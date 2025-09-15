Thứ Hai, 15/09/2025

Thế giới

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

An Huy

15/09/2025, 09:46

Mỹ đang kêu gọi đồng minh trong NATO, EU và G7 cùng hành động để gia tăng sức ép đối với Nga...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần vừa rồi nói Mỹ sẵn sàng áp các biện pháp trừng phạt mới về năng lượng đối với Nga, nhưng chỉ khi tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dừng mua dầu Nga và thực hiện biện pháp tương tự. Trước đó, Mỹ cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và khối 7 nước công nghiệp phát triển (G7) áp thuế quan lên những nước mua dầu Nga.

“Tôi sẵn sàng đưa ra biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga khi tất cả các nước NATO nhất trí và cùng bắt đầu làm điều tương tự, và khi tất cả các nước NATO dừng mua dầu từ Nga”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social

Theo hãng tin Reuters, trong những tuần gần đây, Mỹ đã gia tăng áp lực lên các nước NATO nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga, với mục đích buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến với Ukraine. Lời kêu gọi áp trừng phạt lên Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước mua dầu Nga nhiều nhất hiện nay - cũng đã được Mỹ đưa ra với EU và G7.

“EU đã và sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác toàn cầu liên quan về các lệnh trừng phạt đối với Nga, và việc thực thi các lệnh trừng phạt này”, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy. Trong một bài phát biểu vào tuần trước, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nói bất kỳ một gói trừng phạt mới nào nhằm vào Nga của EU cũng sẽ phải tuân thủ các quy định của khối này, bao gồm “nguyên tắc đã duy trì bấy lâu rằng các lệnh trừng phạt của chúng tôi không áp dụng bên ngoài lãnh thổ EU”.

Trong một cuộc họp trực tuyến hôm thứ Sáu, bộ trưởng tài chính các nước G7 đã thảo luận các biện pháp tăng cường trừng phạt Nga và ý tưởng áp thuế quan lên những nước mua dầu Nga.

Xuất khẩu năng lượng vẫn đang là nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của điện Kremlin, dẫn tới việc dầu thô và khí đốt Nga trở thành mục tiêu chính trong các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nước này. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng việc siết chặt quá mức lệnh trừng phạt nhằm vào dầu Nga có thể đặt ra rủi ro giá dầu toàn cầu tăng cao, dẫn tới trở ngại cho các nền kinh tế châu Âu và có thể làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với các biện pháp như vậy.

Từ năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO - đã trở thành nước mua dầu Nga lớn thứ ba, sau Trung Quốc và Ấn Độ, theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch. Các thành viên khác có mua dầu Nga trong liên minh gồm 32 thành viên này bao gồm Hungary và Slovakia.

Ông Trump cũng nói NATO nên áp thuế quan 50-100% lên hàng hóa từ Trung Quốc, cho rằng cách này sẽ làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh đối với Moscow, theo Reuters.

Chính quyền ông Trump hiện đã áp thuế quan bổ sung 25% lên hàng hóa từ Ấn Độ để gây sức ép buộc nước này dừng mua dầu Nga giá rẻ. Cộng thêm thuế quan đối ứng 25%, tổng thuế quan của Mỹ đối với Ấn Độ đang là 50%, làm xấu đi mối quan hệ giữa Washington và New Delhi.

Dù vậy, ông Trump đến nay vẫn tránh áp thuế quan lên Trung Quốc vì vấn đề dầu Nga, một phần bởi Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng duy trì một thỏa thuận “đình chiến” thương mại mong manh và tiếp tục các cuộc đàm phán thuế quan.

Trong cuộc họp hôm thứ Sáu, các bộ trưởng tài chính G7 đã nhất trí đẩy mạnh các cuộc thảo luận về sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga nhằm hỗ trợ ngân sách quốc phòng cho Ukraine. Tuyên bố sau cuộc họp cũng cho biết các quan chức đã bàn về “nhiều biện pháp kinh tế có thể áp dụng để gia tăng sức ép với Nga, bao gồm tăng cường trừng phạt và các biện pháp thương mại như thuế quan” đối với những nước mua dầu Nga.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói tại cuộc họp rằng các nước G7 nên tham gia cùng với Mỹ trong việc áp thuế quan lên những nước mua dầu Nga. “Chỉ có nỗ lực chung nhằm cắt nguồn thu cho cỗ máy chiến tranh của Nga ngay từ đầu nguồn mới có thể đủ để gây sức ép kinh tế” buộc Nga chấm dứt cuộc chiến - ông Bessent nói trong một tuyên bố.

Cùng ngày thứ Sáu, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump nói ông đang mất dần kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bày tỏ sự không hài lòng với việc Nga chưa dừng chiến tranh, ông Trump nói các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng Nga và dầu Nga là một lựa chọn để gia tăng sức ép với Moscow, nhưng nói thêm rằng các nước châu Âu cũng nên tham gia cùng với Mỹ.

“Chúng ta sẽ phải hành động cùng nhau thật mạnh mẽ”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Từ khóa:

dầu nga EU G7 NATO Nga trừng phat ukraine

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: