Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Điệp Vũ

08/09/2025, 11:10

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Thị trường vàng có quy mô 930 tỷ USD của London có thể sắp bước vào một giai đoạn biến đổi mang tính bước ngoặt, sau khi Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đưa ra ý tưởng số hóa vàng.

Tuần trước, WGC - một tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp vàng toàn cầu - đề xuất phát hành Pooled Gold Interest (PGI) - một loại tài sản kỹ thuật số được đảm bảo bằng vàng thỏi cất trong các hầm vàng ở London. Theo đề xuất, tiền số PGI có thể được dùng để giao dịch vàng hoặc làm tài sản thế chấp.

Theo ông Mike Oswin, trưởng bộ phận cấu trúc thị trường của WGC, việc phát hành PGI sẽ cho phép các nhà tham gia thị trường sở hữu vàng cất trong các hầm chứa ở London và các nhà giao dịch lần đầu tiên có thể mua bán những phần nhỏ trong các thỏi vàng có trọng lượng 400 ounce.

“Đây là cách để gia nhập thị trường, nắm giữ một phiên bản vàng kỹ thuật số hoàn toàn hợp pháp, với niềm tin chắc chắn rằng có vàng ở đó. Vàng số có thể đáp ứng mục đích đầu tư hoặc dùng làm tài sản thế chấp. Chúng tôi tin là cách này sẽ làm gia tăng sự tham gia vào thị trường vàng, vì sẽ mở ra những phương thức sử dụng mới”, ông Oswin nói với hãng tin CNBC.

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh năm nay do bất ổn địa chính trị, chính sách thương mại khó lường, đồng USD suy yếu, xu hướng lãi suất giảm trên toàn cầu, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương. Hôm 5/9, giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 3.600 USD/oz.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Oswin nói rằng WGC muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có. Hiện tại, giao dịch vàng đang gồm hai dạng: được phân bổ (allocated) và không được phân bổ (unallocated). Trong đó, dạng thứ nhất bao hàm việc sở hữu trực tiếp vàng vật chất như vàng thỏi hoặc tiền xu vàng.

Và dạng thứ hai - cũng là dạng giao dịch vàng phổ biến nhất thế giới - trao cho nhà giao dịch quyền sở hữu một số lượng vàng nhất định thay vì sở hữu trực tiếp vàng vật chất. Trong trường hợp này, nhà đầu tư đối mặt với rủi ro tín nhiệm liên quan tới tổ chức nắm giữ vàng. Nếu tổ chức đó phá sản, không gì đảm bảo quyền sở hữu vàng của nhà đầu tư sẽ được thực thi.

“Mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 1 của sáng kiến này là mang lại cho vàng khả năng di chuyển cần thiết để có thể được dùng làm tài sản thế chấp tài chính”, ông Oswin nói. Vàng phân bổ được chấp nhận như một tài sản thế chấp ở nhiều thị trường, nhưng ông Oswin nhấn mạnh rằng do khó khăn về vận chuyển vàng vật chất giữa các hầm chứa, vàng vật chất “không bao giờ được sử dụng” làm tài sản thế chấp như trái phiếu hay tiền mặt.

“Chúng tôi muốn đưa vàng trở thành một tài sản thế chấp tương tự như các tài sản tài chính khác. Việc thế chấp vàng cũng sẽ đơn giản như dùng trái phiếu hay tiền mặt để thế chấp”, ông Oswin nhấn mạnh.

Thị trường vàng Loco London, tức vàng vật chất được cất trong các hầm vàng của thủ đô nước Anh - đạt 8,776 nghìn tấn, trị giá 927,5 tỷ USD, vào thời điểm cuối tháng 6 năm nay, theo dữ liệu của WGC. Thị trường vàng London hiện có mức giao dịch bình quân khoảng 20 triệu ounce vàng mỗi ngày, nhưng WGC dự báo khối lượng giao dịch sẽ tăng lên nhiều một khi vàng kỹ thuật số được phát hành.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và nhà đầu tư tỏ ra thận trọng.

Giám đốc đầu tư Russ Mould của công ty AJ Bell lập luận rằng một dạng kỹ thuật số của vàng có thể chỉ nhận được phản ứng thờ ơ hoặc thậm chí là tiêu cực của thị trường.

“WGC có thể coi đây là một sự phát triển quan trọng, vì họ muốn duy trì sự hấp dẫn của kim loại quý trong một thế giới mà tiền số và tiền stablecoion đang ngày càng được ưa chuộng. Nhưng những người thích vàng thực sự có thể không quan tâm, không nhận thấy lợi ích của vàng kỹ thuật số hoặc thậm chí cảm thấy lo ngại”, ông Mould nói.

Ông nói thêm rằng sức hấp dẫn của vàng nắm ở việc vàng là một tài sản vật lý có nguồn cung hạn chế trong một thế giới mà “cung tiền có thể tăng chóng mặt chỉ sau một cú bấm nút”.

“Nhà đầu tư muốn tránh sự phức tạp tài chính, sự thiếu minh bạch và đòn bẩy - bộ ba tồi tệ là gốc rễ của bất kỳ sự kiện gây bất ổn và mất mát niềm tin nào. Đó chính là dạng sự kiện mà nhà đầu tư muốn tìm sự trú ẩn ở vàng”, ông Mould nhận định với CNBC.

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

09:27, 05/09/2025

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

08:00, 08/09/2025

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

18:58, 04/09/2025

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Từ khóa:

giá vàng hội đồng vàng thế giới vàng vàng kỹ thuật số

Đọc thêm

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Một trong những lý do chính mà chính quyền ông Trump đưa ra để thúc đẩy việc đàm phán lại USMCA là nhằm tăng cường tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô...

Sau vụ Hyundai, Mỹ sẽ tiếp tục truy bắt lao động nhập cư trái phép

Sau vụ Hyundai, Mỹ sẽ tiếp tục truy bắt lao động nhập cư trái phép

Vụ đột kích vào nhà máy của Hyundai là chiến dịch thực thi pháp luật đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ, với sự tham gia của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE)...

Tesla đưa ra gói thù lao có thể đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Tesla đưa ra gói thù lao có thể đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Điều kiện ở đây là ông Musk chỉ có thể lĩnh toàn bộ số cổ phiếu thưởng đó nếu Tesla đạt tới mốc vốn hóa 8,5 nghìn tỷ USD, cao gấp khoảng 8 lần so với mức hiện tại...

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

Việc tăng sản lượng này diễn ra trong bối cảnh OPEC+ đang dần rút lại các kế hoạch cắt giảm sản lượng đã được thực hiện trong những năm gần đây...

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/9 tuyên bố sẽ từ chức, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đương đầu với sức ép thuế quan từ Mỹ và sự bất đồng gia tăng trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

Thế giới

2

Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?

Du lịch

3

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thế giới

4

Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng

Thị trường

5

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: