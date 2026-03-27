Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Số người siêu giàu ở Mỹ tăng mạnh

Điệp Vũ

27/03/2026, 08:00

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có khoảng 430.000 hộ gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Số lượng người Mỹ sở hữu tài sản hàng chục và hàng trăm triệu USD đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, nhờ xu hướng tăng bền bỉ của thị trường chứng khoán, các khoản đầu cổ phần tư nhân béo bở, và đà tăng giá trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo tờ báo Wall Street Journal, lớp người giàu có này hiện đang trở thành một lực lượng lớn trong nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy nhu cầu đối với mọi sản phẩm và dịch vụ xa xỉ, từ phòng khách sạn hạng sang đến du lịch bằng máy bay phản lực tư nhân.

Giáo sư Owen Zidar đến từ Đại học Princeton - một nhà nghiên cứu về tài sản - cho biết nhiều người siêu giàu ở Mỹ kiếm tiền từ các lĩnh vực công nghệ hoặc tài chính và sống ở các khu nhà giàu ven biển, một số khác sống không sống ở các khu sang trọng nhưng là chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ như đại lý ô tô.

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có khoảng 430.000 hộ gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên, trong đó có khoảng 74.000 hộ gia đình có giá trị tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Trong vài thập kỷ qua, sự gia tăng số lượng hộ gia đình rất giàu có đã vượt qua tốc độ tăng trưởng dân số nói chung.

Một phần lớn lý do Mỹ ngày càng có nhiều người siêu giàu nằm ở việc tài sản của những người này tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với những người khác.

Ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm phát, tài sản của nhóm 0,1% hộ gia đình giàu nhất ở Mỹ đã tăng hơn 13 lần trong 50 năm qua, theo Realtime Inequality - một công cụ theo dõi được phát triển bởi hai nhà kinh tế Emmanuel Saez và Gabriel Zucman. Trong phân tích này, các gia đình Mỹ có giá trị tài sản ròng từ 43 triệu USD trở lên vào năm 2024 nằm trong top 0,1%.

Trong khi đó, nhóm 50% dưới cùng của tháp tài sản đã phải trầy trật trong thời gian dài để có được tài sản, nhưng cũng đã đạt được một số tiến bộ. Tài sản trung bình đã điều chỉnh theo lạm phát của nhóm này bắt đầu âm từ giữa những năm 1990 và sau đó giảm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng tài chính và sụp đổ thị trường bất động sản 2008-2009. Chỉ sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, với các khoản trợ cấp của Chính phủ và giá nhà tăng, tài sản trung bình của các hộ gia đình trong nhóm này mới trở lại trạng thái dương.

Một gia đình Mỹ điển hình dựa nhiều vào việc sở hữu nhà để xây dựng giá trị tài sản ròng của họ, và chủ nhà ở mọi cấp độ trên nấc thang tài sản đã được hưởng lợi từ sự gia tăng giá nhà trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, theo thời gian, những người rất giàu đã tích lũy được nhiều tài sản hơn, một phần vì họ sở hữu các loại tài sản đã tăng giá đặc biệt mạnh. Họ có rất nhiều cổ phiếu - trong một số trường hợp vì họ là thành viên cấp cao của các công ty đại chúng được trả thù lao một phần bằng cổ phiếu. Nhiều người cũng sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đối với top 0,1%, gần 72% tài sản của họ được tạo thành từ cổ phiếu công ty, cổ phiếu quỹ tương hỗ và doanh nghiệp tư nhân - theo dữ liệu từ Fed. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 3 lần trong thập kỷ qua. Và nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng đã chứng kiến giá trị tăng lên.

Thế hệ “baby boomer” - những người sinh ra trong thời gian từ 1946-1964 có tổng tài sản nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác đang sống. Đó chủ yếu là do họ đã mua nhà và cổ phiếu từ nhiều thập kỷ trước và đang hưởng lợi từ sự tăng giá dài hạn của những tài sản đó. Khoảng 2/3 số hộ gia đình có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên do người thuộc thế hệ “baby boomer” đứng đầu.

Vì có nhiều triệu phú hơn, các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho nhóm này cũng đang tăng trưởng bùng nổ.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu xa xỉ như Hermes, Brunello Cucinelli và Ferrari đều báo cáo doanh số mạnh từ những khách hàng giàu có nhất, trong khi một số công ty nhắm đến đối tượng người tiêu dùng khá giả đang đối mặt với nhu cầu giảm sút. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhu cầu ở Mỹ đã tăng mạnh đối với những ngôi nhà đắt nhất, du lịch cao cấp nhất, và các chuyến bay tư nhân.

Từ khóa:

kinh tế mỹ Mỹ người siêu giàu thế giới

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy