Thứ Hai, 03/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Warren Buffett đang nắm hơn 380 tỷ USD tiền mặt

Bình Minh

03/11/2025, 11:52

Trong quý 3 vừa qua, nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục bán cổ phiếu nhiều hơn mua...

Ông Warren Buffett tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska, tháng 5/2025 - Ảnh: Reuters.
Ông Warren Buffett tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska, tháng 5/2025 - Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đang nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ 381,7 tỷ USD. Số tiền mặt kỷ lục này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư huyền thoại đối với thị trường ở thời điểm hiện tại, trước khi ông chuyển giao quyền điều hành để về hưu.

Báo cáo tài chính quý 3/2025 công bố vào ngày 1/11 cho thấy lợi nhuận của Berkshire tăng nhưng ông Buffett vẫn quyết định không đầu tư mạnh vào cổ phiếu. Thay vào đó, ông đã bán nhiều hơn mua trong danh mục đầu tư trị giá 283,2 tỷ USD của Berkshire. Điều này đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp mà Berkshire là bán ròng trên thị trường chứng khoán Phố Wall.

Một điểm đáng chú ý khác là Berkshire cũng đã không mua lại cổ phiếu của chính mình trong 5 quý liên tiếp, mặc dù giá cổ phiếu của tập đoàn đã tụt lại so với thị trường nói chung.

Điều này có thể được lý giải bởi sự chuẩn bị của ông Buffett, 95 tuổi, cho việc kết thúc nhiệm kỳ điều hành Berkshire kéo dài 6 thập kỷ vào cuối năm nay. Ông Greg Abel, 63 tuổi, Phó chủ tịch hiện tại, sẽ kế nhiệm Buffett trong vai trò CEO, còn Buffett vẫn sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Abel - người được biết đến với phong cách quản lý trực tiếp hơn Buffett - có thể sẽ có những quyết định khác trong việc sử dụng lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire. Một trong những khả năng là việc chi trả cổ tức lần đầu tiên kể từ năm 1967. Ngoài ra, Berkshire cũng đã lên kế hoạch chi 9,7 tỷ USD để mua lại mảng hóa chất OxyChem của Occidental Petroleum, một thương vụ đã được công bố vào đầu tháng 10.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire trong quý 3 đã tăng 34% lên 13,49 tỷ USD, nhờ vào mức lỗ giảm xuống trong mảng bảo hiểm và tái bảo hiểm của tập đoàn. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm xe hơi Geico báo cáo mức lợi nhuận giảm do chi phí gia tăng.

Lợi nhuận ròng hàng quý - thước đo bao gồm cả lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu - đã tăng 17% lên 30,8 tỷ USD. Mặc dù vậy, ông Buffett thường không coi trọng kết quả ròng này vì số liệu này bao gồm cả những biến động từ các khoản đầu tư mà Berkshire không bán ra.

Sự thận trọng của ông Buffett và những thay đổi sắp tới trong ban lãnh đạo đã khiến các nhà đầu tư lo ngại, dẫn đến việc cổ phiếu của Berkshire bị bán mạnh.

Kể từ khi ông thông báo sẽ rời cương vị CEO vào cuối năm nay vào hôm 3/5, giá cổ phiếu của Berkshire đến nay đã giảm 12%, so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian, tương đương mức tụt hậu 32 điểm phần trăm. Tính từ đầu năm, Berkshire đã tụt hậu 11 điểm phần trăm so với chỉ số này.

Berkshire Hathaway chuẩn bị cho cuộc nghỉ hưu của Warren Buffett

13:59, 31/10/2025

Berkshire Hathaway chuẩn bị cho cuộc nghỉ hưu của Warren Buffett

Warren Buffett có thể đang ấp ủ một “siêu thương vụ”

01:01, 03/10/2025

Warren Buffett có thể đang ấp ủ một “siêu thương vụ”

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

09:26, 23/09/2025

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Từ khóa:

Berkshire Hathaway thế giới Warren Buffett

Đọc thêm

Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Trung Quốc tiếp tục lỗ đậm

Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Trung Quốc tiếp tục lỗ đậm

Công ty China Vanke Co., một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, báo cáo khoản lỗ sâu hơn trong quý 3 vừa qua...

Chỉ số Buffett lại lập kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ đang

Chỉ số Buffett lại lập kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ đang "quá nóng"?

Sau khi lần đầu tiên vượt mốc 200% vào tháng 9/2025, chỉ số này đang tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi đạt mức kỷ lục mọi thời đại 225% trong tháng 10...

Trung Quốc ngừng ưu đãi thuế đối với giao dịch vàng

Trung Quốc ngừng ưu đãi thuế đối với giao dịch vàng

Thay đổi này có thể làm tăng giá vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vàng tại quốc gia tỷ dân...

Lo thừa dầu, OPEC+ ngừng tăng sản lượng từ năm tới

Lo thừa dầu, OPEC+ ngừng tăng sản lượng từ năm tới

Năm nay, OPEC+ đã tăng mục tiêu sản lượng dầu thêm hơn 2,8 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2,6% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu...

Nexperia ngừng gửi chip sang Trung Quốc: Chuỗi cung ứng ô tô châu Âu lại chao đảo

Nexperia ngừng gửi chip sang Trung Quốc: Chuỗi cung ứng ô tô châu Âu lại chao đảo

Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đứng trước một thách thức lớn mới sau khi tập đoàn sản xuất chip Hà Lan Nexperia tạm dừng vận chuyển các tấm wafer từ Hà Lan sang cơ sở đóng gói và kiểm thử tại Đông Quản, Trung Quốc, khiến chuỗi cung ứng linh kiện bán dẫn quan trọng cho các hãng xe như BMW, Stellantis và Volkswagen bị đe dọa gián đoạn.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chỉ số Buffett lại lập kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ đang "quá nóng"?

Thế giới

2

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp

Kinh tế xanh

3

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thêm 6.800 ha đất công nghiệp cho thuê trong 5 năm tới

Bất động sản

4

TCFIN và TCRES: Lợi thế đầu tư quỹ từ hai ngành trụ cột

Chứng khoán

5

Nhà giáo sắp được hưởng "lương đặc thù" - cao nhất trong bậc lương hành chính

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy