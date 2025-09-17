Đức Anh
Năm ngoái, Mỹ xuất khẩu 3,9 tỷ thùng dầu, bao gồm dầu thô và sản phẩm dầu khác, sang 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tương đương 55% sản lượng nội địa năm đó của Mỹ.
Nước nhập khẩu nhiều dầu thô Mỹ nhất là quốc gia làng giềng Mexico, chiếm 11% tổng xuất khẩu dầu của Mỹ. Theo sau là Hà Lan với 10% và Trung Quốc với 8%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: