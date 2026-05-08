Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức
Điệp Vũ
08/05/2026, 06:39
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Theo báo cáo Wealth Report 2026 của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, số người sở hữu tài sản ít nhất 30 triệu USD, hay còn gọi là những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao (UHNWI), ở châu Âu đã tăng gần 26% trong vòng 5 năm qua, từ 146.525 người vào năm 2021 lên 183.953 người vào năm 2026.
Điều này đồng nghĩa với việc có thêm 37,428 người gia nhập “câu lạc bộ” siêu giàu của châu Âu trong vòng nửa thập kỷ.
Đáng chú ý, châu Âu hiện chiếm gần 1/4 tổng số người siêu giàu trên toàn cầu, với 25,8% trong số hơn 710,000 người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên trên thế giới sống tại khu vực này.
Trong số các quốc gia châu Âu, Đức dẫn đầu với 38.215 người siêu giàu, tiếp theo là Anh với 27.876 người và Pháp với 21.528 người.
Không có quốc gia châu Âu nào khác có nhiều hơn 20.000 người siêu giàu. Thụy Sỹ và Italy lần lượt có 17.692 và 15.433 người thuộc nhóm này.
Sự gia tăng số lượng người siêu giàu không chỉ tập trung ở các nền kinh tế lớn mà còn mở rộng ra nhiều quốc gia khác ở châu Âu.
Tây Ban Nha, một trong những nền kinh tế lớn của châu Âu, có 9.186 người siêu giàu, trong khi Thụy Điển có 6.845 người và Hà Lan có 5.077 người. Các quốc gia như Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo và Ba Lan cũng có số lượng đáng kể, lần lượt là 4.657; 4.208; 4.188 và 3.017 người.
Đáng chú ý, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania là những quốc gia có tốc độ tăng trưởng số người siêu giàu nhanh nhất. Dân số UHNWI của Ba Lan đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức tăng trưởng 109%, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần tương tự, lần lượt là 94% và 93%. Các quốc gia khác như Hy Lạp, Séc và Bồ Đào Nha cũng có mức tăng trưởng ít nhất 50%.
Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều có mức tăng trưởng lớn như vậy. Tại Tây Ban Nha, số người siêu giàu tăng 42% trong 5 năm qua, trong khi Đức tăng 32%, Italy 23% và Pháp 21%. Anh ghi nhận mức tăng thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn với 12%, và Thụy Điển có mức tăng thấp nhất trên toàn châu Âu, đạt 8%.
Báo cáo của Knight Frank cũng chỉ ra rằng sự gia tăng số lượng người siêu giàu thường cao hơn ở những nơi có số lượng ban đầu tương đối nhỏ. Điều này cho thấy sự mở rộng về mặt địa lý của “câu lạc bộ” siêu giàu, ngay cả khi những người thuộc nhóm này vẫn chỉ tập trung ở một số ít các cường quốc toàn cầu.
Ông Liam Bailey, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại Knight Frank, nhận định rằng thế giới đang chứng kiến một trong những sự thay đổi lớn nhất về phân phối tài sản toàn cầu trong lịch sử hiện đại.
Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng áp lực thuế và quy định ngày càng tăng đang thúc đẩy sự dịch chuyển trên phạm vi toàn cầu của tài sản. Các cá nhân siêu giàu ngày càng tổ chức cuộc sống của họ qua nhiều khu vực pháp lý khác nhau, với các văn phòng gia đình tích cực quản lý thuế, lối sống và rủi ro chính trị.
