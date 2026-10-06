Những nền kinh tế dẫn đầu về kết nối số

Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, học tập và tiếp cận dịch vụ công. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và sử dụng internet hiệu quả vẫn chênh lệch lớn giữa các nền kinh tế…

Đồ họa thông tin dưới đây so sánh mức độ phát triển kết nối số của 159 nền kinh tế, dựa trên Chỉ số Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (IDI) năm 2026 do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố. Báo cáo được phát hành vào tháng 6/2026, với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh dữ liệu năm 2024.

IDI đánh giá mức độ phổ cập internet và các điều kiện giúp người dân sử dụng kết nối internet hiệu quả. Chỉ số này gồm 10 chỉ tiêu, bao quát khả năng tiếp cận và mức độ sử dụng internet, độ phủ mạng, lượng dữ liệu sử dụng và chi phí dịch vụ so với khả năng chi trả của người dân. Điểm số càng cao, nền kinh tế càng tiến gần mục tiêu phổ cập internet và bảo đảm người dân có thể sử dụng kết nối internet hiệu quả.

Trong số 10 nền kinh tế có điểm số cao nhất, 5 nền kinh tế thuộc Trung Đông, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar và Bahrain.

Saudi Arabia đạt 100 điểm ở trụ cột đánh giá mức độ phổ cập kết nối và 99,6 điểm ở trụ cột đánh giá các điều kiện sử dụng kết nối hiệu quả.

Tại châu Âu, Estonia dẫn đầu với 98,5 điểm, tiếp theo là Phần Lan với 98,4 điểm. Mỹ đạt 97,9 điểm, đồng hạng 9 trong bảng xếp hạng chung và đứng đầu châu Mỹ. Canada đạt 89,9 điểm.

Ở châu Á - Thái Bình Dương, Hồng Kông và Singapore cùng đạt 97,9 điểm. Hàn Quốc đạt 95,5 điểm, còn Malaysia đạt 95,3 điểm.

Dù nhiều nền kinh tế Trung Đông nằm trong nhóm dẫn đầu, mức độ phát triển kết nối số trên toàn khu vực các nước Arab vẫn chênh lệch đáng kể. Theo ITU, điểm trung bình của khu vực là 78, nhưng điểm của từng nền kinh tế dao động từ 37 đến gần mức tối đa. Ngay cả những nền kinh tế láng giềng cũng có thể khác biệt lớn về hạ tầng mạng, mức độ sử dụng internet và khả năng chi trả cho dịch vụ.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại châu Á - Thái Bình Dương. Theo ITU, khoảng cách giữa nền kinh tế có điểm cao nhất và thấp nhất trong khu vực lên tới 62 điểm.

Những khác biệt này có liên quan đến mức độ đô thị hóa, chất lượng hạ tầng và thu nhập. Các nghiên cứu trước đây của ITU cũng ghi nhận chênh lệch lớn giữa các khu vực về mức độ sử dụng internet, tỷ lệ sở hữu điện thoại di động và khả năng chi trả cho dịch vụ internet băng thông rộng.

Trên toàn cầu, điểm IDI trung bình là 79. Có 59 nền kinh tế đạt từ 90 đến 100 điểm, trong khi 15 nền kinh tế có điểm dưới 50. Chênh lệch giữa các nhóm thu nhập cũng rõ rệt khi nhóm nền kinh tế thu nhập thấp đạt trung bình 42 điểm, còn nhóm thu nhập cao đạt 93 điểm.

Khi thương mại số mở rộng, khoảng cách về kết nối có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia các hiệp định thương mại số và nền kinh tế số nói chung.

Trong bối cảnh đó, châu Á đang là một trong những khu vực trọng tâm của làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu toàn cầu. Việc sử dụng điện toán đám mây ngày càng phổ biến, cùng nhu cầu xử lý dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), đang thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng số.

Tại Đông Nam Á, Malaysia, Indonesia và Thái Lan thu hút dòng vốn khi các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu mở rộng sang những thị trường ngoài Singapore.

Dù phản ánh nhiều khía cạnh của kết nối số, IDI vẫn có những hạn chế. Chỉ số hiện chưa bao gồm mức độ phổ cập internet băng thông rộng cố định, tốc độ internet, kỹ năng số hay mức độ an toàn và bảo mật trên mạng.

Tuy vậy, kết quả qua các năm cho thấy xu hướng cải thiện rõ rệt. Trong số 151 nền kinh tế được đánh giá ở cả hai báo cáo năm 2023 và 2026, có 146 nền kinh tế tăng điểm IDI. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh internet ngày càng gắn liền với công việc và dịch vụ công, việc giúp người dân đủ khả năng chi trả và sử dụng hiệu quả các dịch vụ này sẽ càng trở nên quan trọng.