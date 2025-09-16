Thứ Ba, 16/09/2025

Thế giới

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Hoài Thu

16/09/2025, 10:44

Trước đó, chính quyền ông Trump đã áp thuế quan bổ sung 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vì mua dầu Nga...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/9 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không áp đặt thuế quan bổ sung hàng hóa Trung Quốc vì nước này mua dầu Nga, trừ phi các nước châu Âu hành động trước bằng cách đánh thuế cao với hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ.

“Các nước Liên minh châu Âu (EU) cần phải đóng vai trò lớn hơn trong việc cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga và đưa cuộc chiến tranh ở Ukraine đi đến hồi kết. Chúng tôi kỳ vọng châu Âu đóng góp phần của mình và chúng tôi sẽ không hành động nếu họ không hành động”, ông Bessent nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hai hãng tin Reuters và Bloomerg ngày 15/9.

Phát biểu này được ông Bessent đưa ra khi được hỏi liệu Mỹ có áp đặt thuế quan trừng phạt với hàng hóa Trung Quốc vì nước này mua dầu Nga hay không. Trước đó, chính quyền ông Trump đã áp thuế quan bổ sung 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vì lý do này.

Theo ông Bessent, Mỹ đã áp thuế quan với Ấn Độ và ông Trump cũng đã thúc giục các nước châu Âu áp thuế quan từ 50-100% với hàng hóa từ cả Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây áp lực làm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.

Trong khi đó, phía Trung Quốc phản ứng rằng việc mua dầu từ đối tác nào là “vấn đề chủ quyền quốc gia” của mình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Bessent chỉ trích việc một số nước châu Âu vẫn mua dầu của Nga cũng như sản phẩm dầu mỏ được tinh chế từ đầu Nga của Ấn Độ. Ông cho rằng hành động này đang góp phần hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi xin đảm bảo rằng nếu các nước châu Âu áp đặt thuế quan thứ cấp ở mức cao với những quốc gia mua dầu Nga, chiến tranh Ukraire sẽ kết thúc trong vòng 60-90 ngày. Bởi vì việc áp thuế quan như vậy sẽ cắt đứt nguồn thu chính của Moscow”, ông Bessent khẳng định.

Theo ông, việc Washington thuế quan thứ cấp với hàng hóa Ấn Độ do mua dầu của Nga đã mang lại “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán giữa hai nước. New Delhi và Washington sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới vào ngày thứ Ba (16/9), trong bối cảnh căng thẳng giữa ông Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gần đây đã dịu bớt căng thẳng.

“Mỹ sẵn sàng hợp tác với châu Âu để xem xét các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các thực thể của Nga, bao gồm các công ty dầu mỏ lớn như Rosneft và Lukoil, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị để sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga từ sau khi chiến trnah ở Ukarine nổ ra đầu năm 2022”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiếp tục.

Nếu được thực hiện, một phần nhỏ trong khối tài sản 300 tỷ USD bị đóng băng của Nga tại châu Âu có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay của Ukraine.

Về phía Nga, Moscow ngày 15/9 cảnh báo sẽ truy tố bất kỳ quốc gia nào tìm cách “chiếm đoạt” tài sản của họ sau khi có thông tin rằng EU có ý tưởng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine năm 2022, Mỹ và các nước đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) và đóng băng khoảng 300 tỷ USD của Nga, chủ yếu là trái phiếu chính phủ châu Âu, Mỹ và Anh được nắm giữ tại các cơ sở lưu ký chứng khoán ở châu Âu.

Moscow cũng nhấn mạnh rằng hành động tịch thu tài sản của nước này sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu cũng như đồng tiền của Mỹ và châu Âu.

châu Âu dầu nga EU Mỹ thuế quan thuế quan trừng phạt Trung Quốc

