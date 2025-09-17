VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất

Đức Anh

17/09/2025, 06:00

Năm ngoái, Mỹ xuất khẩu 3,9 tỷ thùng dầu, bao gồm dầu thô và sản phẩm dầu khác, sang 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tương đương 55% sản lượng nội địa năm đó của Mỹ.

Nước nhập khẩu nhiều dầu thô Mỹ nhất là quốc gia làng giềng Mexico, chiếm 11% tổng xuất khẩu dầu của Mỹ. Theo sau là Hà Lan với 10% và Trung Quốc với 8%.

VnEconomy

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

10:44, 16/09/2025

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

09:46, 15/09/2025

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

06:00, 05/09/2025

Những nước xuất khẩu nhiều dầu thô sang Mỹ nhất

Từ khóa:

dầu Mỹ Mỹ nhập khẩu dầu Mỹ
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy