VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Hoài Thu

10/11/2025, 17:22

Tại nhiều nơi trên thế giới, tiền mặt vẫn chiếm ưu thế, trong khi đó ở một số nơi khác, tiền mặt đang dần nhường chỗ cho các hình thức thanh toán số.

VnEconomy

Myanmar dẫn đầu thế giới giới 98% giao dịch hàng ngày được thanh toán bằng tiền mặt, tiếp theo là Ethiopia và Gambia cùng ở mức 95%. Ở các nền kinh tế này, tỷ lệ người dân chưa có tài khoản ngân hàng cao, độ phủ internet thấp và nhiều cửa hàng không đủ điều kiện lắp máy nhận thanh toán bằng thẻ. Do đó, tiền mặt trở thành phương tiện trao đổi đơn giản, chi phí thấp và đáng tin cậy nhất, dù điều này làm hạn chế khả năng tiết kiệm một cách an toàn và khả năng tiếp cận tín dụng của người tiêu dùng.

Nhìn chung, tiền mặt vẫn là “vua” tại nhiều nền kinh tế thu nhập thấp, trung bình thấp và có xu hướng giảm dần tỷ trọng trong giao dịch hàng ngày tại các nền kinh tế thu nhập cao hơn. Việt Nam, thuộc nhóm nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, ghi nhận tỷ lệ sử dụng tiền mặt tương đối cao, ở mức 70%.

Nhật Bản lo lắng vì doanh nghiệp giữ tiền mặt quá nhiều

20:00, 06/11/2025

Nhật Bản lo lắng vì doanh nghiệp giữ tiền mặt quá nhiều

Nước châu Âu nào dùng nhiều tiền mặt nhất?

08:10, 07/10/2025

Nước châu Âu nào dùng nhiều tiền mặt nhất?

Warren Buffett đang nắm hơn 380 tỷ USD tiền mặt

11:52, 03/11/2025

Warren Buffett đang nắm hơn 380 tỷ USD tiền mặt

Từ khóa:

giao dịch tiền mặt thế giới tiền mặt
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy