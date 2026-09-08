Thành phố Huế đối mặt với áp lực nguồn cung vật liệu xây dựng

Nhu cầu vật liệu xây dựng tại thành phố Huế được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2027 khi nhiều công trình, dự án đồng loạt triển khai. Trong khi đó, năng lực cung ứng hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu, đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất san lấp, đá và cát xây dựng...

Lãnh đạo UBND thành phố Huế kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: UBND TP Huế.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Huế, thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn đang đứng trước áp lực lớn khi nhu cầu dự kiến tăng nhanh qua từng năm, trong khi nguồn cung hiện hữu còn hạn chế.

Đáng chú ý nhất là đất san lấp. Năm 2026, nhu cầu của thành phố khoảng 12,07 triệu m3, trong khi sản lượng thực tế mới đạt khoảng 5,17 triệu m3, với công suất khai thác khoảng 6,47 triệu m3/năm.

Sang năm 2027, nhu cầu đất san lấp dự kiến tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 25,66 triệu m3. Trong giai đoạn 2028–2030, tổng nhu cầu dự kiến lên tới 76,83 triệu m3, cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng cung ứng có nguy cơ tiếp tục nới rộng nếu không sớm bổ sung nguồn.

Đối với đá xây dựng và cấp phối đá dăm, năm 2026 nhu cầu khoảng 3,48 triệu m3, trong khi sản lượng thực tế đạt khoảng 2,25 triệu m3, công suất khoảng 2,53 triệu m3/năm. Năm 2027, nhu cầu vẫn ở mức cao, khoảng 3,42 triệu m3; giai đoạn 2028–2030 dự kiến khoảng 9,87 triệu m3.

Đây được xem là một trong những điểm nghẽn đáng lưu ý bởi đá xây dựng là nguyên liệu trực tiếp phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông và nhiều dự án xây dựng lớn.

Trong khi đó, nhu cầu cát xây dựng cũng có xu hướng tăng từ khoảng 1,54 triệu m3 năm 2026 lên 1,69 triệu m3 năm 2027 và khoảng 4,34 triệu m3 trong giai đoạn 2028–2030. Tuy nhiên, sản lượng thực tế hiện còn hạn chế, khiến nguồn cát tiếp tục là nhóm vật liệu cần được theo dõi sát.

Trước áp lực nguồn cung, chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu với các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư trên địa bàn bước đầu được hình thành. Một số doanh nghiệp đã chủ động nâng công suất, đăng ký ưu tiên cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, khả năng cung ứng thực tế vẫn còn hạn chế, việc kết nối giữa các đơn vị chưa đồng đều, đặc biệt nguồn đá đầu vào phục vụ sản xuất bê tông vẫn gặp khó khăn.

Tại cuộc họp nghe báo cáo về nhu cầu và khả năng cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án đến năm 2027 và giai đoạn 2028–2030, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ tiến độ các dự án.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: UBND TP Huế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố được giao hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về thủ tục nâng công suất khai thác mỏ. Sau khi doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, các cơ quan liên quan cần khẩn trương đánh giá, lấy ý kiến về môi trường, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết và sớm nâng năng lực cung ứng.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu tiếp tục đầu tư công nghệ, thiết bị, mở rộng quy mô và nâng công suất. Cùng với đó, nghiên cứu các tuyến giao thông mới theo quy hoạch để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu từ khu vực khai thác, sản xuất đến các công trình.

Sở Xây dựng thành phố Huế được giao tiếp tục rà soát, tính toán nhu cầu, nhất là đối với cát và đá; nghiên cứu phương án mở rộng khu vực, bãi chứa phù hợp; đánh giá tổng thể các mỏ đang hoạt động, khả năng nâng công suất cũng như những nguồn cung có thể bổ sung trong thời gian tới.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường liên kết giữa chủ mỏ, đơn vị sản xuất vật liệu, nhà thầu và Ban Quản lý dự án. Các chủ đầu tư cần xác định cụ thể nhu cầu về chủng loại, khối lượng và thời gian sử dụng để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, cung ứng.

Đối với cát xây dựng, thành phố Huế định hướng bên cạnh việc bổ sung nguồn cung cần đẩy mạnh nghiên cứu, sử dụng cát nghiền và các loại vật liệu thay thế phù hợp. Đây được xem là hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn cung, giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên và bảo đảm vật liệu phục vụ xây dựng trong dài hạn.