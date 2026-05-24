Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Nguyễn Thuấn

24/05/2026, 20:41

Với quy mô sử dụng đất hơn 628 ha và tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, Khu Công nghệ cao Hà Nam được kỳ vọng trở thành điểm đến mới thu hút các dự án công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Ninh Bình trong giai đoạn tới.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, có trụ sở tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án được triển khai tại các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý, tỉnh Ninh Bình với quy mô sử dụng đất khoảng 628,36 ha. Mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, góp phần thu hút các dự án công nghệ, công nghiệp hiện đại vào địa phương.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 5.990 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 898,5 tỷ đồng, còn lại hơn 5.091 tỷ đồng là vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 đến quý II/2032, thời gian xây dựng trong vòng 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu quá trình triển khai dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, kinh doanh bất động sản và công nghệ cao. Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn, đẩy nhanh các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, phối hợp với các sở, ngành và địa phương để sớm khởi công, đưa dự án vào hoạt động.

Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch và định hướng phát triển khu công nghệ cao của tỉnh.

UBND các xã Trần Thương, Nhân Hà và Nam Lý cùng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kết nối và hỗ trợ các thủ tục liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ tại Nghệ An

13:17, 22/05/2026

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ tại Nghệ An

Hà Tĩnh khởi công sân golf Silk Path gần 1.800 tỷ đồng

16:21, 19/05/2026

Hà Tĩnh khởi công sân golf Silk Path gần 1.800 tỷ đồng

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ tại Nghệ An

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ tại Nghệ An

Trên diện tích 1,53 ha tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân với quy mô 2 tòa nhà ở xã hội 14 tầng cùng khu nhà thương mại thấp tầng đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội

Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội

Trước việc gia tăng hoạt động môi giới, quảng cáo và giao dịch nhà ở xã hội không đúng quy định, các địa phương đang tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, yêu cầu chủ đầu tư chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện pháp lý, đồng thời kiểm soát hành vi đầu cơ, thổi giá và thu chênh lệch trái phép…

Hà Nội: Khởi công Khu công nghiệp thế hệ mới Đông Anh có diện tích gần 300ha

Hà Nội: Khởi công Khu công nghiệp thế hệ mới Đông Anh có diện tích gần 300ha

Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được đầu tư phát triển theo định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - một không gian công nghiệp sinh thái, thông minh và phát thải thấp, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Hà Nội thông tin về

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường với định hướng hình thành trục không gian xanh, cảnh quan và động lực phát triển mới của Thủ đô trong dài hạn...

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Trong tổng số 431 dự án cần giải phóng mặt bằng của thành phố Hải Phòng, sẽ có 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Mất mốc 1900, các công ty chứng khoán nhận định gì?

Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

MBS Research: Khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn quý 2, gấp 3,3 lần so với quý 1

Những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2026, chủ yếu là người thừa kế

