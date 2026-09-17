Học phí đại học tại các quốc gia trên thế giới

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng học phí hàng năm đối với sinh viên trong nước học bậc cử nhân tại 28 quốc gia, dựa trên báo cáo Education at a Glance 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Số liệu được tính bằng USD và điều chỉnh theo sức mua tương đương (PPP). Đây là mức học phí trước khi trừ trợ cấp và học bổng, chưa bao gồm chi phí sinh hoạt.
Đối với Anh, OECD sử dụng số liệu của các trường đại học tư thục nhận phần lớn kinh phí từ nhà nước. Đây là loại hình gần tương đương nhất với trường đại học công lập tại các quốc gia khác. Riêng số liệu của Đức còn bao gồm học phí bậc thạc sĩ, tiến sĩ và học phí dành cho sinh viên nước ngoài.
ANH DẪN ĐẦU VỀ HỌC PHÍ
Học phí cử nhân tại Anh là 13.135 USD/năm, cao hơn 4 lần mức trung bình 3.186 USD của các nước trong OECD. Mức này cũng cao hơn khoảng 3.540 USD so với học phí 9.596 USD/năm tại Mỹ.
Dù vậy, chương trình cử nhân tại Anh thường chỉ kéo dài 3 năm. Vì thế, tổng học phí vào khoảng 39.400 USD, chỉ cao hơn một chút so với khoảng 38.400 USD cho 4 năm học tại một trường đại học công lập ở Mỹ.
Vị trí dẫn đầu của Anh một phần liên quan đến trần học phí do chính phủ quy định. Mức trần này được giữ ở mức 9.250 bảng Anh trong 8 năm trước khi tăng vào năm 2025.
Tại Mỹ, gần 82% sinh viên nhận trợ cấp, học bổng hoặc các khoản vay hỗ trợ học tập. Theo OECD, bằng đại học mang lại lợi ích tài chính cho người học tại Mỹ cao hơn bất kỳ quốc gia thành viên nào khác của tổ chức này.
Những nơi có học phí cao thường đưa ra nhiều hình thức hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Tại Anh, Mỹ, Australia và New Zealand, hơn một nửa số sinh viên nhận được trợ cấp hoặc khoản vay. Canada và Ba Lan là hai ngoại lệ khi học phí vượt 5.500 USD/năm nhưng chưa đến 40% sinh viên được hỗ trợ.
Nhóm giữa bảng xếp hạng chủ yếu gồm các nước châu Âu, nơi học phí thường dưới 2.000 USD/năm và hỗ trợ tài chính tập trung vào sinh viên có thu nhập thấp.
Bỉ là ví dụ cho thấy học phí có thể khác biệt lớn ngay trong cùng một quốc gia. Cộng đồng nói tiếng Hà Lan tại vùng Flanders thu học phí cao hơn gấp 3 lần Cộng đồng nói tiếng Pháp.
MIỄN HỌC PHÍ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG MẮC NỢ
Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ không thu học phí đối với sinh viên trong nước. Học phí tại Đức chỉ là 157 USD/năm và tại Pháp là 252 USD/năm.
Tuy nhiên, học phí thấp hoặc thậm chí miễn phí không có nghĩa sinh viên sẽ ra trường mà không mang nợ.
Theo OECD, các nước Bắc Âu chủ động sử dụng nguồn thu từ hệ thống thuế lũy tiến để tài trợ cho giáo dục đại học. Thay vì đóng học phí khi đi học, sinh viên sẽ đóng góp cho hệ thống sau khi tốt nghiệp thông qua thuế thu nhập trong những năm đi làm.
Sinh viên tại các nước miễn học phí vẫn thường phải vay tiền để trang trải chi phí sinh hoạt. Tại Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, hơn một nửa số sinh viên sử dụng các khoản vay này.
Tại Na Uy, sinh viên Na Uy tốt nghiệp đại học gánh khoản nợ bình quân hơn 46.000 USD, bằng khoảng 2/3 khoản nợ của sinh viên tốt nghiệp tại Anh, dù họ không phải trả học phí.
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