Trang chủ Thế giới

Nghiên cứu của Google: 90% lao động ngành IT sử dụng AI để làm việc

Bình Minh

25/09/2025, 15:33

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia công nghệ đều hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của mã do AI tạo ra...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một cuộc khảo sát gần đây của Google, được thực hiện bởi bộ phận nghiên cứu DORA, đã chỉ ra rằng 90% lao động trong ngành công nghệ thông tin (IT) hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc hàng ngày của họ.

So với cuộc khảo sát tương tự được tiến hành vào năm ngoái, tỷ lệ này đã tăng 14%, cho thấy sự gia tăng nhanh chóng trong việc áp dụng công nghệ AI trong quy trình làm việc.

Việc đại đa số nhân viên ngành IT dùng AI trong công việc không chỉ đơn thuần là một xu hướng tạm thời mà còn phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong cách thức mà các chuyên gia công nghệ tiếp cận công việc của họ.

Theo ông Ryan J. Salva, người phụ trách các công cụ lập trình của Google, “hầu hết các nhóm tại Google đều đang sử dụng AI” và công nghệ này đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình phát triển phần mềm. AI không chỉ hỗ trợ trong việc viết và chỉnh sửa mã mà còn được tích hợp vào nhiều khía cạnh khác nhau của công việc, từ việc soạn thảo tài liệu đến việc sử dụng các trình biên tập mã.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia công nghệ đều hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của mã do AI tạo ra. Cuộc khảo sát của Google cho thấy 46% người tham gia chỉ "hơi" tin tưởng vào chất lượng mã do AI sản xuất, trong khi 23% cho biết họ chỉ tin tưởng "một chút" và chỉ 20% cảm thấy tin tưởng "rất nhiều". Điều đó có nghĩa là dù AI có thể hỗ trợ trong việc phát triển phần mềm, nhưng vẫn cần có sự giám sát và đánh giá của con người để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Một trong những thách thức lớn mà AI đặt ra là lao động mới ra trường trong ngành công nghệ đang phải đối mặt là tỷ lệ thất nghiệp cao. Theo báo cáo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, tỷ lệ thất nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính hiện cao hơn so với các lĩnh vực khác như lịch sử nghệ thuật và tiếng Anh.

Trên Indeed, một trang việc làm ở Mỹ, số đầu việc cần tuyển dụng dành cho kỹ sư phần mềm đã giảm 71% trong thời gian từ tháng 2/0222 đến tháng 8/2025.

Julio Rodriguez, một sinh viên mới tốt nghiệp, tiết lộ với hãng tin CNN rằng anh đã nộp đơn ứng tuyền hơn 150 công việc trước khi tìm được một vị trí.

Và dù AI đang ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghệ, ông Salva cho rằng vẫn còn nhiều phần trong quy trình phát triển phần mềm không thể tự động hóa. Ông nhấn mạnh rằng AI sẽ giúp đơn giản hóa những phần công việc mà nhân viên cảm thấy nhàm chán, nhưng vẫn cần có sự can thiệp của con người.

Ông cũng cho rằng sự gia tăng trong việc áp dụng AI có thể một phần là do sự “hào hứng" xung quanh công nghệ này, vì "phát triển phần mềm là một ngành công nghiệp thời trang" - nơi mà mọi người đều muốn thử nghiệm những công nghệ mới.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy