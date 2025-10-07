Nước châu Âu nào dùng nhiều tiền mặt nhất?

Tiền mặt vẫn quan trọng ở Trung, Đông và Nam Âu, trong khi Bắc và Tây Âu dựa nhiều hơn vào thanh toán kỹ thuật số…

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong thanh toán ở các nước châu Âu đang giảm dần, nhưng hơn một nửa số giao dịch trong khu vực vẫn được thực hiện bằng tiền giấy. Mức sử dụng tiền mặt cao nhất được ghi nhận tại các nước Nam và Đông Âu.

Theo một khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) với 40.000 người tham gia, trong khu vực sử dụng đồng euro, hơn một nửa số giao dịch (52%) được thanh toán bằng tiền mặt trong năm 2024. Tuy nhiên, khi xét về giá trị, tỷ lệ này chỉ chiếm 39% tổng số giao dịch. Điều này có nghĩa là tiền mặt vẫn phổ biến trong các giao dịch nhỏ, nhưng các giao dịch có giá trị lớn hơn thường được thực hiện qua các phương thức thanh toán khác.

Tại 14/20 quốc gia thuộc eurozone, tiền mặt là phương thức thanh toán được sử dụng thường xuyên nhất. Tại một nửa số nước trong số này, tiền mặt chiếm từ 45% đến 55% tổng số giao dịch.

So sánh giữa các quốc gia trong eurozone, tỷ lệ sử dụng tiền mặt dao động từ 22% ở Hà Lan đến 67% ở Malta. Nam Âu và Đông Âu vẫn là những khu vực sử dụng tiền mặt nhiều nhất, với Italy ghi nhận 61% tổng số giao dịch là giao dịch tiền mặt, Tây Ban Nha 57%, và Slovenia 64%.

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong tổng số giao dịch tại các nước trong eurozone năm 2024. Đơn vị: % - Nguồn: ECB/Euronews.

Ngược lại, Bắc Âu và Tây Âu, bao gồm Hà Lan (22%), Phần Lan (27%), Luxembourg (37%), Bỉ (39%) và Pháp (43%), có xu hướng ưu tiên các phương thức thanh toán kỹ thuật số hơn, với việc sử dụng tiền mặt đã không còn đáng kể ở một số quốc gia.

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Pháp là quốc gia duy nhất có tỷ lệ sử dụng tiền mặt dưới mức trung bình 52% của khu vực đồng euro, trong khi Đức đứng cao hơn, ở mức 53%.

Một phát ngôn viên của Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết tại nước này, tỷ lệ chấp nhận các phương thức thanh toán kỹ thuật số như thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ ghi nợ hoặc điện thoại thông minh rất cao. Người tiêu dùng Hà Lan coi thanh toán không tiếp xúc là nhanh hơn và tiện lợi hơn so với tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ ghi nợ truyền thống.

Vị này cũng lưu ý rằng cả tiền mặt và thẻ ghi nợ đều được các nhà bán lẻ ở Hà Lan chấp nhận rộng rãi, một phần nhờ vào chi phí thấp cho các nhà bán lẻ và các chiến dịch của ngân hàng nhằm khuyến khích thanh toán kỹ thuật số cho các khoản nhỏ. Những yếu tố này có vẻ cũng phổ biến ở các quốc gia khác có tỷ lệ sử dụng tiền mặt thấp hơn.

Về giá trị, tiền mặt chiếm 39% trong khu vực đồng euro, dao động từ 17% ở Hà Lan đến 59% ở Lithuania.

Sự phụ thuộc cao vào tiền mặt, với hơn 50% tổng chi tiêu được thực hiện bằng tiền mặt, không chỉ được ghi nhận Lithuania mà còn ở Slovakia (56%), Slovenia (56%), Áo (56%), Malta (54%), và Croatia (51%). Italy (49%), Bồ Đào Nha (47%), Tây Ban Nha (45%), Ireland (44%), Cyprus (43%), và Hy Lạp (42%) nằm trong phạm vi trung bình về sự phụ thuộc vào tiền mặt theo tổng giá trị thanh toán.

Có 6 nước trong eurozone có tỷ lệ sử dụng tiền mặt từ 35% trở xuống trong tổng giá trị thanh toán: Hà Lan (17%), Phần Lan (28%), Luxembourg (29%), Đức (30%), Pháp (34%), và Bỉ (35%).

Trong khi Lithuania đứng đầu, Latvia chỉ ở mức 36% - cho thấy sự khác biệt lớn ngay cả giữa các quốc gia láng giềng.

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong tổng giá trị giao dịch tại các nước trong eurozone năm 2024. Đơn vị: % - Nguồn: ECB/Euronews.

Đức cũng có sự khác biệt rõ rệt so với Áo về việc sử dụng tiền mặt, mặc dù có những tương đồng về văn hóa. Tiền giấy vẫn phổ biến ở Áo, trong khi Đức đang bắt đầu chấp nhận thanh toán kỹ thuật số.

Những kết quả này cho thấy rằng tiền mặt vẫn quan trọng ở Trung, Đông và Nam Âu, trong khi Bắc và Tây Âu dựa nhiều hơn vào thanh toán kỹ thuật số.

Khảo sát của ECB cũng phát hiện thấy rằng tiền mặt là phương thức thanh toán được sử dụng thường xuyên nhất cho các giao dịch có giá trị nhỏ, mặc dù thẻ được sử dụng thường xuyên nhất cho các khoản thanh toán trên 50 euro.

Khi được hỏi về những lợi thế của tiền mặt so với thanh toán bằng thẻ, người tham gia khảo sát đã nêu bật một số lý do. Lợi thế hàng đầu là "tiền mặt là ẩn danh và bảo vệ quyền riêng tư" (41%), tiếp theo là "tiền mặt giúp mọi người nhận thức rõ hơn về chi tiêu của mình" (35%), và "giao dịch tiền mặt được thanh toán ngay lập tức" (30%). Chỉ 1/5 cho rằng tiền mặt an toàn hơn.