu năm ngoái đến nay, Fed duy trì tốc độ giảm lãi suất chậm hơn so với Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), gồm 20 thành viên trong đố có Đức Pháp và Italy.

Tại Mỹ, tính từ đầu năm 2024 tới 17/9/2025, Fed hạ lãi suất 4 lần, tổng cộng 1,25 điểm phần trăm. Lần hạ lãi suất mới nhất được đưa ra trong bối cảnh báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm 22.000 việc làm mới trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích là 76.500 việc làm mới.

Cũng trong ngày 17/9, BoC thông báo hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm do nền kinh tế suy yếu và rủi ro lạm phát đã giảm bớt so với đầu năm nay.

Tính từ đầu năm ngoái, BoC đã hạ lãi suất tổng cộng 2,5 điểm phần trăm. Đây cũng là mức hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - cơ quan điều hành lãi suất của Eurozone - kể từ đầu năm 2024. Trong khi đó, Nhật Bản đã tăng lãi suất tổng cộng 0,6 điểm phần trăm.