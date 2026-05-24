Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Với quy mô sử dụng đất hơn 628 ha và tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, Khu Công nghệ cao Hà Nam được kỳ vọng trở thành điểm đến mới thu hút các dự án công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Ninh Bình trong giai đoạn tới.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, có trụ sở tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được triển khai tại các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý, tỉnh Ninh Bình với quy mô sử dụng đất khoảng 628,36 ha. Mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, góp phần thu hút các dự án công nghệ, công nghiệp hiện đại vào địa phương.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 5.990 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 898,5 tỷ đồng, còn lại hơn 5.091 tỷ đồng là vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến quý II/2032, thời gian xây dựng trong vòng 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu quá trình triển khai dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, kinh doanh bất động sản và công nghệ cao. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn, đẩy nhanh các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, phối hợp với các sở, ngành và địa phương để sớm khởi công, đưa dự án vào hoạt động.

Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch và định hướng phát triển khu công nghệ cao của tỉnh.

UBND các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý cùng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kết nối và hỗ trợ các thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.