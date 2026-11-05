Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp đại học cao nhất thế giới

Bảng xếp hạng 43 quốc gia theo tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi 25-64 có ít nhất bằng cử nhân cho thấy một số cái tên dẫn đầu khá bất ngờ…

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Education at a Glance 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 43 quốc gia theo tỷ lệ ước tính người trưởng thành trong độ tuổi 25-64 có ít nhất bằng cử nhân. Riêng số liệu của Trung Quốc là của năm 2020, lấy từ báo cáo Education at a Glance năm 2022.

Tỷ lệ này là tổng tỷ lệ người có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương, không tính các chương trình giáo dục đại học ngắn hạn. Phần lớn số liệu là của năm 2025. Riêng Chile sử dụng dữ liệu năm 2024, còn Iceland và Indonesia sử dụng dữ liệu năm 2023.

Theo báo cáo, năm 2025, 43% người trưởng thành trong độ tuổi 25-64 tại các nước OECD có bằng giáo dục đại học, bao gồm cả các chương trình ngắn hạn. Nếu chỉ tính nhóm có bằng cử nhân trở lên, tỷ lệ trung bình của OECD vào khoảng 35%.

Trong bảng xếp hạng, các nước châu Âu chiếm trọn 6 vị trí dẫn đầu. Ireland đứng đầu với tỷ lệ 57%, cao hơn 7 điểm phần trăm so với Lithuania ở vị trí thứ hai. Xếp tiếp theo là Luxembourg với 48%, rồi đến Bỉ, Thụy Sỹ và Anh cùng ở mức 46%.

Ngoài châu Âu, Australia và Hàn Quốc là hai quốc gia duy nhất lọt vào top 10, cùng đạt tỷ lệ 43%.

Dù vậy, mức độ phổ cập bằng đại học ngay trong khu vực châu Âu không đồng đều. Tỷ lệ này tại Italy và Áo chỉ là 22%, còn tại Romania thấp hơn nữa, ở mức 19%.

Vị trí dẫn đầu của Ireland là kết quả của nhiều thập kỷ theo đuổi chính sách mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục đại học. Nước này áp dụng chính sách miễn học phí bậc đại học từ những năm 1990. Chính sách này đi kèm trợ cấp cho sinh viên và việc mở rộng mạng lưới trường đại học tại các vùng, qua đó giúp tỷ lệ theo học đại học tăng lên.

Nhu cầu lớn về lao động có tay nghề trong ngành công nghệ và dược phẩm cũng góp phần thúc đẩy giáo dục đại học tại Ireland phát triển. Bên cạnh đó, quốc gia này còn thu hút nhiều lao động nước ngoài có trình độ học vấn cao.

Năm 2025, 67% người không mang quốc tịch Ireland đang sinh sống tại nước này có bằng cấp sau trung học, so với 56% ở người mang quốc tịch Ireland. Đây là thước đo rộng hơn, bao gồm cả những loại bằng cấp không nằm trong phạm vi bảng xếp hạng.

Trong khi đó, vị trí của Canada có thể khiến nhiều người bất ngờ, bởi quốc gia này thường thuộc nhóm có trình độ học vấn cao nhất thế giới trong các bảng xếp hạng khác. Tại Canada, 39% người trưởng thành có bằng cử nhân trở lên. Tuy nhiên, nước này cũng có tỷ lệ lớn người sở hữu bằng sau trung học ngắn hạn.

Theo OECD, 25% người trưởng thành tại Canada có trình độ cao nhất là bằng giáo dục đại học ngắn hạn. Do loại văn bằng này không được tính trong bảng xếp hạng, Canada xếp sau Mỹ, nơi tỷ lệ này đạt 41%.

Tại châu Á, Hàn Quốc dẫn đầu các nước có mặt trong bảng xếp hạng với tỷ lệ 43%, tiếp theo là Israel với 40% và Nhật Bản với 37%. Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở vị trí thấp hơn nhiều, với tỷ lệ 20%.

Ở cuối bảng xếp hạng, Nam Phi chỉ đạt 8%, Trung Quốc 9% và Indonesia 10%, cách rất xa nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, số liệu của Trung Quốc là từ năm 2020 và của Indonesia là từ năm 2023. Vì vậy, không thể coi các tỷ lệ này là bức tranh toàn cầu tại cùng một thời điểm.

Ngoài ra, mỗi hệ thống giáo dục chú trọng ở mức độ khác nhau vào đào tạo học nghề, văn bằng kỹ thuật và các chương trình giáo dục đại học ngắn hạn. Những hình thức đào tạo này chưa chắc đã phản ánh đầy đủ trong một thước đo chỉ tập trung vào bằng đại học.

Tỷ lệ có bằng đại học là thước đo hữu ích để so sánh trình độ học vấn chính quy giữa các nước. Dù vậy, riêng chỉ số này không thể phản ánh chất lượng giáo dục, kỹ năng của người lao động hay cơ hội dành cho người tốt nghiệp.