Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Bình Minh

18/09/2025, 08:16

Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/9) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất và dự báo tiếp tục nới lỏng trong thời gian tới. Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài.

Giá dầu giảm do số liệu thống kê cho thấy nhu cầu tiêu thụ ở Mỹ dường như đang yếu đi.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,1%, còn 6.600,35 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,3%, còn 22.261,33 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 260,42 điểm, tương đương tăng 0,6%, chốt ở mức 46.018,32 điểm, sau khi thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Các chỉ số đã giằng co mạnh trong một phiên giao dịch đầy biến động, khi nhà đầu tư nghiền ngẫm câu chuyện lãi suất trước và sau khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày.

Trong quyết định được đưa ra sau cuộc họp, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm về 4-4,25%. Fed cũng dự báo tiếp tục giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay và 1 lần trong năm 2026.

Tuyên bố của Fed ghi nhận sự suy yếu gần đây của thị trường lao động, nói rằng “tăng trưởng việc làm đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đã nhích lên nhưng còn thấp”. Tuyên bố nhận định hoạt động trong nền kinh tế Mỹ đã giảm tốc và lạm phát “có tăng và còn ở mức cao”.

Thị trường vốn đã quen với sự thận trọng trong các tuyên bố của Fed, nhưng điều khiến các nhà đầu tư thất vọng có lẽ nằm ở một phát biểu của ông Powell trong cuộc họp báo cùng ngày.

Chủ tịch Fed miêu tả động thái giảm lãi suất lần này của Fed như một “hành động quản trị rủi ro”, nghĩa là mang tính đón đầu, phòng trường hợp nền kinh tế sụt tốc nhanh. Cách diễn đạt này của ông Powell được nhiều nhà đầu tư xem là tín hiệu dè dặt, rằng không có chuyện Fed sẽ giảm lãi suất ồ ạt trong thời gian tới.

“Bây giờ, không hướng đi nào là không có rủi ro. Việc nên làm gì là không hề rõ ràng”, ông Powell nói. Ông cho biết thêm rằng quyết định giảm lãi suất lần này đưa chính sách tiền tệ của Fed về trạng thái “trung tính hơn”, thay cho miêu tả trước đó là “hơi thắt chặt”.

Ngoài ra, dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) mới cập nhật cho thấy Fed dự kiến chỉ giảm lãi suất 1 lần duy nhất trong năm 2026, ít hơn so với kỳ vọng hiện nay của thị trường là Fed sẽ giảm lãi suất 2-3 lần trong năm tới.

“Fed chưa hề tỏ ra hoảng sợ, bởi họ chọn mức giảm lãi suất nhỏ nhất có thể cho cuộc họp này. Dù vậy, việc Fed dự kiến giảm lãi suất trong cả hai cuộc họp còn lại của năm nay cho thấy họ không còn lo nhiều về việc thuế quan đẩy lạm phát tăng, và thay vào đó, tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng việc làm giảm tốc mới đang được coi là rủi ro lớn hơn. Mối lo đình lạm không còn, và mối lo về thị trường lao động đang được đẩy lên hàng đầu”, nhà kinh tế trưởng Christopher S. Rupkey của công ty Fwdbonds nhận định với hãng tin CNBC.

Nhiều cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh sau quyết định của Fed, khi nhà đầu tư chốt lời ở nhóm cổ phiếu đã dẫn đầu xu hướng thị trường giá lên này. Nvidia, Oracle, Palantir và Broadcom là những mã đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ. Trái lại, các cổ phiếu được cho là hưởng lợi từ lãi suất giảm được mua nhiều, như Walmart, JPMorgan Chase và American Express.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London đóng cửa ở mức 67,95 USD/thùng và giá dầu WTI giao sau tại New York chốt ở mức 64,05 USD/thùng, giảm tương ứng hơn 1% và hơn 0,7% so với mức chốt của phiên trước.

Theo báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này giảm mạnh trong tuần trước do hoạt động xuất khẩu dầu thô tăng mạnh mà nhập khẩu dầu thô lại giảm. Tuy nhiên, tồn trữ các sản phẩm chưng cất tăng, làm dấy lên mối lo ngại về sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ dầu tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, do đó gây áp lực giảm lên giá dầu.

Trước khi giảm trong phiên này, giá dầu đã tăng trong thời gian gần đây do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu khi của Nga.

Hôm 16/9, các nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng công ty vận hành đường ống dẫn dầu Transneft của Nga mới đây đã cảnh báo với các công ty khai thác dầu của nước này rằng họ có thể phải giảm sản lượng dầu vì Ukraine tấn công vào các cảng dầu và nhà máy lọc dầu quan trọng.

