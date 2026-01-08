Giá vàng, bạc đồng loạt giảm mạnh vì nhà đầu tư chốt lời

Thị trường kim loại quý giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/1), khi nhà đầu tư chốt lời sau mấy phiên tăng mạnh liên tiếp trước đó...

Đồng USD tiếp tục tăng giá cũng gây thêm áp lực giảm lên giá vàng và bạc, dù quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 38,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm gần 0,9%, còn 4.457,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 3,05 USD/oz, tương đương giảm gần 3,8%, chốt phiên ở mức 78,26 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 giảm 0,7%, chốt ở mức 4.462,5 USD/oz.

Phiên giảm này diễn ra sau khi giá vàng đã có ba phiên tăng mạnh liên tiếp từ đầu tuần, tiếp cận mốc chủ chốt 4.500 USD/oz, do nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng liên quan tới những diễn biến địa chính trị gần đây ở Venezuela. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm hơn 1%, nhưng mức giảm được thu hẹp vào cuối phiên, sau khi số liệu việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ củng cố đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

“Chúng tôi xem phiên giảm ngày hôm nay chủ yếu là hoạt động chốt lời sau những phiên tăng vừa rồi”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách mảng giao dịch kim loại của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters. Cũng theo ông Meger, số liệu việc làm yếu của Mỹ tiếp tục củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, giúp duy trì một lực hỗ trợ quan trọng cho giá kim loại quý.

Số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy số lượng đầu việc cần tuyển dụng trong tháng 11 ở nước này là 7,15 triệu vị trí, ít hơn so với dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024, giảm 303.000 vị trí so với tháng 10. Trước đó, số vị trí cần tuyển dụng chỉ tăng nhẹ trong tháng 10.

Ngoài ra, báo cáo hàng tháng về tình hình việc làm khu vực tư nhân của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm tư nhân tăng thêm 41.000 công việc trong tháng 12, đảo ngược sự suy giảm 29.000 công việc của tháng 11. Tuy nhiên, số lượng việc làm mới này ít hơn so với con số dự báo 48.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Theo dữ liệu của công ty cung cấp dữ liệu tài chính LSEG, thị trường đang đặt cược khả năng Fed giảm lãi suất tổng cộng 0,61 điểm phần trăm trong năm nay, tương đương 2-3 lần giảm với mức giảm mỗi lần 0,25 điểm phần trăm.

Còn theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hiện cho rằng đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2026 sẽ không được tiến hành trong cuộc họp tháng 1 này. Mức đặt cược rằng Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp ngày 27-28/1 đang ở mức gần 89%.

Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12, dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, trở thành một nguồn áp lực mất giá khác đối với vàng, bên cạnh sức ép từ hoạt động chốt lời. Chỉ số Dollar Index tăng 0,15%, chốt phiên trên mức 98,7 điểm. Trong 5 phiên giao dịch từ đầu năm tới nay, chỉ số đã tăng hơn 0,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giới phân tích cho rằng bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý để phòng ngừa rủi ro. Sau khi Mỹ can thiệp vào Venezuela, Nhà Trắng đã xác nhận ý định thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, duy trì khối lượng nắm giữ ở mức 1.067,1 tấn vàng của phiên trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng vàng tháng thứ 14 liên tiếp. Trong tháng 12 vừa qua, cơ quan này đã mua ròng 30.000 oz vàng - theo ước tính của hãng tin Bloomberg dựa trên số liệu chính thức được Trung Quốc công bố.

Ông Meger nhận định dữ liệu từ Trung Quốc “tiếp tục cho thấy nhu cầu vàng vật chất ở mức cao của khu vực châu Á… Bởi vậy, thị trường có thêm lý do để tin rằng đợt tăng gần đây của giá vàng vẫn còn dư địa”.

Lúc 6h45 sáng nay (8/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,7 USD/oz so với chốt phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,13%, giao dịch ở mức 4.463,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 141,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.048 đồng (mua vào) và 26.378 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.