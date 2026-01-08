VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Những nước có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới

Ngọc Trang

08/01/2026, 16:30

Tháng 12/2025, giá bạc trên thị trường quốc tế leo thang dữ dội, liên tục lập các kỷ lục mới, khi bất ổn địa chính trị gia tăng khuyến khích nhu cầu phòng ngừa rủi ro và đồng USD suy yếu thúc đẩy xu hướng tăng của thị trường kim loại quý. Giá hợp đồng tương lai bạc có thời điểm vượt 80 USD/oz, đưa mức tăng của cả năm 2025 lên khoảng 160%.

Nhiều nhà đầu tư đang quan tâm trữ lượng bạc của thế giới tập trung ở đâu, để đánh giá triển vọng nguồn cung trong thời gian tới. Dựa trên báo cáo Tóm tắt Hàng hóa Khoáng sản tháng 1/2025 của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đồ họa thông tin dưới dưới đây thể hiện phân bổ trữ lượng bạc toàn cầu. 

VnEconomy

USGS ước tính tổng trữ lượng bạc toàn cầu toàn cầu hiện vào khoảng 641.400 tấn.

Trong đó, Peru là quốc gia trữ lượng bạc lớn nhất thế giới, ước khoảng 140.000 tấn. Quy mô này tương đương gần 22% tổng trữ lượng toàn cầu, giúp Peru giữ vị thế đặc biệt quan trọng trên thị trường bạc.

Đứng sau Peru là các quốc gia như Australia, Nga và Trung Quốc - mỗi nước có khoảng 70.000-94.000 tấn.

Đáng chú ý, Mexico ghi nhận chênh lệch lớn giữa sản lượng và trữ lượng. Dù dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác bạc, nước này chỉ sở hữu trữ lượng khoảng 37.000 tấn, tương đương khoảng 6% tổng trữ lượng toàn cầu. Điều này cho thấy ngành khai khoáng Mexico hiện dựa nhiều vào khai thác cường độ cao.

USGS dự báo nhu cầu bạc toàn cầu sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới nhờ sự phát triển của các công nghệ mới như xe điện và điện mặt trời. Riêng nhu cầu bạc từ lĩnh vực điện mặt trời đã tăng từ dưới 50 triệu ounce cách đây khoảng 10 năm lên khoảng 160 triệu ounce trong năm 2023.

Từ khóa:

dự báo nhu cầu bạc giá bạc 2025 thế giới trữ lượng bạc toàn cầu
