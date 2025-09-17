Năm ngoái, Mỹ xuất khẩu 3,9 tỷ thùng dầu, bao gồm dầu thô và sản phẩm dầu khác, sang 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tương đương 55% sản lượng nội địa năm đó của Mỹ.

Nước nhập khẩu nhiều dầu thô Mỹ nhất là quốc gia làng giềng Mexico, chiếm 11% tổng xuất khẩu dầu của Mỹ. Theo sau là Hà Lan với 10% và Trung Quốc với 8%.