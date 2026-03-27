Số người siêu giàu ở Mỹ tăng mạnh

Số lượng người Mỹ sở hữu tài sản hàng chục và hàng trăm triệu USD đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, nhờ xu hướng tăng bền bỉ của thị trường chứng khoán, các khoản đầu cổ phần tư nhân béo bở, và đà tăng giá trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo tờ báo Wall Street Journal, lớp người giàu có này hiện đang trở thành một lực lượng lớn trong nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy nhu cầu đối với mọi sản phẩm và dịch vụ xa xỉ, từ phòng khách sạn hạng sang đến du lịch bằng máy bay phản lực tư nhân.

Giáo sư Owen Zidar đến từ Đại học Princeton - một nhà nghiên cứu về tài sản - cho biết nhiều người siêu giàu ở Mỹ kiếm tiền từ các lĩnh vực công nghệ hoặc tài chính và sống ở các khu nhà giàu ven biển, một số khác sống không sống ở các khu sang trọng nhưng là chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ như đại lý ô tô.

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có khoảng 430.000 hộ gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên, trong đó có khoảng 74.000 hộ gia đình có giá trị tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Trong vài thập kỷ qua, sự gia tăng số lượng hộ gia đình rất giàu có đã vượt qua tốc độ tăng trưởng dân số nói chung.

Một phần lớn lý do Mỹ ngày càng có nhiều người siêu giàu nằm ở việc tài sản của những người này tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với những người khác.

Ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm phát, tài sản của nhóm 0,1% hộ gia đình giàu nhất ở Mỹ đã tăng hơn 13 lần trong 50 năm qua, theo Realtime Inequality - một công cụ theo dõi được phát triển bởi hai nhà kinh tế Emmanuel Saez và Gabriel Zucman. Trong phân tích này, các gia đình Mỹ có giá trị tài sản ròng từ 43 triệu USD trở lên vào năm 2024 nằm trong top 0,1%.

Trong khi đó, nhóm 50% dưới cùng của tháp tài sản đã phải trầy trật trong thời gian dài để có được tài sản, nhưng cũng đã đạt được một số tiến bộ. Tài sản trung bình đã điều chỉnh theo lạm phát của nhóm này bắt đầu âm từ giữa những năm 1990 và sau đó giảm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính và sụp đổ thị trường bất động sản 2008-2009. Chỉ sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, với các khoản trợ cấp của Chính phủ và giá nhà tăng, tài sản trung bình của các hộ gia đình trong nhóm này mới trở lại trạng thái dương.

Một gia đình Mỹ điển hình dựa nhiều vào việc sở hữu nhà để xây dựng giá trị tài sản ròng của họ, và chủ nhà ở mọi cấp độ trên nấc thang tài sản đã được hưởng lợi từ sự gia tăng giá nhà trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, theo thời gian, những người rất giàu đã tích lũy được nhiều tài sản hơn, một phần vì họ sở hữu các loại tài sản đã tăng giá đặc biệt mạnh. Họ có rất nhiều cổ phiếu - trong một số trường hợp vì họ là thành viên cấp cao của các công ty đại chúng được trả thù lao một phần bằng cổ phiếu. Nhiều người cũng sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đối với top 0,1%, gần 72% tài sản của họ được tạo thành từ cổ phiếu công ty, cổ phiếu quỹ tương hỗ và doanh nghiệp tư nhân - theo dữ liệu từ Fed. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 3 lần trong thập kỷ qua. Và nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã chứng kiến giá trị tăng lên.

Thế hệ “baby boomer” - những người sinh ra trong thời gian từ 1946-1964 có tổng tài sản nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác đang sống. Đó chủ yếu là do họ đã mua nhà và cổ phiếu từ nhiều thập kỷ trước và đang hưởng lợi từ sự tăng giá dài hạn của những tài sản đó. Khoảng 2/3 số hộ gia đình có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên do người thuộc thế hệ “baby boomer” đứng đầu.

Vì có nhiều triệu phú hơn, các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho nhóm này cũng đang tăng trưởng bùng nổ.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu xa xỉ như Hermes, Brunello Cucinelli và Ferrari đều báo cáo doanh số mạnh từ những khách hàng giàu có nhất, trong khi một số công ty nhắm đến đối tượng người tiêu dùng khá giả đang đối mặt với nhu cầu giảm sút. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhu cầu ở Mỹ đã tăng mạnh đối với những ngôi nhà đắt nhất, du lịch cao cấp nhất, và các chuyến bay tư nhân.