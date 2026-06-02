Những nơi có số người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua

Số cá nhân siêu giàu - được định nghĩa là những người sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên - đang tăng nhanh trên toàn cầu, nhưng bức tranh tăng trưởng không giống nhau giữa các quốc gia.

Mỹ được dự báo dẫn đầu thế giới về mức tăng số lượng cá nhân siêu giàu trong giai đoạn năm 2021-2026. Tuy nhiên, nếu xét theo tốc độ tăng, một số nền kinh tế nhỏ hơn lại ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo The Wealth Report 2026 của công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, đồ họa dưới đây cho thấy những quốc gia được dự báo ghi nhận mức tăng mạnh nhất về số lượng cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026.

Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc.

Vị thế dẫn đầu của Mỹ phản ánh quy mô và chiều sâu của thị trường vốn, sức mạnh của ngành công nghệ, cùng sự hiện diện của nhiều công ty tư nhân tăng trưởng mạnh. Những yếu tố này tiếp tục giúp Mỹ tạo ra của cải ở quy mô mà các nền kinh tế khác khó sánh kịp.

Trung Quốc đứng thứ hai, với hơn 22.000 cá nhân siêu giàu tăng thêm trong cùng giai đoạn. Con số này tiếp tục củng cố vị thế của Trung Quốc là một trong những thị trường tạo ra của cải lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, nếu xét theo tốc độ tăng, các nước dẫn đầu lại không phải những trung tâm tài chính lớn nhất. Ba Lan được dự báo đứng đầu thế giới, với số cá nhân siêu giàu tăng 109% trong giai đoạn 2021-2026. Xếp sau là Qatar với mức tăng 107% và Thổ Nhĩ Kỳ với 94%.

Các số liệu trên cho thấy quá trình tạo ra của cải đang mở rộng ra ngoài các trung tâm tài chính truyền thống, lan sang nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển nhanh. Nhiều nước trong nhóm này hưởng lợi từ xu hướng phát triển công nghiệp, xuất khẩu năng lượng, đầu tư hạ tầng và sự phát triển của lĩnh vực tài chính.

Tại vùng Vịnh, Qatar và Saudi Arabia là những ví dụ điển hình. Số cá nhân siêu giàu tại hai nước này tăng nhanh nhờ nguồn thu năng lượng ở mức cao, cùng các chương trình đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm phụ thuộc vào dầu khí.

Ấn Độ cũng là trường hợp đáng chú ý khi xuất hiện trong nhóm dẫn đầu ở cả hai tiêu chí: mức tăng về số lượng tuyệt đối và tốc độ tăng. Trong giai đoạn 2021-2026, nước này được dự báo có thêm hơn 7.700 cá nhân siêu giàu, tương đương mức tăng 63%.

Nhìn rộng hơn, các bảng xếp hạng cho thấy bản đồ tạo ra của cải toàn cầu đang thay đổi. Các trung tâm tài sản truyền thống như Thụy Sỹ, Singapore và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn là điểm đến quan trọng của giới giàu. Tuy nhiên, nhiều nền kinh tế mới - từ Romania, Morocco đến các nước vùng Vịnh - cũng đang hình thành đội ngũ doanh nhân và nhà đầu tư có tài sản lớn, phản ánh sự dịch chuyển của dòng vốn, tăng trưởng công nghiệp và hoạt động kinh doanh.