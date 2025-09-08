Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thị trường vàng có quy mô 930 tỷ USD của London có thể sắp bước vào một giai đoạn biến đổi mang tính bước ngoặt, sau khi Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đưa ra ý tưởng số hóa vàng.

Tuần trước, WGC - một tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp vàng toàn cầu - đề xuất phát hành Pooled Gold Interest (PGI) - một loại tài sản kỹ thuật số được đảm bảo bằng vàng thỏi cất trong các hầm vàng ở London. Theo đề xuất, tiền số PGI có thể được dùng để giao dịch vàng hoặc làm tài sản thế chấp.

Theo ông Mike Oswin, trưởng bộ phận cấu trúc thị trường của WGC, việc phát hành PGI sẽ cho phép các nhà tham gia thị trường sở hữu vàng cất trong các hầm chứa ở London và các nhà giao dịch lần đầu tiên có thể mua bán những phần nhỏ trong các thỏi vàng có trọng lượng 400 ounce.

“Đây là cách để gia nhập thị trường, nắm giữ một phiên bản vàng kỹ thuật số hoàn toàn hợp pháp, với niềm tin chắc chắn rằng có vàng ở đó. Vàng số có thể đáp ứng mục đích đầu tư hoặc dùng làm tài sản thế chấp. Chúng tôi tin là cách này sẽ làm gia tăng sự tham gia vào thị trường vàng, vì sẽ mở ra những phương thức sử dụng mới”, ông Oswin nói với hãng tin CNBC.

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh năm nay do bất ổn địa chính trị, chính sách thương mại khó lường, đồng USD suy yếu, xu hướng lãi suất giảm trên toàn cầu, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương. Hôm 5/9, giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 3.600 USD/oz.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Oswin nói rằng WGC muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có. Hiện tại, giao dịch vàng đang gồm hai dạng: được phân bổ (allocated) và không được phân bổ (unallocated). Trong đó, dạng thứ nhất bao hàm việc sở hữu trực tiếp vàng vật chất như vàng thỏi hoặc tiền xu vàng.

Và dạng thứ hai - cũng là dạng giao dịch vàng phổ biến nhất thế giới - trao cho nhà giao dịch quyền sở hữu một số lượng vàng nhất định thay vì sở hữu trực tiếp vàng vật chất. Trong trường hợp này, nhà đầu tư đối mặt với rủi ro tín nhiệm liên quan tới tổ chức nắm giữ vàng. Nếu tổ chức đó phá sản, không gì đảm bảo quyền sở hữu vàng của nhà đầu tư sẽ được thực thi.

“Mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 1 của sáng kiến này là mang lại cho vàng khả năng di chuyển cần thiết để có thể được dùng làm tài sản thế chấp tài chính”, ông Oswin nói. Vàng phân bổ được chấp nhận như một tài sản thế chấp ở nhiều thị trường, nhưng ông Oswin nhấn mạnh rằng do khó khăn về vận chuyển vàng vật chất giữa các hầm chứa, vàng vật chất “không bao giờ được sử dụng” làm tài sản thế chấp như trái phiếu hay tiền mặt.

“Chúng tôi muốn đưa vàng trở thành một tài sản thế chấp tương tự như các tài sản tài chính khác. Việc thế chấp vàng cũng sẽ đơn giản như dùng trái phiếu hay tiền mặt để thế chấp”, ông Oswin nhấn mạnh.

Thị trường vàng Loco London, tức vàng vật chất được cất trong các hầm vàng của thủ đô nước Anh - đạt 8,776 nghìn tấn, trị giá 927,5 tỷ USD, vào thời điểm cuối tháng 6 năm nay, theo dữ liệu của WGC. Thị trường vàng London hiện có mức giao dịch bình quân khoảng 20 triệu ounce vàng mỗi ngày, nhưng WGC dự báo khối lượng giao dịch sẽ tăng lên nhiều một khi vàng kỹ thuật số được phát hành.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và nhà đầu tư tỏ ra thận trọng.

Giám đốc đầu tư Russ Mould của công ty AJ Bell lập luận rằng một dạng kỹ thuật số của vàng có thể chỉ nhận được phản ứng thờ ơ hoặc thậm chí là tiêu cực của thị trường.

“WGC có thể coi đây là một sự phát triển quan trọng, vì họ muốn duy trì sự hấp dẫn của kim loại quý trong một thế giới mà tiền số và tiền stablecoion đang ngày càng được ưa chuộng. Nhưng những người thích vàng thực sự có thể không quan tâm, không nhận thấy lợi ích của vàng kỹ thuật số hoặc thậm chí cảm thấy lo ngại”, ông Mould nói.

Ông nói thêm rằng sức hấp dẫn của vàng nắm ở việc vàng là một tài sản vật lý có nguồn cung hạn chế trong một thế giới mà “cung tiền có thể tăng chóng mặt chỉ sau một cú bấm nút”.

“Nhà đầu tư muốn tránh sự phức tạp tài chính, sự thiếu minh bạch và đòn bẩy - bộ ba tồi tệ là gốc rễ của bất kỳ sự kiện gây bất ổn và mất mát niềm tin nào. Đó chính là dạng sự kiện mà nhà đầu tư muốn tìm sự trú ẩn ở vàng”, ông Mould nhận định với CNBC.