Những quốc gia sản xuất khí tự nhiên lớn nhất thế giới

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia sản xuất khí tự nhiên lớn nhất, theo đó cho thấy nguồn cung toàn cầu đang tập trung vào một số ít nước giữ vai trò trụ cột trên thị trường năng lượng.

Vai trò áp đảo của Mỹ càng nổi bật hơn trong bối cảnh gián đoạn tại Trung Đông làm nguồn cung thắt chặt và dòng chảy thương mại nghiêng nhiều hơn về các nhà cung cấp lớn, ổn định như Mỹ.

Không chỉ dẫn đầu, Mỹ còn bỏ xa các nước còn lại về quy mô sản xuất. Trong năm 2024, sản lượng khí tự nhiên của nước này đạt gần 1.069 tỷ m3, cao gấp hơn 1,6 lần Nga và xấp xỉ tổng sản lượng của Iran và Trung Quốc cộng lại. Chưa quốc gia nào tiến gần đến quy mô đó. Ngay cả chênh lệch sản lượng giữa Mỹ và Nga cũng lớn hơn tổng sản lượng của phần lớn các nước còn lại trong top 10.

Sau 4 nước đứng đầu, quy mô sản xuất khí tự nhiên của các nước còn lại thấp hơn nhiều. Canada và Qatar đứng đầu nhóm phía sau, tiếp đến là một số nước sản xuất nhỏ chủ yếu phục vụ thị trường khu vực. Điều này cho thấy nguồn cung khí tự nhiên toàn cầu hiện tập trung chủ yếu ở một số ít nước đứng đầu bảng.

Nhìn rộng hơn, các quốc gia này tạo thành trục chính của hệ thống cung ứng khí tự nhiên thế giới, trải dài từ Bắc Mỹ, Á - Âu tới Trung Đông và các trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn.

Kể từ năm 2005, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ đã tăng gần gấp ba, chủ yếu nhờ công nghệ nứt vỉa thủy lực giúp khai thác khí từ đá phiến, vốn trước đây khai thác không hiệu quả về mặt kinh tế do chi phí quá cao. Điều này là một trong những nguyên nhân chính giúp Mỹ bỏ xa các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trên thị trường LNG.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông thời gian gần đây đã làm gián đoạn hạ tầng sản xuất khí tự nhiên và hoạt động vận chuyển năng lượng, đặc biệt quanh eo biển Hormuz - một điểm nghẽn chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Khi dòng chảy thương mại bị gián đoạn, thị trường toàn cầu sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà cung cấp lớn và ổn định. Diễn biến này càng làm nổi bật vai trò của Mỹ - quốc gia hiện dẫn đầu về sản lượng khí tự nhiên và năng lực xuất khẩu LNG. Trong bối cảnh rủi ro nguồn cung được dự báo còn kéo dài, những nước như Mỹ, sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng với thị trường khí tự nhiên toàn cầu.