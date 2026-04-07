Những nền kinh tế có số giờ làm việc mỗi tuần dài nhất thế giới

Dữ liệu mới nhất năm 2025 cho thấy châu Á là khu vực có nhiều nền kinh tế góp mặt nhất trong nhóm có thời gian làm việc dài nhất thế giới. Dù vậy, ở top đầu bảng xếp hạng, ngoài Bhutan ở châu Á với 54,68 giờ mỗi tuần, nhiều vị trí cao lại thuộc về châu Phi, như Lesotho (50 giờ), Sao Tome & Principe (49 giờ), Cộng hòa Congo (48,9 giờ).

Trong nhóm còn lại, các nền kinh tế châu Á và Trung Đông xuất hiện dày đặc, gồm Jordan (48,5 giờ), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 48,3 giờ, Pakistan 47,6 giờ, Mông Cổ và Bangladesh cùng 46,6 giờ, Campuchia 46,2 giờ, Ấn Độ 45,6 giờ, Macao 45,6 giờ và Qatar 45,2 giờ.

Theo các nhà phân tích, những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các ngành sử dụng nhiều lao động - nơi tự động hóa chưa cao và năng suất lao động còn hạn chế - thường ghi nhận số giờ làm việc dài hơn.

Ở chiều ngược lại, các nền kinh tế phát triển hơn thường có thời gian làm việc ngắn hơn. Nguyên nhân là các nền kinh tế này có mức độ tự động hóa cao hơn, hiệu quả làm việc tốt hơn, đồng thời phổ biến hơn các hình thức việc làm linh hoạt và bán thời gian. Điều này giúp giảm tổng số giờ làm việc bình quân mỗi tuần mà vẫn duy trì năng suất.

Một điểm đáng chú ý là bộ số liệu không chỉ tính lao động làm việc toàn thời gian mà còn bao gồm lao động bán thời gian cũng như lao động tự doanh. Vì vậy, số liệu phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng thị trường lao động, thay vì chỉ tập trung vào nhóm lao động làm công ăn lương toàn thời gian.