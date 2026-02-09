Áp lực giảm giá vàng, bạc trong ngắn hạn vẫn còn lớn

Khi mới mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (9/2), giá vàng và giá bạc giữ đà hồi phục của phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ...

Tuần vừa rồi, thị trường kim loại quý tiếp tục biến động mạnh và dù đã phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo lịch sử gần đây, giá vàng và giá bạc vẫn đang thấp hơn nhiều so với ngưỡng kỷ lục. Tin rằng các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng trong dài hạn vẫn nguyên vẹn, song giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá kim loại quý còn đối mặt với một số rủi ro giảm giá đáng kể.

Hôm 2/2, giá vàng có lúc giảm còn 4.400 USD/oz sau khi lập đỉnh cao mọi thời đại ở mức 5.600 USD/oz cách đó chỉ hai ngày. Nỗ lực phục hồi đã diễn ra trong tuần, nhưng áp lực chốt lời và nhu cầu bắt đáy duy trì song song, khiến giá vàng giằng co trong biên độ rộng. Kết thúc tuần, giá vàng ở dưới mức chút chốt 5.000 USD/oz.

Về phần giá bạc, sau cú giảm hơn 30% - mạnh nhất kể những năm 1980 - vào hôm 2/2, giá bạc đã có pha phục hồi gần 28% trong phiên ngày 5/2. Chốt tuần, giá bạc dừng dưới mốc 78 USD/oz, nằm sâu dưới kỷ lục 121 USD/oz ghi nhận vào cuối tháng 1.

Cả tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng 1,6%, còn giá bạc giao ngay giảm 8,2%.

Trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích Barbara Lambretch của ngân hàng Commerzbank cho biết các nhà đầu tư và giao dịch trên thị trường vẫn đang tìm kiếm những chỉ báo về hướng đi của giá vàng và giá bạc trong thời gian tới. “Biến động giá có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn. Trong trung hạn, chúng tôi cho rằng giá kim loại quý sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ”, bà nói.

Nhà phân tích Michael Brown của công ty Pepperstone chỉ ra rằng mức độ biến động trong 1 tháng của giá vàng hiện nay đang cao hơn cả mức độ biến động giá bitcoin. Thị trường tiếp tục tích lũy trong một phạm vi rộng, song ông Brown xem mỗi nhịp giá giảm là một cơ hội để mua.

“Điều quan trọng là giá bạc vẫn giữ được trên ngưỡng bình quân 50 ngày, một dấu hiệu cho thấy xung lực vẫn đang đứng về phe giá lên. Tôi cho rằng xu hướng tăng giá dựa trên các yếu tố căn bản là rất vững, nhưng cũng cần một giai đoạn tích lũy để chứng minh rằng cơn sốt đầu cơ đã thực sự không còn nữa”, ông Brown phát biểu.

Nhà phân tích Rania Glue của công ty XS.com nhận định biến động mạnh của giá vàng và giá bạc phản ánh tâm lý bất định lớn của nhà đầu tư, khi họ bị cùng lúc chi phối bởi nỗi lo về lạm phát và suy thoái kinh tế, kỳ vọng dịch chuyển về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị tăng cao. Dù giá vàng giảm dưới 5.000 USD/oz, ông Glue dự báo giá kim loại quý này vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/oz trong năm nay.

“Thị trường vẫn chưa mất đi các động lực giá lên. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã trở nên kén chọn và thận trọng hơn, đồng nghĩa rằng các bước tăng trong tương lai có thể sẽ không mạnh như trước và sẽ bị xen kẽ bởi những đợt điều chỉnh, đồng thời sẽ được quyết định nhiều hơn bởi các yếu tố nền tảng thay vì bị chi phối đơn thuần bởi yếu tố đà tăng hay hoạt động đầu cơ. Thị trường kim loại quý đang trải qua một giai đoạn định vị lại, thay vì đảo ngược xu hướng tăng. Giai đoạn tích lũy đang diễn ra phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau một đợt tăng lớn, đồng thời xác nhận một mặt bằng giá vững chắc cho cả vàng và bạc”, ông Glue nhận xét.

Tương tự, nhà phân tích Nick Cawley của công ty Solomon Global xem biến động giá vàng và giá bạc gần đây chỉ là một vấn đề của ngắn hạn.

“Tôi dự báo mốc giá 5.000 USD/oz của vàng sẽ được thiết lập lại sau khoảng 2 tuần nữa, và mốc kỷ lục 5.600 USD/oz sẽ được kiểm tra lại trong quý 2. Việc loại bỏ yếu tố đầu cơ khỏi thị trường là một việc lành mạnh, nhất là sau một đợt tăng nóng. Triển vọng kỹ thuật vẫn tích cực và các yếu tố nền tảng thuận lợi vẫn còn. Đồng USD có thể đang hồi phục, nhưng mấy tháng nữa, đồng tiền này sẽ lại yếu đi vì lãi suất giảm, hoặc ít nhất là không thể hồi thêm được nữa”, ông Cawley nói với Kitco News.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets, khi biến động lắng xuống, giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.700-5.000 USD/oz. “Trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá đang lớn hơn một chút, vì nhiều tin tức có lợi cho xu hướng tăng đã được phản ánh hết trong đợt tăng giá vừa rồi. Để thiết lập lại xu hướng tăng một cách rõ ràng, giá vàng có thể cần tới một chất xúc tác mới như dữ liệu kinh tế yếu hơn, khả năng cắt giảm lãi suất rõ ràng hơn, hay căng thẳng địa chính trị leo thang”, ông Hill nhấn mạnh.

Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets nhận định giá vàng có thể tìm thấy đáy ở mức 3.800 USD/oz, nhưng ông vẫn xem các mức giá hiện nay là cơ hội mua. “Nhà đầu tư có thể triển khai vốn ở mức giá vàng hiện nay, vì xét cho cùng, giá vàng đang thấp hơn nhiều so với kỷ lục mọi thời đại, và có khả năng, kỷ lục mới của năm nay sẽ cao hơn nhiều so với kỷ lục hiện tại”, ông nói.

Nhìn chung, các nhà phân tích nhận định giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, một tuần có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố. Vào ngày thứ Tư, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, cơ quan này sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cả hai dữ liệu này đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khi mới mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (9/2), giá vàng và giá bạc giữ đà hồi phục của phiên ngày thứ Sáu tại Mỹ.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 22 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,4%, giao dịch ở mức gần 4.990 USD/oz. Giá bạc tăng hơn 2,2%, giao dịch ở mức gần 80 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương gần 157,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.730 đồng (mua vào) và 26.140 đồng (bán ra).