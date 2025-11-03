Warren Buffett đang nắm hơn 380 tỷ USD tiền mặt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Bình Minh
03/11/2025, 11:52
Trong quý 3 vừa qua, nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục bán cổ phiếu nhiều hơn mua...
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đang nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ 381,7 tỷ USD. Số tiền mặt kỷ lục này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư huyền thoại đối với thị trường ở thời điểm hiện tại, trước khi ông chuyển giao quyền điều hành để về hưu.
Báo cáo tài chính quý 3/2025 công bố vào ngày 1/11 cho thấy lợi nhuận của Berkshire tăng nhưng ông Buffett vẫn quyết định không đầu tư mạnh vào cổ phiếu. Thay vào đó, ông đã bán nhiều hơn mua trong danh mục đầu tư trị giá 283,2 tỷ USD của Berkshire. Điều này đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp mà Berkshire là bán ròng trên thị trường chứng khoán Phố Wall.
Một điểm đáng chú ý khác là Berkshire cũng đã không mua lại cổ phiếu của chính mình trong 5 quý liên tiếp, mặc dù giá cổ phiếu của tập đoàn đã tụt lại so với thị trường nói chung.
Điều này có thể được lý giải bởi sự chuẩn bị của ông Buffett, 95 tuổi, cho việc kết thúc nhiệm kỳ điều hành Berkshire kéo dài 6 thập kỷ vào cuối năm nay. Ông Greg Abel, 63 tuổi, Phó chủ tịch hiện tại, sẽ kế nhiệm Buffett trong vai trò CEO, còn Buffett vẫn sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Ông Abel - người được biết đến với phong cách quản lý trực tiếp hơn Buffett - có thể sẽ có những quyết định khác trong việc sử dụng lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire. Một trong những khả năng là việc chi trả cổ tức lần đầu tiên kể từ năm 1967. Ngoài ra, Berkshire cũng đã lên kế hoạch chi 9,7 tỷ USD để mua lại mảng hóa chất OxyChem của Occidental Petroleum, một thương vụ đã được công bố vào đầu tháng 10.
Lợi nhuận hoạt động của Berkshire trong quý 3 đã tăng 34% lên 13,49 tỷ USD, nhờ vào mức lỗ giảm xuống trong mảng bảo hiểm và tái bảo hiểm của tập đoàn. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm xe hơi Geico báo cáo mức lợi nhuận giảm do chi phí gia tăng.
Lợi nhuận ròng hàng quý - thước đo bao gồm cả lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu - đã tăng 17% lên 30,8 tỷ USD. Mặc dù vậy, ông Buffett thường không coi trọng kết quả ròng này vì số liệu này bao gồm cả những biến động từ các khoản đầu tư mà Berkshire không bán ra.
Sự thận trọng của ông Buffett và những thay đổi sắp tới trong ban lãnh đạo đã khiến các nhà đầu tư lo ngại, dẫn đến việc cổ phiếu của Berkshire bị bán mạnh.
Kể từ khi ông thông báo sẽ rời cương vị CEO vào cuối năm nay vào hôm 3/5, giá cổ phiếu của Berkshire đến nay đã giảm 12%, so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian, tương đương mức tụt hậu 32 điểm phần trăm. Tính từ đầu năm, Berkshire đã tụt hậu 11 điểm phần trăm so với chỉ số này.
Công ty China Vanke Co., một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, báo cáo khoản lỗ sâu hơn trong quý 3 vừa qua...
Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 200% vào tháng 9/2025, chỉ số này đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi đạt mức kỷ lục mọi thời đại 225% trong tháng 10...
Thay đổi này có thể làm tăng giá vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng tại quốc gia tỷ dân...
Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,8 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu...
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đứng trước một thách thức lớn mới sau khi tập đoàn sản xuất chip Hà Lan Nexperia tạm dừng vận chuyển các tấm wafer từ Hà Lan sang cơ sở đóng gói và kiểm thử tại Đông Quản, Trung Quốc, khiến chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn quan trọng cho các hãng xe như BMW, Stellantis và Volkswagen bị đe dọa gián đoạn.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: