5.000 người siêu giàu ở Đức nắm hơn 1/4 tài sản tài chính cả nước

Số người siêu giàu ở Đức đang tăng mạnh, cùng với đó là khoảng cách ngày càng lớn về tài sản của nhóm này và các nhóm khác trong nền kinh tế Đức...

Theo Báo cáo Tài sản toàn cầu BCG 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group, số lượng người siêu giàu tại Đức đã tăng lên mức khoảng 5.000 cá nhân, nắm giữ khoảng 27,3% tổng tài sản tài chính của quốc gia này.

Trong năm 2025, tài sản tài chính tư nhân toàn cầu đã tăng 7,4%, vượt xa mức lạm phát dưới 3% tại các khu vực kinh tế lớn, trong đó Đức ghi nhận mức lạm phát 2,2%. Sự tăng trưởng tài sản này chủ yếu được thúc đẩy bởi xu hướng tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.

Tại Đức, tổng tài sản tài chính tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 đạt khoảng 23,3 nghìn tỷ USD, trong đó hơn một nửa là tài sản thực, chủ yếu là bất động sản.

Nhóm người siêu giàu, được BCG định nghĩa là những người có tài sản tài chính trên 100 triệu USD, hiện chiếm một phần đáng kể trong tổng tài sản tài chính của Đức nếu xét trong tương quan so sánh với các nhóm khác.

Đức có khoảng 769.000 triệu phú USD, những người có tài sản từ 1 đến 100 triệu USD. Nếu so với nhóm này, nhóm siêu giàu sở hữu nhiều tài sản hơn, mặc dù số lượng người ít hơn rất nhiều.

Ngoài ra, số người có tài sản tài chính ở mức dưới 250.000 USD ở Đức là khoảng 66 triệu người.

Điều này cho thấy sự tập trung tài sản đang ngày càng gia tăng ở đỉnh cao của tháp tài sản trong xã hội Đức.

Ông Michael Kahlich, đối tác của BCG, chỉ ra rằng những người giàu có khả năng đa dạng hóa tài sản của mình và đầu tư mạnh mẽ vào các loại tài sản có lợi nhuận cao như cổ phiếu hoặc vốn cổ phần tư nhân. Điều này tạo ra một vòng xoáy tích lũy tài sản ngày càng nhanh chóng.

Theo dự báo của BCG, tỷ trọng của nhóm siêu giàu trong tổng tài sản tài chính tại Đức sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2030.

Mặc dù có xu hướng giảm, khoảng 1/3 tài sản tài chính của người Đức vẫn được giữ dưới dạng tiền mặt và trong các tài khoản tiết kiệm. Thêm vào đó, 25% khác trong tài sản tài chính ở nước này được đầu tư vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và quỹ lương hưu.

Văn hóa đầu tư cổ phiếu yếu kém của Đức là một trong những lý do khiến tài sản ròng của quốc gia này dự kiến sẽ tăng trưởng chậm hơn so với mức trung bình của Tây Âu và toàn cầu trong những năm tới. Ngoài ra, các gánh nặng cấu trúc như nền kinh tế trì trệ, thay đổi nhân khẩu học và tăng trưởng năng suất yếu cũng là những yếu tố cản trở sự tăng trưởng của tài sản ở Đức.

Dữ liệu mới này có thể sẽ làm gia tăng cuộc tranh luận nội bộ của liên minh cầm quyền ở Đức về chính sách thuế. Chính phủ liên bang hiện đang tranh cãi về nguồn ngân sách cho một gói cải cách kinh tế quy mô lớn.

Sau khi Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) ban đầu ủng hộ việc tăng thuế đối với người giàu, các chính trị gia bảo thủ như thủ hiến bang Saxony, ông Michael Kretschmer, gần đây cũng đã bày tỏ quan điểm cởi mở đối với việc áp dụng các mức thuế cao hơn đối với các tài sản có giá trị lớn.