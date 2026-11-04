Ninh Bình chuẩn bị đấu giá 360 lô đất, tổng khởi điểm hơn 3.000 tỷ đồng

Theo Thông báo số 218/TB-ĐG ngày 30/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng 360 lô đất tại khu dân cư mới phía đông Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Tổng diện tích các lô là 52.399,2 m2, thuộc 16 ô quy hoạch, ký hiệu từ LK-01 đến LK-16.
Đây là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích từng lô từ 114 đến 375,1 m2. Trong đó, loại 138 m2 có 102 lô; 114 m2 có 79 lô; 121,8 m2 có 60 lô và 144,6 m2 có 40 lô. Các lô còn lại có diện tích khác nhau, được liệt kê theo mã thửa trong bảng đính kèm thông báo.
Xung quanh khu đất có Trung tâm Hội nghị tỉnh, công viên Quảng trường và khu đô thị sinh thái EcoPark. Theo thông tin quy hoạch được công bố tại địa phương, khu vực có các trục giao thông kết nối với mạng đường nội bộ rộng 15–20,5 m; quy hoạch cũng xác định trục sông cảnh quan liên kết không gian Tràng An – Phố cổ Hoa Lư với Quảng trường và các khu đô thị mới. Đây là định hướng quy hoạch, còn việc hình thành các công trình và kết nối cần căn cứ tình hình triển khai thực tế.
Giá khởi điểm được xác định riêng cho từng lô, trong khoảng 48,93–94,654 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của cả 360 lô vượt 3.000 tỷ đồng.
Bảng giá kèm thông báo cho thấy lô LK01-1 có diện tích 114 m2, giá khởi điểm 62,269 triệu đồng/m2, tương ứng tổng giá khởi điểm hơn 7,098 tỷ đồng. Tiền đặt trước của lô này là hơn 2,839 tỷ đồng; phí mua hồ sơ là 300.000 đồng. Các lô khác có khoản đặt trước riêng, được ghi cụ thể trong danh sách. Người tham gia cần tra cứu đúng ký hiệu thửa và chuẩn bị tiền đặt trước theo số liệu của lô đăng ký.
Khu đất được quy hoạch nhà ở liền kề theo từng tuyến phố, chiều cao công trình tối đa 7 tầng. Mật độ xây dựng tối đa từ 70% đến 85%, tùy từng ô quy hoạch; tầng một có thể bố trí hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Quy định này cho phép kết hợp không gian ở và một số loại hình thương mại ở tầng trệt, nhưng việc xây dựng vẫn phải tuân thủ các chỉ tiêu, chỉ giới và yêu cầu kiến trúc áp dụng cho từng vị trí.
Cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tổ chức theo đề nghị của UBND phường Hoa Lư. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp một vòng đối với từng lô đất, theo phương thức trả giá lên và trả giá theo đơn vị 1 m2. Phiếu đăng ký, phiếu trả giá và tiền đặt trước phải được nộp đúng thời hạn, đúng địa điểm theo thông báo và quy chế.
Thời gian phát hành hồ sơ, tiếp nhận phiếu đăng ký, phiếu trả giá và tiền đặt trước kéo dài từ 8 giờ ngày 2/11 đến 17 giờ ngày 16/11/2026. Người có nhu cầu xem đất thực địa có thể đăng ký với Trung tâm để được hướng dẫn trong khoảng thời gian từ ngày 3 - 6/11. Buổi công bố giá dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ ngày 19/11 tại phòng Diamond 1, Khách sạn Hoàng Sơn Peace, số 98 đường Trịnh Tú, phường Hoa Lư; khách hàng được yêu cầu đến trước 30 phút để làm thủ tục.
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