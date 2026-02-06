Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo đã quay trở lại thị trường kim loại quý trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi đồng USD mạnh lên và sự sụt giảm ở các tài sản khác buộc nhà đầu tư phải cắt giảm vị thế vàng, bạc và bạch kim để bù lỗ. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 187,3 USD/oz, tương đương giảm gần 3,7%, chốt ở mức 4.778,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 17,26 USD/oz, tương đương giảm xấp xỉ 19,6%, chốt ở mức 71,07 USD/oz.

Giá bạch kim giao ngay sụt 11,3%, còn 1.996 USD/oz.

Tên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 4.889,5 USD/oz.

Áp lực bán mạnh khiến giá các kim loại quý đóng cửa ở gần mức đáy thiết lập trong phiên. Diễn biến của phiên này một lần nữa cho thấy mức độ biến động của thị trường kim loại quý - vốn được xem là “hầm trú ẩn” an toàn và ổn định truyền thống - đang ở mức độ cao chưa từng thấy trong lịch sử và có thể so sánh với độ biến động của những tài sản rủi ro như bitcoin hay cổ phiếu meme.

Nhiều hàng hóa cơ bản khác và tiền ảo cũng bị xả hàng trong phiên này, mà nguyên nhân được giới phân tích cho là tâm lý phòng ngừa rủi ro đã giảm bớt trong bối cảnh địa chính trị xuống thang. Trong đó, giá dầu thô giảm gần 3% và giá bitcoin sụt 13% xuống dưới mức 64.000 USD.

Vào ngày thứ Sáu, đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ được nối lại ở Oman, một bước xuống thang căng thẳng sau những lời cảnh báo tấn công quân sự của Tổng thống Donald Trump gần đây đối với Iran. Hôm thứ Tư, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm về quan hệ thương mại song phương, trước thềm chuyến thăm chính thức Bắc Kinh của ông Trump dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Trong một diễn biến giảm căng thẳng khác, Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi 314 tù binh chiến tranh nhờ các cuộc đàm phán do Mỹ đứng ra làm trung gian. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất đã kết thúc mà chưa mang lại kết quả đột phá nào.

“Một số nhà đầu tư đang phải đối mặt với vấn đề ký quỹ”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nói với hãng tin Reuters, đề cập đến việc các công ty môi giới yêu cầu nhà đầu tư đóng thêm tiền ký quỹ khi vị thế của nhà đầu tư rơi vào tình trạng thua lỗ đến một mức độ nhất định. Khi vị thế ở các tài sản khác dồn dập nhận được lệnh ký quỹ, nhà đầu tư buộc phải bán những tài khoản có độ thanh khoản cao hơn, như vàng và bạc, để bù lỗ cho danh mục, dẫn tới áp lực bán càng mạnh thêm.

Đáng chú ý, tâm lý phòng ngừa rủi ro và ham thích rủi ro của nhà đầu tư đều đang giảm xuống trên thị trường tài chính toàn cầu, bởi không chỉ kim loại quý sụt giá mà ngay cả các tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng bị bán mạnh. Sắc đỏ đã phủ khắp các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ trong phiên ngày thứ Năm.

Trong bối cảnh đó, trái phiếu kho bạc Mỹ đang trở lại với địa vị kênh đầu tư an toàn. Do giá trái phiếu tăng, lợi suất trái phiếu giảm. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản còn 4,198%; lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 6 điểm cơ bản, còn 4,852%.

Trước pha sụt giảm mới này, giá vàng đã có ba phiên phục hồi liên tiếp sau hai phiên bán tháo lịch sử. Trong quá trình trồi sụt này, giá vàng đã hồi về gần mốc 5.100 USD/oz vào phiên ngày thứ Tư, sau khi có lúc giảm về sát mốc 4.400 USD/oz vào đầu tuần. Trước đó, giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.600 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 0,3% trong phiên ngày thứ Năm, đóng cửa ở mức 97,95 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng hơn 1,7% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giảm khối lượng nắm giữ còn gần 1.078 tấn vàng từ mức gần 1.082 tấn vàng trong phiên trước đó, tương đương bán ròng 5 tấn vàng trong phiên này. Trong ba phiên bán ròng liên tiếp, quỹ đã xả khoảng 10 tấn vàng.

Giới phân tích cho rằng xu hướng tăng giá trong dài hạn của vàng chưa hề đứt gãy, nhưng trong ngắn hạn, giá vàng và các kim loại quý khác đang đối mặt với rủi ro lớn do hiện tượng giảm đòn bẩy đồng loạt ở khắp các tài sản. Nếu thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục sụt giảm và đồng USD hồi phục, sức ép ký quỹ có thể đẩy giá vàng giảm thêm.

Áp lực bán tiếp diễn khi thị trường châu Á bắt đầu giao dịch sáng nay (6/2).

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm hơn 14 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,3%, còn hơn 4.764 USD/oz. Giá bạc giảm gần 3%, giao dịch ở mức 69 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng, giảm 8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.760 đồng (mua vào) và 26.150 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.