Những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2026, chủ yếu là người thừa kế

Hoài Thu

24/05/2026, 15:15

Theo dữ liệu từ tạp chí Forbes, đồ họa thông tin dưới đây gồm những gương mặt trẻ nhất trong giới tỷ phú toàn cầu năm 2026.

Phần lớn gương mặt dưới 30 tuổi trở thành tỷ phú nhờ thừa hưởng cổ phần tại các doanh nghiệp do gia đình kiểm soát, từ tập đoàn dược phẩm Boehringer Ingelheim, tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica đến các chuỗi bán lẻ lớn tại châu Âu.

Trong danh sách này, chỉ một số ít tỷ phú dưới 30 tuổi làm giàu tự thân, chủ yếu gây dựng tài sản thông qua các startup trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ. Khác với nhóm thừa kế tài sản từ các gia tộc kinh doanh lâu đời, nhiều tỷ phú công nghệ trẻ tạo dựng cơ nghiệp chỉ trong chưa đầy một thập kỷ.

Dù vậy, tài sản của các tỷ phú công nghệ trẻ thường phụ thuộc lớn vào định giá doanh nghiệp. Khi thị trường biến động hoặc kỳ vọng của nhà đầu tư thay đổi, họ có thể nhanh chóng xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu, nhưng cũng có thể rời khỏi danh sách chỉ sau một thời gian ngắn.

Đức và Italy chiếm nhiều vị trí trong bảng xếp hạng, cho thấy châu Âu vẫn là nơi tập trung nhiều khối tài sản doanh nghiệp được tích lũy và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Nhiều doanh nghiệp lớn nhất châu Âu vẫn do các gia đình sáng lập nắm một phần quyền kiểm soát, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, chăm sóc sức khỏe, hàng xa xỉ và bán lẻ. Nhờ cấu trúc sở hữu này, tài sản có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và các gia đình vẫn nắm giữ tỷ lệ cổ phần đáng kể trong doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại Mỹ, giới tỷ phú chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các công ty công nghệ do nhà sáng lập xây dựng và điều hành. Ở nhóm này, tài sản thường được tạo dựng nhanh hơn, nhiều khi chỉ trong một thế hệ.

