Giá vàng trượt dốc sau khi lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập kỷ lục mọi thời đại mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/9), khi tâm lý thận trọng gia tăng trước thềm loạt báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ...

Với việc giá vàng đang có nhiều yếu tố hỗ trợ, một số nhà đầu tư và chuyên gia dự báo mốc giá 3.800 USD/oz có thể được thiết lập trong năm nay.

Lúc 7h30 sáng nay (10/9), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,08%, giao dịch ở mức 3.629,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 115,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.177 đồng (mua vào) và 26.497 đồng (bán ra), giá mua giảm 10 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Ba tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.626,4 USD/oz, giảm 11,5 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm hơn 0,3%. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt gần 3.674 USD/oz, cao chưa từng có trong lịch sử.

Theo trưởng chiến lược hàng hóa cơ bản Bart Melek của công ty TD Securities, xu hướng giá lên của vàng đang được hỗ trợ chủ yếu bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Mối lo về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng thêm vào ngày thứ Ba, khi Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cập nhật số liệu việc làm của kỳ 12 tháng tính đến hết tháng 3 năm nay. Theo báo cáo này này, số lượng việc làm mới trong nền kinh tế Mỹ trong vòng 1 năm đó đã giảm đi 911.000 công việc so với lần công bố đầu tiên. Đây là sự điều chỉnh giảm lớn, nằm ngoài tầm dự báo của giới phân tích ở Phố Wall, đồng thời cũng là mức điều chỉnh giảm lớn nhất kể từ năm 2002.

Giới phân tích cho rằng báo cáo này có thể gia tăng sức ép đòi hỏi Fed phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Trong đó, khả năng lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm là 90%, và khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm là 10%.

Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên môi trường lãi suất giảm thường có lợi cho giá vàng.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở vùng giá kỷ lục có thể là nguyên nhân khiến giá vàng giảm trong phiên ngày thứ Ba. Ngoài ra, giá kim loại quý này cũng đương đầu với sức ép giảm từ sự hồi phục của đồng USD.

Tỷ giá của bạc xanh đã bật tăng trở lại sau mấy phiên giảm liên tiếp, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 97,79 điểm, tăng 0,3% so với phiên trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ tập trung vào hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố vào ngày thứ Tư và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày thứ Năm. Những điểm dữ liệu này có thể chi phối quyết định của Fed trong cuộc họp sắp diễn ra.

“Nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào những tài sản an toàn như vàng”, ôn Melek nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 979,7 tấn vàng.

Giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mức 3.600 USD/oz vào hôm thứ Hai tuần này. Năm nay, giá kim loại quý này đã có hàng chục lần lập kỷ lục nhờ các yếu tố hỗ trợ gồm sự suy yếu của đồng USD, lực mua của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ toàn cầu thiên về nới lỏng, và sự bất định gia tăng trong nền kinh tế thế giới.

“Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng dù giá đang ở ngưỡng 3.600 USD/oz. Tôi cho rằng giá vàng còn tăng vì chính sách thuế quan, cũng như các mối quan hệ thương mại và địa chính trị sẽ không sớm có sự cải thiện”, CEO John Ciampaglia của công ty Sprott Asset Management nói với hãng tin Reuters.

Ông nói thêm: “Nếu một trong những yếu tố đó có sự cải thiện, đà tăng của giá vàng có thể chững lại”.

Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà quản lý danh mcuj cấp cao Jerry Prior của công ty Mount Lucas cho rằng giá vàng có thể đạt mốc 3.800 USD/oz trong năm nay nhờ việc Fed tái khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Dù lạm phát ở Mỹ còn cao, ông Prior nhận định nền kinh tế đang giảm tốc và thị trường lao động suy yếu đồng nghĩa Fed có dự địa để hạ lãi suất trong năm nay. Ông cho rằng câu hỏi lớn nhất bây giờ đối với nhà đầu tư vàng là Fed sẽ giảm lãi suất với tốc độ như thế nào.

“Nếu Fed chỉ giảm lãi suất 1-2 lần trong năm nay rồi thôi, thì tôi cho rằng giá vàng đã đạt đỉnh rồi. Còn nếu Fed phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất 2 điểm phần trăm nữa trong năm tới, vàng sẽ còn nhiều dư địa để tăng”, ông Prior phát biểu.