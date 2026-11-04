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Askonomy

Những nền kinh tế có mức tiêu thụ dầu bình quân đầu người cao nhất thế giới

N Ngọc Trang

Các nền kinh tế lớn chiếm phần lớn nhu cầu dầu toàn cầu. Tuy nhiên, khi tính bình quân đầu người, vị trí dẫn đầu lại thuộc về Singapore và Curacao, cao hơn nhiều so với các nền kinh tế sản xuất dầu lớn...

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 20 nền kinh tế có mức tiêu thụ dầu bình quân đầu người cao nhất năm 2025, chia theo 4 khu vực. Số liệu được lấy từ báo cáo Tổng quan Năng lượng Thế giới 2026 (World Energy Review) của tập đoàn năng lượng Eni của Italy.

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Mức tiêu thụ được tính bằng số thùng dầu trên mỗi người dân trong một năm. Ngoài lượng dầu sử dụng trong nước, con số này còn bao gồm nhiên liệu cung cấp cho tàu biển quốc tế, nhiên liệu dùng trong nhà máy lọc dầu và nhiên liệu sinh học. Vì vậy, bảng xếp hạng phản ánh quy mô hoạt động kinh tế nói chung, chứ không chỉ lượng dầu người dân trực tiếp sử dụng.

Theo báo cáo, Singapore đứng đầu với 93,63 thùng dầu/người mỗi năm. Xếp ngay sau là Curacao với 84,41 thùng.

Brunei đứng thứ ba với 43,83 thùng, chưa bằng một nửa mức của Singapore. Điều này cho thấy hai nền kinh tế dẫn đầu đã bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng.

Kết quả của Singapore gắn liền với vai trò trung tâm cung cấp nhiên liệu cho tàu biển hàng đầu thế giới. Nằm ở cửa ngõ phía Nam eo biển Malacca, quốc đảo này là điểm dừng quan trọng của các tuyến vận tải biển toàn cầu. Singapore cũng sở hữu cảng container nhộn nhịp thứ hai thế giới, chỉ sau cảng Thượng Hải của Trung Quốc.

Toàn bộ lượng nhiên liệu cung cấp cho tàu biển quốc tế được tính vào mức tiêu thụ của Singapore, trong khi dân số quốc đảo này tương đối ít. Do đó, khi chia bình quân, mỗi người dân Singapore “tiêu thụ” lượng dầu rất lớn. Con số này thực chất phản ánh nhu cầu từ hoạt động thương mại và công nghiệp.

Trong top 10 có 4 nền kinh tế Trung Đông gồm Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Qatar dẫn đầu nhóm này với 40,19 thùng/người. UAE và Saudi Arabia gần như ngang nhau, lần lượt ở mức 36,74 thùng và 36,68 thùng.

Mức tiêu thụ cao tại nhiều nền kinh tế Trung Đông xuất phát từ ba yếu tố chính gồm các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều dầu, giá nhiên liệu lâu nay ở mức thấp và dân số tương đối ít. Ngoài ra, Bahrain và Oman cũng có mặt trong bảng xếp hạng, đưa tổng số đại diện của Trung Đông lên 6 nền kinh tế.

Trong khi đó, Canada xếp thứ 10 với 22,53 thùng/người, nhỉnh hơn mức 22,1 thùng của Mỹ ở vị trí thứ 11. Chênh lệch giữa hai nền kinh tế chỉ là 0,43 thùng mỗi năm, tương đương khoảng 2%. Cả hai cùng đứng sau Luxembourg với 26,46 thùng, nhưng vượt Iceland ở vị trí thứ 12 với 19,82 thùng.

Nếu xét theo tổng nhu cầu, thứ tự lại hoàn toàn khác. Mỹ là nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, tiếp theo là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, cả ba đều không có mặt trong top 10 về mức tiêu thụ bình quân đầu người.

Ở cấp độ khu vực, châu Á - Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Khu vực này có dân số đông, ngành sản xuất phát triển và nhu cầu giao thông vận tải lớn.

Sự khác biệt trên cho thấy tổng mức tiêu thụ phản ánh quy mô của một nền kinh tế. Trong khi đó, số liệu bình quân đầu người phụ thuộc nhiều vào hoạt động công nghiệp, vận tải biển và quy mô dân số.

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