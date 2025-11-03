Warren Buffett đang nắm hơn 380 tỷ USD tiền mặt

Trong quý 3 vừa qua, nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục bán cổ phiếu nhiều hơn mua...

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đang nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ 381,7 tỷ USD. Số tiền mặt kỷ lục này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư huyền thoại đối với thị trường ở thời điểm hiện tại, trước khi ông chuyển giao quyền điều hành để về hưu.

Báo cáo tài chính quý 3/2025 công bố vào ngày 1/11 cho thấy lợi nhuận của Berkshire tăng nhưng ông Buffett vẫn quyết định không đầu tư mạnh vào cổ phiếu. Thay vào đó, ông đã bán nhiều hơn mua trong danh mục đầu tư trị giá 283,2 tỷ USD của Berkshire. Điều này đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp mà Berkshire là bán ròng trên thị trường chứng khoán Phố Wall.

Một điểm đáng chú ý khác là Berkshire cũng đã không mua lại cổ phiếu của chính mình trong 5 quý liên tiếp, mặc dù giá cổ phiếu của tập đoàn đã tụt lại so với thị trường nói chung.

Điều này có thể được lý giải bởi sự chuẩn bị của ông Buffett, 95 tuổi, cho việc kết thúc nhiệm kỳ điều hành Berkshire kéo dài 6 thập kỷ vào cuối năm nay. Ông Greg Abel, 63 tuổi, Phó chủ tịch hiện tại, sẽ kế nhiệm Buffett trong vai trò CEO, còn Buffett vẫn sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Abel - người được biết đến với phong cách quản lý trực tiếp hơn Buffett - có thể sẽ có những quyết định khác trong việc sử dụng lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire. Một trong những khả năng là việc chi trả cổ tức lần đầu tiên kể từ năm 1967. Ngoài ra, Berkshire cũng đã lên kế hoạch chi 9,7 tỷ USD để mua lại mảng hóa chất OxyChem của Occidental Petroleum, một thương vụ đã được công bố vào đầu tháng 10.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire trong quý 3 đã tăng 34% lên 13,49 tỷ USD, nhờ vào mức lỗ giảm xuống trong mảng bảo hiểm và tái bảo hiểm của tập đoàn. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm xe hơi Geico báo cáo mức lợi nhuận giảm do chi phí gia tăng.

Lợi nhuận ròng hàng quý - thước đo bao gồm cả lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cổ phiếu - đã tăng 17% lên 30,8 tỷ USD. Mặc dù vậy, ông Buffett thường không coi trọng kết quả ròng này vì số liệu này bao gồm cả những biến động từ các khoản đầu tư mà Berkshire không bán ra.

Sự thận trọng của ông Buffett và những thay đổi sắp tới trong ban lãnh đạo đã khiến các nhà đầu tư lo ngại, dẫn đến việc cổ phiếu của Berkshire bị bán mạnh.

Kể từ khi ông thông báo sẽ rời cương vị CEO vào cuối năm nay vào hôm 3/5, giá cổ phiếu của Berkshire đến nay đã giảm 12%, so với mức tăng 20% của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian, tương đương mức tụt hậu 32 điểm phần trăm. Tính từ đầu năm, Berkshire đã tụt hậu 11 điểm phần trăm so với chỉ số này.