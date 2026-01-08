Tín hiệu xấu trên biểu đồ kỹ thuật khiến giới đầu tư bạc lo ngại

Diễn biến giá bạc tuần này, nhất là cú giảm ngày 7/1, có thể dẫn tới sự xuất hiện của một mô hình đảo chiều hai đỉnh (double-top reversal pattern)...

Giá bạc thế giới đã giảm gần 4% trong phiên giao dịch ngày 7/1, do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau mấy phiên tăng liên tiếp gần đây. Ngoài ra, các nhà phân tích cho biết biểu đồ kỹ thuật của giá bạc đang hình thành một tín hiệu xấu.

Giá bạc giao tháng 3 trên sàn COMEX chốt phiên ở mức 78,1 USD/oz. Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals, diễn biến giá bạc tuần này, nhất là cú giảm ngày 7/1, có thể dẫn tới sự xuất hiện của một mô hình đảo chiều hai đỉnh (double-top reversal pattern). Mô hình này một tín hiệu giá xuống của tài sản.

KHI NÀO MÔ HÌNH HAI ĐỈNH XUẤT HIỆN?

Bởi vậy, “diễn biến giá bạc trong thời gian còn lại của tuần này sẽ rất quan trọng trong việc quyết định mô hình hai đỉnh có thực sự xuất hiện hay không. Phân tích kỹ thuật truyền thống cho thấy một mô hình đảo chiều hai đỉnh được xác nhận khi giá giảm dưới mức đáy nằm giữa hai đỉnh này”, ông Wyckoff cho biết.

Trong trường hợp của giá bạc ở thời điểm hiện tại, giá bạc giao tháng 3 sẽ phải giảm dưới mức 69,255 USD/oz để mô hình hai đỉnh xuất hiện. “Có thể một lượng lệnh bán cắt lỗ đã được đặt ngay dưới mức giá này”, ông Wyckoff nhận định.

Cũng theo nhà phân tích kỹ thuật này, mục tiêu của các nhà đầu cơ bạc giá lên ở thời điểm hiện tại là đưa giá bạc giao tháng 3 đóng cửa trên mức cao kỷ lục 82,67 USD/oz. Trái lại, các nhà đầu cơ giá xuống muốn đẩy giá xuống dưới mức 99,225 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên là mốc 79 USD/oz, tiếp đến là 80 USD/oz. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 75,7 USD/oz, tiếp đến là 75 USD/oz.

Trong bối cảnh giá bạc gặp khó khăn trong việc giữ mốc 80 USD/oz sau khi lần đầu tiên vượt qua ngưỡng này trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng lớn đã lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư về rủi ro biến động giá bạc trong ngắn hạn, dù cho rằng giá kim loại quý này vẫn được hỗ trợ trong dài hạn.

Trong một báo cáo công bố ngày 7/1, ngân hàng Societe Generale nói rằng hoạt động tái cân bằng chỉ số đang đặt ra rủi ro lớn đối với giá bạc và giá vàng, hai trong số những tài sản tăng giá mạnh nhất thế giới năm 2025. Cả năm ngoái, giá bạc tăng gần 150% và giá vàng tăng gần 65%, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 của cả hai.

Báo cáo trên lưu ý rằng vàng và bạc hiện đang chiếm tỷ trọng khoảng 11% trong chỉ số hàng hóa cơ bản Bloomberg Commodity Index (BCOM). Theo báo cáo, việc tái cân bằng chỉ số sẽ dẫn tới việc bán ròng vàng và bạc ở mức 5 tỷ USD đối với mỗi kim loại.

BẠC BẮT ĐẦU BỊ BÁN KHỐNG

“Chúng tôi dự báo một lượng lớn, tương đương 13% số hợp đồng mở, của bạc trên thị trường COMEX sẽ bị bán trong 2 tuần tới, khiến giá bạc giảm mạnh”, chiến lược gia Daniel Ghali của công ty TD Securities viết trong một báo cáo vào tuần trước.

Ông Ghali tiết lộ đã đặt lệnh bán khống (short) bạc giao tháng 3 ở mức giá 78 USD/oz, với mục tiêu giá giảm về 40 USD/oz và lệnh dừng lỗ đặt ở mức 92 USD/oz. Ông cho rằng xu hướng tăng giá của bạc đã đi quá mức và mức giá cao sẽ bắt đầu tái cân bằng thị trường bạc vật chất.

Chiến lược gia này nhận định chất xúc tác cho một đợt tháo bạc có thể xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định về thuế quan bạc. Thời gian qua, giá bạc được thúc đẩy bởi việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng, dẫn tới đồn đoán rằng ông Trump có thể áp thuế quan lên bạc. Một khối lượng lớn bạc đã được vận chuyển tới Mỹ trong năm 2025 và đến nay vẫn tồn trữ ở Mỹ vì mối lo thuế quan này.

TDS không cho rằng Mỹ sẽ áp thuế quan lên bạc, và một khi chính quyền ông Trump chính thức công bố điều này, một lượng bạc vật chất khổng lồ tồn trữ ở Mỹ có thể được xả trở lại thị trường.

“Chúng tôi cho rằng sẽ không có thuế quan Mỹ đối với bạc thỏi. Trong khi đó, nguồn cung bạc vụn và bạc từ khu vực tư nhân có thể tiếp tục làm đầy các hầm chứa ở London. Sự thiếu hụt nguồn cung bạc đang dần giảm bớt do nhu cầu yếu đi. Khoảng thời gian cần thiết cho sự cạn kiệt của bạc tồn trữ tăng lên. Tất cả đều chỉ báo tới một mức đỉnh của chu kỳ giá bạc”, ông. Ghali nhận định.

Thực ra, TD Securities đã đặt lệnh bán khống bạc vào tháng 10 năm ngoái, khi giá bạc vượt 50 USD/oz. Sau đó, công ty đã rút khỏi giao dịch này và hứng khoản lỗ 2,4 triệu USD.

Một số nhà phân tích khác vẫn lạc quan về triển vọng giá bạc. Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank coi bất kỳ sự giảm giá nào của bạc đều là cơ hội để mua, cho rằng vàng và bạc bước sang năm 2026 với vị thế “hòn đá tảng” về tài sản.

“Hoạt động tái cân bằng chỉ số đặt ra rủi ro biến động giá bạc trong ngắn hạn. Bất kỳ sự giảm giá nào của bạc cũng chủ yếu do yếu tố kỹ thuật chi phối, thay vì sự suy yếu của các yếu tố căn bản”, ông Hansen nhận định.