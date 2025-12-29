Thứ Hai, 29/12/2025

Trang chủ Thế giới

Những cảnh báo rủi ro điều chỉnh của giá vàng và giá bạc

Điệp Vũ

29/12/2025, 08:04

Nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals chỉ ra rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cả giá vàng và giá bạc đều đang ở mức cao nguy hiểm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (29/12), giá vàng và giá bạc trên thị trường thế giới cùng duy trì xu hướng tăng của tuần trước. Tuy nhiên, một nhà phân tích lâu năm cảnh báo đã xuất hiện những tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn của thị trường kim loại quý.

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 3,7 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,08%, giao dịch ở mức 4.538,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 144,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng giao ngay có lúc đạt 4.550 USD/oz.

Giá bạc tăng 4,1 USD/oz, tương đương tăng 5,17%, giao dịch ở mức 83,49 USD/oz, sau khi lên tới gần 84 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Hôm thứ Sáu, cả giá vàng và giá bạc cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục do nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026. Ngoài ra, việc khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp trong những ngày cuối năm cũng là nguyên nhân khiến giá vàng biến động mạnh hơn bình thường.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading 
Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading 

Căng thẳng địa chính trị đã nóng lên trong những tuần gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép lên Venezuela. Trong khi đó, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine chưa có bước tiến mới.

Vào ngày Chủ nhật (28/12), ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc họp báo chung. Tại họp báo, ông Trump cho biết ông và người đồng cấp Ukraine đang “tiến gần hơn nhiều, có thể nói là rất gần” tới một thỏa thuận nhằm kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, cả ông Trump và ông Zelenskiy đều thừa nhận rằng một số chi tiết gai góc nhất vẫn chưa được giải quyết.

Trong một bài đăng trên trang Kitco News, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals, một người đã có kinh nghiệm hơn 40 năm trên thị trường kim loại quý nhấn mạnh rằng giá bạc đã tăng gần như thẳng đứng trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày và đây là một hành động giá không bền vững, cho thấy giá bạc sắp đạt đỉnh trong ngắn hoặc trung hạn, xét về phương diện thời gian thay vì về mức giá.

Ông Wyckoff chỉ ra rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của bạc đang ở mức 98,36 điểm, cao nhất kể từ tháng 1/1980, đồng nghĩa với việc thị trường bạc đang ở trong tình trạng mua quá nhiều (overbought) cao nhất trong gần 46 năm trở lại đây. Vào tháng 1/1980, RSI của giá bạc đạt kỷ lục mọi thời đại ở mức 98,77 điểm.

Theo nhà phân tích này, chỉ số RSI trên mức 70 điểm phản ánh xu hướng tăng của thị trường đã đi quá mức vào điều chỉnh sắp xảy ra. Vào tháng 1/1980, giá bạc lập kỷ lục tại thời điểm đó là 50,36 USD/oz. Đến tháng 3 cùng năm, giá bạc sụt còn 15,1 USD/oz.

Về giá vàng, trong tuần vừa rồi, chỉ số RSI của giá vàng giao sau trên sàn COMEX đạt mức kỷ lục 95,94 điểm, vượt qua kỷ lục cũ là mức 94,69 điểm thiết lập vào tháng 1/1980. Tại thời điểm tháng 1/1980, giá vàng đạt kỷ lục khi đó là 875 USD/oz. Đến tháng 3/1980, giá vàng giảm còn 453 USD/oz, mất gần nửa một nửa trong chưa đầy 3 tháng - ông Wyckoff nêu rõ.

Ông Wyckoff cho rằng chỉ số RSI của giá vàng và giá bạc hiện tại nói lên một điều rằng các nhà giao dịch đang đặt cược quá mức vào sự tăng giá của kim loại quý, nhất là các nhà đầu tư cá nhân.

Diễn biến giá bạc thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá bạc thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù vậy, ông cũng chỉ ra một yếu tố giá lên đối với vàng và bạc. Đó là giá các kim loại quý này đã hình thành một mặt bằng mới cao hơn trước và có thể giữ vai trò như một nệm đỡ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm tới.

Theo ông Wyckoff, mặt bằng mới đối với giá vàng có thể là mốc 3.000 USD/oz và đối giá bạc có thể là mức 45-50 USD/oz. Ông nhấn mạnh rằng cách đây 1 năm, vào tháng 12/2024, giá vàng còn ở mức khoảng 2.700 USD/oz và giá bạc còn ở mức khoảng 30 USD/oz.

