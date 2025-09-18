Giá vàng lập kỷ lục mới rồi lao dốc, đồng USD hồi phục mạnh sau cuộc họp Fed
Điệp Vũ
18/09/2025, 07:05
Giá vàng thế giới lập kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/9) nhờ động lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và dự báo tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay...
Nhưng sau đó, giá vàng quay đầu giảm mạnh và tỷ giá đồng USD bật xanh vì Fed dự báo sẽ chỉ hạ lãi suất một lần trong năm 2026.
Lúc 6h10 sáng nay (18/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,11%, giao dịch ở mức 3.664,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 116,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.147 đồng (mua vào) và 26.457 đồng (bán ra), giảm 11 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua. Từ đầu tuần tới nay, giá USD niêm yết tại ngân hàng này đã giảm 19 đồng ở mỗi đầu giá.
Kết thúc phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.660,8 USD/oz, giảm 31,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,85%.
Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 3.707,4 USD/oz - cao chưa từng có trong lịch sử.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 3.717,8 USD/oz.
Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo, Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất quỹ liên bang, đưa lãi suất tham chiếu này về mức 4-4,25%.
Cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) của Fed cho thấy ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới có thể giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay. Dự báo này phản ánh rằng Fed không còn lo ngại nhiều về rủi ro lạm phát tăng, và đang lo ngại nhiều hơn về sự suy yếu của tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu tăng.
“Giá vàng lập thêm kỷ lục mới, và đó là kết quả của kỳ vọng về một môi trường lãi suất thấp hơn trong thời gian tới, bắt đầu bằng mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của ngày hôm nay”, nhà giao dịch kim loại quý David Meger của công ty High Ridge Futures nói với hãng tin Reuters.
Đây là đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 12 năm ngoái. Năm 2024, Fed đã có ba lần hạ lãi suất liên tiếp trong 4 tháng cuối năm, với tổng lượng giảm là 1 điểm phần trăm.
Môi trường lãi suất giảm có lợi cho những tài sản không mang lãi suất như vàng, vì làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản đó. Động lực chủ yếu cho sự bứt phá của vàng trong thời gian gần đây chính là kỳ vọng Fed giảm lãi suất.
Ngoài ra, xu hướng tăng của giá kim loại quý này từ đầu năm còn được hỗ trợ bởi nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, sự mất giá của đồng USD, cũng như nhu cầu trú ẩn của giới đầu tư giữa bất ổn thuế quan và địa chính trị.
Năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 40%. Giới phân tích dự báo giá kim loại quý này sẽ dao động trong vùng 3.600-3.900 USD/oz trong ngắn tới trung hạn, và có khả năng sẽ kiểm thử mốc 4.000 USD/oz trong năm tới nếu bất ổn địa chính trị còn duy trì.
Giải thích về việc giá vàng sụt giảm sau khi lập kỷ lục trong phiên ngày 17/9, một số chuyên gia đề cập đến áp lực chốt lời ở vùng giá đỉnh và việc Fed dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026. Dự báo này của Fed ít hơn so với kỳ vọng của thị trường là ngân hàng trung ương này sẽ giảm lãi suất 2-3 lần trong năm tới.
Trong một bài đăng trên trang tin kim loại quý Kitco News, nhà phân tích kỹ thuật Gary Wagner nói rằng bất chấp phiên giảm này của giá vàng, các yếu tố căn bản hỗ trợ giá vàng vẫn đang mạnh. “Các mô hình phân tích hiện tại cho thấy tiềm năng tăng giá của vàng còn lớn và giá vàng có thể đạt 3.880 USD/oz trước cuối năm nay nếu Fed tiếp tục giảm lãi suất như dự báo”, ông Wagner viết.
Đồng USD hồi phục sau cuộc họp Fed, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 97,02 điểm, tăng 0,4% so với phiên trước. Dù vậy, chỉ số này đã giảm hơn 0,5% trong 5 phiên trở lại đây do áp lực từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 975,7 tấn - theo website của quỹ. Trước đó, quỹ mua ròng 6 tấn vàng trong hai phiên ngày thứ Hai và thứ Ba.
