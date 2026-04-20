Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Ở một số quốc gia trên thế giới, học cao đẳng, đại học trở lên đang dần trở thành tiêu chuẩn phổ biến. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác, cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao vẫn còn hạn chế.

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Education at a Glance năm 2025 của từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia theo tỷ lệ người từ 25-64 tuổi có trình độ từ cao đẳng tới tiến sĩ.

Theo đó, Canada đứng đầu với 63% và là quốc gia duy nhất trong danh sách có gần 2/3 dân số trưởng thành đạt trình độ này. Nhiều nền kinh tế phát triển khác cũng đã vượt mốc 50%, cho thấy giáo dục bậc cao ngày càng trở nên phổ biến trong lực lượng lao động toàn cầu.

Ireland, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng thuộc nhóm có hơn một nửa dân số trưởng thành tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển của thị trường lao động theo hướng đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Trong khi đó, tỷ lệ người trưởng thành có trình độ cao đẳng trở lên tại Mỹ đạt 51%, cao hơn mức trung bình 42% của OECD.

Theo các nhà phân tích, những con số trên là kết quả của quá trình đầu tư trong nhiều thập kỷ vào giáo dục bậc cao và nhu cầu bền vững đối với lao động có kỹ năng của thị trường lao động tại các nền kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa các nước phát triển vẫn rất lớn. Tại châu Âu, trong khi Ireland nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu với tỷ lệ 58%, trong khi Italy chỉ đạt 22%, cho thấy khả năng tiếp cận giáo dục bậc cao trong khu vực vẫn chưa đồng đều.

Một số nền kinh tế lớn có tỷ lệ dân số trưởng thành có bằng cao đẳng trở lên thấp hơn nhiều so với mặt bằng của OECD. Trung Quốc đạt 19%, Ấn Độ 14% và Indonesia 13%.

Giới phân tích cho rằng, khi các nền kinh tế này tiếp tục tăng trưởng, việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao sẽ đóng vai trò quan trọng đối với năng suất, thu nhập và năng lực cạnh tranh của người lao động, trong bối cảnh nhu cầu về lao động có kỹ năng ngày càng tăng.