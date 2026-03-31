Một nhà máy LNG khổng lồ mới của Mỹ đi vào hoạt động

Bình Minh

31/03/2026, 19:22

Nhà máy LNG mới của Mỹ đi vào hoạt động giúp bổ sung nguồn cung LNG toàn cầu đang bị thắt chặt nghiêm trọng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Hai tập đoàn năng lượng QatarEnergy của Qatar và ExxonMobil của Mỹ vừa đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất khí đốt hóa lỏng (LNG) khổng lồ nằm ở khu vực Bờ Vịnh của Mỹ. 

Theo tin từ tờ báo Financial Times, đơn vị đầu tiên trong số ba đơn vị của nhà máy có tên Golden Pass đã bắt đầu hoạt động và lô LNG đầu tiên từ nhà máy này sẽ được xuất khẩu trong quý 2/2026.

Việc có thêm nguồn cung mới có thể giúp giải tỏa phần nào tình trạng căng thẳng nguồn cung LNG toàn cầu hiện nay. Dòng chảy LNG từ Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bị gián đoạn, một mặt do các cơ sở sản xuất của hai nước này bị thiệt hại trong các cuộc tấn công, mặt khác do eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến hoạt động vận tải LNG từ Vùng Vịnh rơi vào tê liệt.

“Giai đoạn vận hành và gia nhập thị trường LNG của cơ sở Golden Pass diễn ra vào một thời điểm quan trọng, khi an ninh năng lượng chiếm một vị trí rất cao trong các chương trình nghị sự trên toàn thế giới”, CEO Saad al-Kaabi của QatarEnergy phát biểu.

Theo công ty phân tích dữ liệu hàng hải Kpler, một tàu chở LNG có tên HL Sea Eagle của ExxonMobil có vẻ đã lên đường để lấy hàng từ cơ sở Golden Pass. Theo ước tính của Kpler, tàu này sẽ đến nhà máy vào ngày 22/4/2026.

Khi cả ba đơn vị của nhà máy cùng đi vào hoạt động, Golden Pass sẽ sản xuất được tới 18 triệu tấn LNG mỗi năm, trở thành một trong những cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất ở Mỹ.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Alex Munton của công ty tư vấn năng lượng Rapidan, lượng LNG xuất khẩu của Golden Pass sẽ không thể thay thế được nguồn cung LNG đã mất trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Trước chiến tranh, Qatar xuất khẩu hơn 80 triệu tấn LNG và UAE xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn LNG mỗi năm. Tất cả hai nguồn cung cấp này đều đang trong tình trạng gián đoạn hoàn toàn. Riêng tại Qatar, hoạt động sản xuất LNG đã tạm dừng từ ngày 2/3/2026.

QatarEnergy sở hữu 70% cơ sở Golden Pass, còn ExxonMobil nắm cổ phần 30%. Cả hai công ty này đều ra sức tìm kiếm các lô hàng LNG để cung cấp cho khách hàng sau khi eo biển Hormuz đóng cửa.

Ngày 19/3, Iran tấn công hai cơ sở sản xuất lNG của QatarEnergy và ExxonMobil tại khu công nghiệp Ras Laffan, gây ra thiệt hại đòi hỏi thời gian lên tới 5 năm để khắc phục - ông Al-Kaabi cho biết trong một tuyên bố.

Việc QatarEnergy tham gia dự án Golden Pass là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty ra ngoài thị trường nội địa, một quá trình mà công ty đã bắt đầu từ vài năm trước nhưng trở nên cấp thiết hơn kể từ khi xung đột nổ ra ở Trung Đông.

Công ty dầu khí nhà nước Adnoc của UAE cũng đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động địa lý trong lĩnh vực LNG ra ngoài thị trường nội địa. Gần đây, công ty đã mua cổ phần trong giai đoạn một và hai của Next Decade, một cơ sở LNG đặt tại Brownsville, Texas. Công ty Woodside của Australia cũng đang xây dựng một cơ sở LNG ở Louisiana.

“Hiện nay, mối quan tâm đối với LNG của Mỹ đang ngày càng lớn và cuộc chiến ở Trung Đông đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy thêm nhiều khách hàng tiềm năng hướng về Mỹ” - ông Charlie Riedl, Giám đốc điều hành của Center for Liquefied Natural Gas, một tổ chức hiệp hội ngành LNG có trụ sở tại Washington, cho biết.

Dự án Golden Pass có chi phí xây dựng hơn 10 tỷ USD, được khởi công vào năm 2019 nhưng nhiều lần bị trì hoãn do chi phí vượt dự toán. Hồi tháng 5/2024, nhà thầu chính của dự án là công ty Zachary Holdings đã rơi vào cảnh phá sản do dự án không thể diễn ra đúng tiến độ.

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Thế giới bên “bờ vực” gián đoạn nguồn cung LNG

Châu Âu và châu Á tranh nhau mua LNG giữa khủng hoảng nguồn cung

Ba Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất như thế nào?

Ba Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất như thế nào?

Doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á

Doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á "bay" hơn 200 tỷ USD vốn hóa trong một tháng chiến sự Iran

Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

Đồng yên Nhật "thoát hiểm" sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

Giá nhôm tăng mạnh nhất 4 năm do xung đột Iran

Giá nhôm tăng mạnh nhất 4 năm do xung đột Iran

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc báo lãi lần đầu tiên kể từ năm 2022

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc báo lãi lần đầu tiên kể từ năm 2022

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

