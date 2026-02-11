Những lần giá bạc tăng đột biến trong hơn 60 năm qua

Khác với vàng, bạc vừa đóng vai trò là một tài sản để lưu giữ giá trị, vừa là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất công nghiệp. Vì vậy, giá bạc thường nhạy cảm hơn trước biến động cung - cầu và sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Dựa trên dữ liệu từ trang Macrotrends và Kitco, đồ thị thông tin dưới đây điểm lại 4 lần giá bạc tăng giá đột biến trong giai đoạn từ năm 1965-2026.

Những lần này cho thấy bạc có thể tăng giá mạnh khi nền kinh tế chịu sức ép hoặc thị trường xảy ra sự xáo trộn. Các mức giá hiển thị là giá danh nghĩa theo USD/oz, không điều chỉnh theo lạm phát. Số liệu năm 2026 tính đến ngày 2/2/2026.

Giai đoạn 1979-1980 chứng kiến đợt tăng giá gây tranh cãi nhất của bạc, khi hai tỷ phú Mỹ Nelson Hunt và William Hunt tìm cách thâu tóm thị trường bằng cách tích lũy bạc vật chất và hợp đồng tương lai bạc. Ở đỉnh điểm, hai anh em này kiểm soát gần 1/3 nguồn cung bạc toàn cầu.

Chỉ trong 1 năm, giá bạc vọt từ 7,69 USD lên 49,45 USD/oz, tương đương tăng 543% rồi đảo chiều lao dốc sau khi cơ quan quản lý can thiệp. Cú rơi này khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng và kéo theo các đợt cải tổ thị trường kéo dài về sau.

Đợt tăng giá đột biến tiếp theo xảy ra sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ năm 2009 đến 2011, khi các ngân hàng trung ương đồng loạt triển khai các biện pháp kích thích tiền tệ quy mô lớn và lãi suất đi xuống, giá bạc tăng từ 12,59 USD lên 49,47 USD/oz - tương đương mức tăng 293% trong 2 năm.

Đến năm 2020, cú sốc Covid-19 cũng đẩy giá bạc tăng mạnh, với mức tăng 107% chỉ trong 1 năm.

Biến động đáng chú ý gần đây nhất xảy ra trong giai đoạn 2025 và đầu 2026 khi giá bạc tăng vọt từ 29 USD lên đỉnh lịch sử hơn 121 USD/oz vào tháng 2/2026. Đợt tăng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu khiến nguồn cung bạc toàn cầu bị siết chặt, còn căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.