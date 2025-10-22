VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Những quốc gia sở hữu lực lượng lao động lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Đức Anh

22/10/2025, 06:00

Lực lượng lao động, bao gồm tổng số người đang có việc làm và những người đang tích cực tìm kiếm việc làm, là một chỉ số quan trọng phản ánh nhân khẩu học và tiềm năng phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

VnEconomy

Châu Á là nơi có hai nước sở hữu lực lượng lao động lớn nhất thế giới là Trung Quốc (774 triệu người) và Ấn Độ (608 triệu người). Đây cũng là hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Cộng lại, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm hơn 40% lực lượng lao động toàn cầu, khẳng định vai trò quan trọng của châu Á trong các ngành sản xuất và dịch vụ trên thế giới.

Các quốc gia châu Á khác như Indonesia, Pakistan, Bangladesh và Việt Nam đều sở hữu lực lượng lao động lớn, củng cố sức mạnh về nhân lực của khu vực. Việt Nam đứng thứ 12 trong danh sách này với 57 triệu lao động.

Mỹ hiện đứng thứ ba thế giới về lực lượng lao động với 174 triệu người, theo sau là Indonesia với 143 triệu và Nigeria với 113 triệu.

Trong khi các nền kinh tế thu nhập cao khác như Nhật (69 triệu) và Đức (44 triệu) đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số, Mỹ vẫn duy trì một thị trường lao động năng động nhờ nhập cư và các ngành công nghiệp dịch vụ phát triển mạnh.

Đáng chú ý, lực lượng lao động tại châu Phi đang gia tăng nhanh chóng. Theo WB, lực lượng lao động của châu lục này có thể tăng gấp đôi từ nay tới năm 2050. Điều này được dự báo sẽ định hình lại các mô hình thương mại và di cư toàn cầu.

