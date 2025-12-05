Thế giới có hơn 2.900 tỷ phú

Tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đạt 15,8 nghìn tỷ USD, một con số lớn chưa từng thấy...

Số tỷ phú trên toàn cầu và tổng giá trị tài sản ròng của họ cùng đạt mức cao chưa từng thấy trong năm nay, một phần nhờ xu hướng tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ - theo một báo cáo vừa được ngân hàng Thụy Sỹ UBS công bố.

Báo cáo cho biết tại thời điểm ngày 4/4/2025, khi UBS hoàn thiện phần nội dung tương ứng của báo cáo, thế giới có 2.919 tỷ phú. Đây là con số lớn nhất mà UBS từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu này vào năm 1995.

“Với đà tăng giá của cổ phiếu công nghệ và các tài sản tài chính, bất chấp mức độ biến động cũng gia tăng, tổng tài sản của giới tỷ phú đã lập một đỉnh cao mới”, UBS viết trong báo cáo được công bố vào ngày 4/12.

Tính đến đầu tháng 4, MSCI World Index - chỉ số chứng khoán theo dõi hơn 1.300 công ty đại chúng quy mô lớn và trung bình tại các thị trường phát triển - đã tăng khoảng 7% so với đầu năm.

Tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đạt 15,8 nghìn tỷ USD, tăng 13% so với cách đó 12 tháng. Sự gia tăng của khối tài sản này là kết quả của việc tài sản của nhiều tỷ phú tăng thêm và sự gia nhập của nhiều nhân vật mới trong hàng ngũ tỷ phú toàn cầu. Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 4/4, số tỷ phú trên thế giới đã tăng thêm 237 người.

Riêng ở nhóm tỷ phú công nghệ, tổng lượng tài sản ròng đã tăng thêm gần 1/4 trong vòng 1 năm, đạt 3 nghìn tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu các công ty nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Meta, Oracle, và Nvidia đồng loạt tăng mạnh.

Cũng theo báo cáo của UBS, 6 tỷ phú công nghệ Mỹ có tài sản tăng nhiều nhất đã chứng kiến tổng tài sản ròng của họ tăng thêm 171 tỷ USD, tương đương bình quân tăng 28,5 tỷ USD mỗi người.

“Sự gia tăng này có mối quan hệ mật thiết với năng lực AI của các công ty của họ, trong những công việc từ chế tạo con chip AI tới phát triển hạ tầng đám mây sử dụng AI”, báo cáo viết.

Mỹ có 924 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 tổng số tỷ phú trên toàn cầu. Trung Quốc có 470 tỷ phú, chỉ đứng sau Mỹ.

UBS cũng đã tiến hành khảo sát các khách hàng là tỷ phú trong thời gian từ tháng 7-9/2025 và kết quả cho thấy các tỷ phú xem thuế quan, căng thẳng địa chính trị và sự bất định trong chính sách là những rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu năm 2026.

“Điều khiến các tỷ phú lo lắng nhất cũng phụ thuộc vào nơi mà họ đang sống”, báo cáo cho biết. Chẳng hạn, 75% số tỷ phú ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương lo ngại về thuế quan, trong khi 70% tỷ phú Mỹ lo ngại về sự gia tăng của lạm phát và nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột địa chính trị quy mô lớn.