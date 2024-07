Những tín hiệu vui cho du lịch Phú Quốc

Tuy ảnh hưởng mùa mưa kéo dài nhưng hoạt động du lịch của tỉnh Kiên Giang trong tháng 7/2024 vẫn phát triển khá tốt. Theo báo cáo của Sở du lịch Kiên Giang, trong tháng 7, toàn tỉnh ước đón 1.2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 28,3% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đón 64.242 lượt (tăng 26,7%); tổng thu đạt 2.200 tỷ đồng (tăng 27,5%). Lũy kế 7 tháng, Kiên Giang ước đón 6.672.384 lượt (đạt 72,5% kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế ước đón 572.887 lượt; tổng thu đạt 15.594 tỷ đồng.

Riêng TP. Phú Quốc, trong tháng 7, ước đón 636.196 lượt khách (tăng 3,3% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đón 63.116 lượt (tăng 27,4% so với cùng kỳ); tổng thu đạt 1.640 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ). Lũy kế 7 tháng, ước 3.966.165 lượt khách (đạt 59,2% kế hoạch năm), khách quốc tế ước đón 562.288 lượt khách (đạt 84,4% kế hoạch năm), tổng thu đạt 12.844 tỷ đồng (đạt 75,6% kế hoạch năm).

KHÁCH QUỐC TẾ CHIẾM ƯU THẾ

Sáu tháng đầu năm 2024, lượng chuyến bay quốc tế đến đảo ngọc tăng 186%, trong đó khách quốc tế đến tăng 134,8% so với cùng kỳ 2023. Mới đây, hãng hàng không Hàn Quốc - Eastar Jet thông báo khai thác đường bay từ thành phố Cheongju, Hàn Quốc đến Phú Quốc, Việt Nam với tần suất bốn lần một tuần. Sự xuất hiện của Eastar Jet nâng tổng số hãng hàng không Hàn Quốc đang khai thác các chuyến bay thẳng từ các thành phố “xứ sở kim chi” đến đảo ngọc Việt Nam lên 4 hãng, bên cạnh Korean Air, Jin Air, Jeju Air…

Sáu tháng đầu năm 2024, lượng chuyến bay quốc tế đến đảo ngọc tăng 186%, trong đó khách quốc tế đến tăng 134,8% so với cùng kỳ 2023.

Theo công bố khảo sát mạng của Rankify Korea, Phú Quốc là điểm đến được yêu thích nhất của du khách Hàn Quốc - thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, vượt qua Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều điểm đến quen thuộc trước đó của dòng khách này như Bangkok, Phuket của Thái Lan và Kyoto, Nhật Bản…

Không chỉ bứt tốc trong cuộc đua hút khách Hàn, Phú Quốc cũng trở thành “đối thủ” đáng gờm của nhiều điểm đến trong khu vực, khi ngày càng hấp dẫn du khách Đài Loan. TigerAir và Starlux Airlines đang khai thác khoảng 8 chuyến bay đến Phú Quốc mỗi tuần.

Đánh giá nhu cầu của du khách Đài Loan đang tăng cao, ông Chih Hao Chen, Giám đốc Tiếp thị hãng hàng không Starlux Airlines cho biết: “Hãng hàng không hiện đang sử dụng máy bay A321neo cho các chuyến bay tới Phú Quốc, với tổng số 188 ghế mỗi chuyến. Tỷ lệ đặt chỗ đã vượt quá 90% trong tháng 7 và tháng 8. Doanh số bán vé đang ở tình trạng tốt”.

Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong 6 tháng cuối năm số lượng chuyến bay quốc tế sẽ nâng lên 22-26 chuyến mỗi ngày, gấp 2,5 lần so với đầu năm. Điều đó cho thấy những nỗ lực của du lịch Phú Quốc trong cuộc đua hút khách quốc tế. Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cho biết: “Hiện nay, du khách Hàn Quốc, Đài Loan chiếm tỷ trọng lớn trong lượng khách quốc tế đến Phú Quốc, tiếp theo là từ châu Âu. Trong nửa cuối năm, số lượng chuyến bay quốc tế và tổng lượng khách quốc tế đến Phú Quốc dự kiến tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2023”.

KÍCH CẦU DU LỊCH NỘI ĐỊA

Để thu hút khách đến chơi, trong thời gian tới, Sun World Hòn Thơm Phú Quốc "tung chiêu" ưu đãi dành cho người Kiên Giang đi du lịch Phú Quốc. Theo đó, từ ngày 1/8 đến hết 5/9, dân địa phương trải nghiệm đi cáp treo qua Hòn Thơm, Cầu Hôn với giá 250.000 đồng/người. Tại đây, du khách có thể tắm biển, lặn ngắm san hô rồi chơi chợ đêm Vui Phết ở thị trấn Hoàng Hôn (phường An Thới). Đặc biệt có thể trải nghiệm xem các show diễn múa rối và âm nhạc đường phố mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người dân Việt Nam.

Hiện nay, du khách Hàn Quốc, Đài Loan chiếm tỷ trọng lớn trong lượng khách quốc tế đến Phú Quốc, tiếp theo là từ châu Âu.

Ông Du Tố Tuấn, Giám đốc Vietravel chi nhánh TP Rạch Giá, cho rằng TP.HCM và khu vực miền Tây là thị trường khách du lịch nội địa nhiều tiềm năng với Phú Quốc. Du khách có thể thuận tiện chủ động xe ô tô để đi du lịch cùng gia đình. "Khách du lịch đặt tour đi Phú Quốc và một số điểm khác có giá trị thanh toán 10 triệu đồng trở lên sẽ được công ty tặng một vé tour trải nghiệm một số điểm du lịch sinh thái để khám phá nét đẹp văn hóa của người dân địa phương", ông Tuấn nói.

Trước đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Kiên Giang cho hay Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có gửi văn bản mời hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm đến Phú Quốc. Dù trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các chương trình, chính sách cụ thể để triển khai song nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nhận định các chuyến bay đêm đến Phú Quốc và từ Phú Quốc đi các tỉnh, thành phố du lịch trọng điểm còn dư địa tăng chuyến.

Về lâu dài, các chuyến bay đêm xây dựng thói quen mới cho một bộ phận du khách trong việc sử dụng sản phẩm này. “Nếu các bên gồm hãng hàng không, chính quyền, doanh nghiệp du lịch phối hợp với nhau tạo ra chương trình du lịch hấp dẫn vào chuyến bay sáng sớm, tối muộn thì việc triển khai các chuyến bay đêm hoàn toàn khả thi”, ông Lê Trung Thực, Giám đốc đối ngoại Sunset Sanato resort and villas Phú Quốc nói.

Các chuyến bay đêm đến Phú Quốc và từ Phú Quốc đi các tỉnh, thành phố du lịch trọng điểm còn dư địa tăng chuyến.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, việc ngành hàng không tăng cường các chuyến bay đêm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách dịp cao điểm hè, nhất là nhóm khách trẻ, khách lẻ, nhóm gia đình và khách hội nghị (MICE). Điều này thuận lợi để triển khai thực hiện tại thị trường Phú Quốc bởi MICE đang là một trong những sản phẩm du lịch nổi bật của Phú Quốc, đã và đang được nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết: ngay từ đầu năm tỉnh đã chủ trương đẩy mạnh các biện pháp kích cầu nhằm hoàn thành mục tiêu đón 9,2 triệu lượt khách du lịch với doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng. “Với kết quả đạt được như hôm nay chúng tôi tin chắc rằng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra,” ông Thái nói.