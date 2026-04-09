Ngành chip Đài Loan kêu gọi tích trữ helium, LNG

Bình Minh

09/04/2026, 19:44

Ngoài ra, ngành chip của vùng lãnh thổ này cũng ủng hộ việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân để đảm bảo nguồn năng lượng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Đối mặt với những thách thức lớn từ căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là từ cuộc xung đột ở Trung Đông, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đài Loan (TSIA) kêu gọi chính quyền lập dự trữ chiến lược các nguyên liệu quan trọng như helium và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho ngành chip - vốn là một trong những trụ cột kinh tế Đài Loan.

Ngoài ra, TSIA cũng ủng hộ việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân để đảm bảo nguồn năng lượng.

Theo tin từ tờ báo Nikkei Asia, Chủ tịch Cliff Hou của TSIA - người đồng thời là Phó chủ tịch cấp cao của công ty sản xuất con chip lớn nhất Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ các quốc gia như Nhật Bản và Mỹ trong việc lập kho dự trữ chiến lược lớn gồm về các nguyên liệu quan trọng như helium và LNG.

“Chúng tôi đã đề xuất với chính quyền rằng cần phải đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu quan trọng để chuẩn bị cho những bất ổn có thể xảy ra trong tương lai. TSIA cũng ủng hộ quyết định của chính quyền về mở cửa lại các nhà máy điện hạt nhân để có nguồn cung năng lượng ổn định hơn nếu các quy trình tái khởi động điện hạt nhân đáp ứng được các yêu cầu về luật pháp và an toàn. Nguồn cung năng lượng ổn định và đầy đủ là yếu tố sống còn đối với sự phát triển của ngành công nghiệp chip”, ông Hou nói ngày 8/4.

Đây là lần đầu tiên ngành công nghiệp chip Đài Loan bày tỏ sự ủng hộ đối với năng lượng hạt nhân, một nguồn năng lượng gây tranh cãi nhưng có thể cung cấp nguồn cung ổn định hơn.

Hiện tại, Đài Loan chỉ có khoảng 11 ngày dự trữ LNG và không có dự trữ chiến lược về các nguyên liệu thô quan trọng khác như helium. Thực tế này đặt ra một thách thức lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, vốn đứng thứ hai thế giới về doanh thu, chỉ sau ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ.

Theo ông Hou, các gián đoạn trong chuỗi cung ứng chip do xung đột ở Trung Đông đã bắt đầu xuất hiện, mặc dù hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát. “Trong ngắn hạn, tất cả các thành viên trong hiệp hội vẫn ổn nhờ lượng tồn kho hiện tại, nhưng cần phải chú ý đến những bất ổn trong trung và dài hạn”, ông nói.

Vị Chủ tịch TSIA - tổ chức được dẫn đầu bởi tất cả các hãng chip lớn của Đài Loan, gồm TSMC, United Microelectronics Corp. và Nanay Technology - cũng nói rằng ngành công nghiệp chip của vùng lãnh thổ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục đạt được sự tăng trưởng trong năm 2026, nhưng các xung đột ở Trung Đông có thể gây ra những bất ổn không lường trước được.

Hôm 21/3, nhà lãnh đạo Đài Loan Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố chính quyền đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Đài Loan bắt đầu các thủ tục hành chính để khởi động lại hai nhà máy điện hạt nhân. Đây là một sự đảo ngược quan trọng trong chính sách của đảng cầm quyền, vốn có kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân.

Một số nhà điều hành doanh nghiệp công nghệ lớn của Đài Loan như ông T.H. Tung, Chủ tịch của Pegatron - nhà cung cấp cho Apple và Nvidia - đã công khai kêu gọi chính quyền khởi động lại năng lượng hạt nhân để đảm bảo vị thế của Đài Loan trong chuỗi cung ứng công nghệ giữa bối cảnh bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cựu CEO của Intel, ông Pat Gelsinger, cũng đã từng nói rằng năng lượng là một điểm yếu trong chuỗi cung ứng của Đài Loan.

