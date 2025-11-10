Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Tại nhiều nơi trên thế giới, tiền mặt vẫn chiếm ưu thế, trong khi đó ở một số nơi khác, tiền mặt đang dần nhường chỗ cho các hình thức thanh toán số.

Myanmar dẫn đầu thế giới giới 98% giao dịch hàng ngày được thanh toán bằng tiền mặt, tiếp theo là Ethiopia và Gambia cùng ở mức 95%. Ở các nền kinh tế này, tỷ lệ người dân chưa có tài khoản ngân hàng cao, độ phủ internet thấp và nhiều cửa hàng không đủ điều kiện lắp máy nhận thanh toán bằng thẻ. Do đó, tiền mặt trở thành phương tiện trao đổi đơn giản, chi phí thấp và đáng tin cậy nhất, dù điều này làm hạn chế khả năng tiết kiệm một cách an toàn và khả năng tiếp cận tín dụng của người tiêu dùng.

Nhìn chung, tiền mặt vẫn là “vua” tại nhiều nền kinh tế thu nhập thấp, trung bình thấp và có xu hướng giảm dần tỷ trọng trong giao dịch hàng ngày tại các nền kinh tế thu nhập cao hơn. Việt Nam, thuộc nhóm nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, ghi nhận tỷ lệ sử dụng tiền mặt tương đối cao, ở mức 70%.